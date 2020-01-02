Гороскоп на 2020 год: Козерогов ждет несказанный фарт, а Ракам не позавидуешь

Астролог сказал, каким знакам Зодиака несказанно повезет в 2020 году

2020-ый станет рубежом, перейдя который, мы вступим в Эпоху Водолея, которая начнется в конце декабря. 21 декабря 2020 года Сатурн соединится с Юпитером, и это задаст совершенно новый геополитический тренд на ближайшее двадцатилетие. Таким образом, мы живем в последний год 20-летия, которое проходило под знаком Тельца.

Телец всегда связан с деньгами, накоплениями, борьбой за влияние и торговыми войнами. Именно в этот период и на такой волне к власти в России пришел Путин, и с окончанием двадцатилетки Тельца придет конец и путинской власти. Так что 2020-ый будет последним годом жесткого материализма в мире, после чего мы войдем в иную эпоху.

Неспроста уже восходит звезда шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг. Грета среди прочего призывает отказаться от материализма и задумываться о более высоких материях и более тонких энергиях, которые как раз и свойственны Эпохе Водолея.

Читайте такжеОт наследства до награды: В 2020 году ловите удачу за хвост - астрологТак что в декабре 2020 года стартует великая эпоха новшеств, перемен и реформ – Эпоха Водолея. С началом этой эпохи существенно изменится жизнь каждого из нас. Пока мы можем только догадываться, какие именно новшества принесет Эпоха Водолея. Однако уже можно утверждать, что значительно упростится и ускорится обмен информацией. Например, мы сможем передавать информацию быстро на большие расстояния без особого труда. Мы движемся к эпохе роботизации и чипизации, когда нечто подобное "умному помощнику" Siri будет у каждого из нас в голове. Тогда мы сможем обходиться без навигаторов и других вспомогательных технических устройств – вся необходимая информация будет либо в нашей голове, либо перед нашими глазами благодаря "волшебным очкам", к примеру. Да и расстояния мы сможем преодолевать иначе – совершенно с другой скоростью: вышел в Киеве, пять минут прогулки – и ты уже в Одессе. Все это и многое другое нас ожидает в Эпоху Водолея.

Кроме того, 21-25 декабря, в дни, когда будет наступать Эпоха Водолея, может родиться новый спаситель мира, новый Иисус Христос. Вероятнее всего, он родится на территории Урала. В мир придет новый Саошиант – носитель новой религии. Родится человек, который соединит религию огня, то есть зороастризм, и религию пустоты, то есть буддизм.

Кстати, об этом же в своих предсказаниях говорила и Ванга, предрекая рождение будущего спасителя мира и человечества.

2020 год точнее всего охарактеризуют слова о том, что тьма сгущается перед рассветом. В этот период следует готовиться к "закручиванию гаек". Потому, например, Россия может распрощаться с интернетом в этому году, повторив в этом плане судьбу Китая или КНДР. В этот период государства будут очень жестко обращаться со своими гражданами, будет процветать насилие, поскольку те, кто находятся у руля, будут всеми силами держаться за свою власть. Особенно это касается таких монопольных режимов, как в Китае, России, Северной Корее.

Читайте такжеОт наследства до награды: В 2020 году ловите удачу за хвост - астрологКлючевые слова года – "упрямство" и "противоречие". Двойки всегда указывают на противоречия и двойственность.

С другой стороны, скопление дальних планет – Сатурна, Юпитера и Плутона – в знаке Козерога обещает нам весьма практичный год, когда успешными будут любые проекты, связанные с землей и недвижимостью. В частности, удачной будет покупка земли, нового дома или квартиры. Вложения в подобные проекты и сделки сулят стабильность и прибыль. Однако в каждом деле будет требоваться целеустремленность и упорство – только упорные люди сумеют добиться успеха.

К тому же, Крыса (а 2020 год станет Годом Крысы) всегда связана с финансами, деньгами. Потому в этом году можно преуспеть, если задаться целю построить стабильный и прочный бизнес. Особенно в этом деле будут удачливы знаки Земли: Тельцы, Девы и Козероги. Для них этот год будет очень благоприятен.

В целом, каждому из знаков Зодиака в 2020 году нужно стремиться изменить свою жизнь так, чтобы добиться устойчивости, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Январь и первая половина февраля пройдут под влиянием соединения Сатурна и Плутона, где Плутон указывает на народы, население планеты в целом, а Сатурн – на радикальное изменение ситуации, глобальные встряски и переломные моменты. Такое сочетание планет обещает период, насыщенный различными трудностями, потому который придется с большим усилием воли.

