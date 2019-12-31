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Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: пакости врагов и зарождение любви

31 декабря 2019, 13:10

В Новый год 2020 Скорпионам лучше не строить воздушные замки.

В сердцах Стрельцов завтра - в Новый год 2020 - может зародиться новая любовь - Гороскоп на 1 января 2020 года
В сердцах Стрельцов завтра может зародиться новая любовь / УНИАН

В восьмой лунный день и на Новый год 2020 - в среду, 1 января, Девам грозят горячие споры, а Ракам - пакости врагов.

Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака напророчил Стрельцам зарождение новой любви.

Новый год 2020: что сулят земным знакам

Гороскоп на 1 января 2020 года - Дева

Возможны горячие споры с близкими - попытайтесь "включить" мудрость. Не спешите в решении вопросов, которые касаются кошелька. Готовьтесь активно "шевелить мозгами".

Гороскоп на завтра - Телец

Не обязательно все держать в себе, сокровенной тайной можно поделиться с надежным человеком. Не стоит тратить слишком много энергии и внимания не мелочи.

Гороскоп на 1 января - Козерог

Возможны мелкие неприятности, однако может улучшиться ситуация в сфере карьеры. Воздержитесь от рискованных мероприятий.

1 января - праздник: что сулят огненным знакам

Гороскоп на завтра - Лев

Протягивайте руку помощи людям, которые в этом нуждаются. Можете браться за решение сложных задач, главное - не делайте поспешных выводов.

Гороскоп на 1 января 2020 года - Овен

Для того, чтобы чего-то достичь, нужно сделать хотя бы первый шаг к своей цели. Возможны расходы, которые вы не планировали.

Гороскоп на 1 января - Стрелец

Прислушивайтесь к внутреннему голосу, он поможет вам принять важное решение. Хорошее время, чтобы заняться финансовой сферой жизни.

Новый год 2020: что сулят водным знакам

Гороскоп на завтра - Скорпион

Можно навести порядок в финансовых делах, разобраться с имуществом. Не стройте воздушные замки и не позвольте загнать себя под каблук.

Гороскоп на 1 января 2020 года - Рак

Не плюйте в колодец, из него еще придется напиться - не отказывайте в помощи человеку, чья поддержка вам может понадобиться. Будьте готовы к пакостям врагов.

Гороскоп на 1 января - Рыбы

Если вас что-то раздражает - меняйте ситуацию. Связи могут помочь достичь успеха.

1 января - праздник: что сулят воздушным знакам

Гороскоп на 1 января - Весы

Будьте готовы к расходам из-за имущества. Для достижения цели понадобятся припасенные силы и второе дыхание.

Гороскоп на завтра - Водолей

Достичь желаемого в два счета не получиться - придется изрядно потрудиться. Не рассчитывайте, что решения задач будут на поверхности.

Гороскоп на 1 января 2020 года - Близнецы

Попытайтесь унять эмоции. Возможно, вам ответит взаимностью объект вашей симпатии.

Ранее российский астролог Василиса Володина составила гороскоп на январь 2020 года. Эксперт спрогнозировала, что с 19 по 28 января возможны перспективные любовные знакомства. 

гороскоп Зодиак Новый год 2020
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