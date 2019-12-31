Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: пакости врагов и зарождение любви

В Новый год 2020 Скорпионам лучше не строить воздушные замки.
В восьмой лунный день и на Новый год 2020 - в среду, 1 января, Девам грозят горячие споры, а Ракам - пакости врагов.
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака напророчил Стрельцам зарождение новой любви.
Новый год 2020: что сулят земным знакам
Гороскоп на 1 января 2020 года - Дева
Возможны горячие споры с близкими - попытайтесь "включить" мудрость. Не спешите в решении вопросов, которые касаются кошелька. Готовьтесь активно "шевелить мозгами".
Гороскоп на завтра - Телец
Не обязательно все держать в себе, сокровенной тайной можно поделиться с надежным человеком. Не стоит тратить слишком много энергии и внимания не мелочи.
Гороскоп на 1 января - Козерог
Возможны мелкие неприятности, однако может улучшиться ситуация в сфере карьеры. Воздержитесь от рискованных мероприятий.
1 января - праздник: что сулят огненным знакам
Гороскоп на завтра - Лев
Протягивайте руку помощи людям, которые в этом нуждаются. Можете браться за решение сложных задач, главное - не делайте поспешных выводов.
Гороскоп на 1 января 2020 года - Овен
Для того, чтобы чего-то достичь, нужно сделать хотя бы первый шаг к своей цели. Возможны расходы, которые вы не планировали.
Гороскоп на 1 января - Стрелец
Прислушивайтесь к внутреннему голосу, он поможет вам принять важное решение. Хорошее время, чтобы заняться финансовой сферой жизни.
Новый год 2020: что сулят водным знакам
Гороскоп на завтра - Скорпион
Можно навести порядок в финансовых делах, разобраться с имуществом. Не стройте воздушные замки и не позвольте загнать себя под каблук.
Гороскоп на 1 января 2020 года - Рак
Не плюйте в колодец, из него еще придется напиться - не отказывайте в помощи человеку, чья поддержка вам может понадобиться. Будьте готовы к пакостям врагов.
Гороскоп на 1 января - Рыбы
Если вас что-то раздражает - меняйте ситуацию. Связи могут помочь достичь успеха.
1 января - праздник: что сулят воздушным знакам
Гороскоп на 1 января - Весы
Будьте готовы к расходам из-за имущества. Для достижения цели понадобятся припасенные силы и второе дыхание.
Гороскоп на завтра - Водолей
Достичь желаемого в два счета не получиться - придется изрядно потрудиться. Не рассчитывайте, что решения задач будут на поверхности.
Гороскоп на 1 января 2020 года - Близнецы
Попытайтесь унять эмоции. Возможно, вам ответит взаимностью объект вашей симпатии.
Ранее российский астролог Василиса Володина составила гороскоп на январь 2020 года. Эксперт спрогнозировала, что с 19 по 28 января возможны перспективные любовные знакомства.