Плюс соединение Сатурна и Плутона будет усугубляться малым "парадом планет" в Козероге (а они всегда связаны с глобальной опасностью для Земли) и лунным затмением 10 января, которое закроет "коридор затмений", начавшийся с солнечного 26 декабря 2019 года.

В результате в это время возможны не просто сложные, а катастрофичные ситуации. Согласно некоторым пророчествам, возможны взрывоопасные ситуации в Египте, Ливии, Иране и Израиле, где может разразиться ужасающий конфликт или случиться масштабный теракт с участием ИГИЛ.

Читайте такжеКатастрофы и месть стихии: астролог назвала самые опасные даты в 2020 годуЗвезды говорят, что в январе и начале февраля может случиться глобальная катастрофа, вплоть до извержения очень мощного вулкана или падения на Землю метеорита либо астероида. И эта катастрофа будет способна на долгое время уничтожить экологию и жизнь целого континента.

По моим прогнозам, падение метеорита или астероида действительно возможно, особенно в феврале, когда нас ждет опасное сочетание двоек – 22.02.2020. Ванга в свое время предупреждала о пяти двойках в дате и говорила: "Бойтесь пяти двоек!". К тому же, именно в этот день Луна будет в соединении с Плутоном и Сатурном, а Марс будет в соединении с кармическим заходящим узлом Кету в жестком квадрате к Черной Луне. Это указывает на то, что может случиться глобальная катастрофа в этот день. Правда, есть и альтернатива – 20.02.2022.

Заходящий узел Кету в соединении с Марсом – это всегда опасно глобальными катастрофами. Плутон в соединении с Сатурном, Луна – в полном ущербе, да еще и в 29-й, то есть сатанинский, лунный день. Тьма максимально сгустится перед рассветом. В этот день может случиться либо извержения вулкана, которое будет иметь глобальные последствия, либо падение метеорита или астероида. На возможность вулканической активности указывает Плутон. Из-за этого может подняться в воздух пепел, и тогда вновь перестанут летать самолеты. В худшем случае соединение Плутона и Сатурна предвещает ядерную угрозу или замерзание большой территории, возможно, целого континента.

Влад Росс / Главред

Второе соединение Сатурна и Плутона, кроме января-февраля 2020 года, произойдет в сентябре. После него в октябре может разразиться мировой финансовый кризис: Сатурн указывает на стагнацию и жесткие структуры, а Плутон – на мировые финансы. Плюс Меркурий будет ретроградным с 14 октября по 3 ноября, что также "подольет масла в огонь" – и именно в этот момент грянет мировой кризис.

По моим прогнозам, стабильность гривны будет сохраняться ориентировочно до октября, а дальше ее будет штормить. И из-за мирового кризиса в Украине также станут возможны разнообразные сложные ситуации.

2020 год во многом станет переломным годом трансформаций и преобразований, полным уроков. Очень сложный год! Хотя все в предвкушении нового года всегда ожидают удачи, легкой жизни, какой-то "шары". Но – "шары" не будет! И тут совет один: не нужно противиться переменам – нужно принимать их.

Весь 2020 год мы будем в преддверии глобальных перемен, которые в этот период будут вызревать. Так, например, многие торопятся и хотят от Зеленского каких-то быстрых результатов, но нужно дождаться 2021 года, когда исчезнут те сдерживающие факторы, которые будут "делать погоду" весь 2020 год.

Однако, несмотря на пугающие прогнозы, в 2020 году будут и хорошие периоды, когда произойдет соединение Юпитера и Плутона. Этот период продлится с марта по июль. Такое сочетание планет даст большой рост экономики, что будет наблюдаться и в Украине. Потому в эти месяцы стоит ожидать роста объемов инвестиций в Украину.

Соединение Юпитера и Плутона случится и в ноябре – 13 числа, что может смягчить финансовый кризис.

В любом случае, с марта по июль должна сохраняться благоприятная экономическая и финансовая ситуация. Так что середина года в плане экономики более-менее спокойна.

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: успех и богатство придут без труда – астрологСледует отметить и ретроградность Марса – планеты протестов, конфликтов – в агрессивном Овне. Это будет происходить с 10 сентября по 14 ноября. Как раз в этот период в России должны состояться выборы в Госдуму. В этот период по всей России могут начаться митинги и протестные движения. Может повториться Болотная площадь…

Плюс в это время Уран войдет в дом власти России. Именно с этого моменты мы сможем наблюдать первые звоночки, указывающие на формирование тенденции к свержению путинского режима. Потому 2020 год – это последний год правления партии Путина, так что время Единой России заканчивается.

Сложный период нас ждет с 13 мая по 25 июня, когда Венера будет ретроградна. Эти дни опасны тем, что возможны серьезные разногласия со второй половинкой, споры, непонимание, что в итоге может привести даже к разводу.

В этом году следует прислушаться к народной примете – нельзя жениться в мае, иначе всю жизнь придется маяться. На этот раз она точно сработает. Потому я категорически не рекомендую вступать в брак в мае, особенно во второй половине месяца, и в июне.

Однако не только эта примета имеет шансы оправдаться. К сожалению, мы увидим, что правду говорит и другая – если год високосный, то будет много смертей. К сожалению, в этом году будет именно так.

Кроме того, сложные финансовые ситуации возможны в период ретроградности Меркурия: с 17 февраля по 10 марта, а также с 18 июня по 12 июля. В это время воздержитесь от построения бизнес-проектов, планирования важных финансовых сделок и глобальных покупок.

А вот для возвращения долгов этот год – самое подходящее время. Лучше вернуть все, что вы кому-либо задолжали, дабы на вас не лежало бремя. Иначе старые долги все равно будут напоминать о себе.

В целом, 2020 год станет годом столкновения интересов, двойственных ситуаций, шатаний, брожения со стороны в сторону. Не будет однозначных выводов и простых решений. Это в том числе будет заметно и в Украине, где возможны будут противостояния силовиков, то есть полиции, и националистов, экономического блока (правительства и Зеленского) и противников реформ и т.д. Все это будет создавать напряженность и сложные ситуации в течение всего года.

Так что 2020-ый обещает быть сложным временем для всех нас, периодом, насыщенным уроками и испытаниями. Но не забывайте, что ночь наиболее темна перед самым криком петуха, перед рассветом.

Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака

Счастливчики 2020 года:

Козероги. В 2020 году Козероги будут "number one"! На протяжении всего года у них будет наблюдаться большой прилив сил. Они будут постоянно ощущать, что удача сопутствует им во всем. Этот год будет очень активным периодом и ознаменуется началом глобальных дел. Козероги именно в этом году могут начать проекты, которые будут развиваться весь цикл Сатурна, то есть 30 лет. А Сатурн, как известно, управляет Козерогом. К тому же, в этот знак войдет планета расширения и масштабности, планета счастья и успеха – Юпитер. Юпитер откроет перед представителями этого знака новые возможности, позволит развить начинания, преуспеть в карьере и самореализации, предоставит множество шансов. Проще говоря, Козерогам будет везти. После сложных ситуаций, которыми были насыщенны все предыдущие годы у Козерогов, наконец на горизонте их судьбы восходит солнце удачи. Им можно ничего не бояться, просчитывать и строить бизнес-планы, создавать свое будущее и добиваться успеха.

Читайте также"Обман и ненужные траты": астролог предупредил об ужасном периодеТельцы. Тельцам также будет несказанно фартить в 2020-ом. Их ждет любовь, прилив энергии и сил, красивая жизнь. В их жизни возможны большие перемены, в том числе смена места жительства или какие-то приятные перемены, связанные с имуществом. У Тельцов ускорится темп жизни, и все будет прекрасно и замечательно. Представителей этого знака ждут постоянные выигрыши, потому им можно не бояться испытать свою удачу в азартных играх, в казино и лотереях. Также Тельцов ждут весьма удачные заграничные поездки, а, если они запланировали эмиграцию на этот год, то все пройдет на ура и будет во благо в их жизни. Мировоззрение Тельцов в этом году может круто измениться. Многие могут найти учителей, повысить квалификацию, получить второе образование. А некоторые Тельцы могут стать набожными и уйти в монастырь.

Девы. Дев в 2020 году ждет очень благоприятный период, когда они без труда могут найти хорошую работу и реализоваться в своем деле. Дев ждет "светлая полоса" в любви, в частности, одинокие Девы могут в этом году встретить преданную любовницу или любовника. Представители этого знака, как никогда, будут часто испытывать радость жизни. Они станут вести себя спонтанно, хотя Девам, в принципе, не свойственна эта черта. Но в 2020 году она им будет присуща и будет им помогать. Дев ждет масса удачных путешествий, в том числе на острова, где они, не исключено, могут встретить своего спутника (или спутницу) жизни. Так что в 2020 году Дев ждет романтика и благоприятная ситуация во всех сферах жизни.

Овны. Очень динамичным 2020 год будет для Овнов, так как Марс будет часто проходить по их знаку Зодиака. Это сулит Овнам новые начинания, успешный бизнес. Им будет фартить в финансовых делах. Все будет супер в карьере и работе. А достижения Овнов удивят многих. Представители этого знака могут ставить перед собой множество целей и задач – все они будут достигнуты. Так что Овны будут весьма успешны.

Лузеры 2020 года:

Раки. Крайне неуспешным и сложным год будет для Раков. Они будут себя чувствовать кармически раздавленными, разбитыми. Их будут ждать разводы, суды, следствия, какие-то непреодолимые ситуации, наезды, масса сложных ситуаций, связанных с юридическими вопросами… Разрушение бизнеса и разрыв деловых партнерских связей может, как снег на голову, свалиться на Раков. Потому представителям этого знака, прежде всего, советую позаботиться о своем эмоциональном состоянии и семейной жизни. Не стоит рваться строить карьеру – лучше заняться привычными делами, хоть картошку-морковку выращивать на даче. Ракам следует проводить больше времени дома, с семьей. Им придется стараться, чтобы не нажить себе врагов, ни с кем не судиться и не спорить. И еще им важно – сразу отдавать долги, не обрастая ими.

Близнецы. Близнецам также не особо будет везти в 2020 году. Для них очень остро стоит опасность банкротства, аварий, катастроф, сложных ситуаций, стычек с какими-то неадекватными людьми. На Близнецов внезапно могут посыпаться обвинения в чем-то и наезды. Они могут столкнуться с криминалом. Потому представителям этого знака важно отсеять всех неправильных друзей и быть крайне осторожными с людьми. Гонка за легкими деньгами и быстрой наживой, а также крупные инвестиции на протяжении всего года им противопоказаны! Близнецов может подвести разум. Потому им я бы советовал на время уехать куда-нибудь в Индию, чтобы пожить в ашраме, в Тибет или на острова, чтобы отдохнуть. Совет Близнецам: не зацикливаться на материальных желаниях!

Читайте такжеАстролог рассказал, когда в Украине случится новый майданВесы. Представители этого знака весь год будут оказываться в каких-то двойственных ситуациях, сталкиваться со сложностями выбора, да и вообще, с трудностями. В семье все тоже будет не слава богу. 2020 год станет неблагоприятным для переезда Весов на новое место жительства, потому им лучше не делать резких движений и ничего не менять в своей жизни. Очень возможны сложные ситуации с родственниками. Весам также сложно будет удержаться на занимаемых должностях: их могут свергать, увольнять, понижать в звании. К слову, Путин – Весы по знаку Зодиака, и для него этот год будет точно непростым. Также Весам нужно быть очень внимательными к собственному здоровью, потому что они рискуют в 2020-ом оказаться на больничной койке. Вплоть до того, что могут отказать какие-то органы. Потому, идя на операцию, например, на сердце, нужно быть очень осторожными и, выбирая дату операции, консультироваться с астрологом. Для них опасна анестезия: они могут заснуть и не проснуться. Главная проблема для Весов – множество двойственных ситуаций в новом году. Для них это – ужас, потому что им сложно выбирать.

Стрельцы. Не очень хороший год ждет Стрельцов. Лафа закончилась – счастье и большая удача покидают их, так как Юпитер покинул их знак и вошел в знак Козерога. Их ждет "закручивание гаек" в финансовых делах. Сатурн может негативно повлиять на их материальное благосостояние и денежные дела. Да и Плутон будет разрушительно сказываться на их финансах. Так что Стрельцы очень рискуют обанкротиться. Год сложный для них еще и потому, что их ждут разочарования в семейных и любовных отношениях. Их может бросить близкий человек, есть риск развода. А из-за развода они могут потерять целое состояние. Также могут быть финансовые споры и проблемы с деловыми партнерами.

Нейтральным 2020 год будет для таких знаков:

Водолеи. Для Водолеев 2020 год будет, скорее, благоприятным, чем нейтральным. Их будут спасать их оригинальные идеи, их нестандартный способ мышления и новаторские подходы. У них могут появиться новые перспективные дела, особенно в конце года, когда Юпитер и Сатурн в конце года войдут в знак Водолея. К концу года могут вызреть грандиозные планы и большие перспективы на годы вперед. Водолеи могут реализовать очень масштабные замыслы, планы и проекты. Однако в первой половине года Водолеям нужно опасаться тайных врагов. Им нельзя никому верить на слово и стоит полагаться на свою интуицию. Советы недоброжелателей, а также родственников и друзей, которые хотят казаться помощниками, могут привести Водолеев к банкротству или серьезным проблемам. Водолеям не стоит давать никому в долг деньги, даже родственникам и друзьям. А так, 2020 год для Водолеев будет насыщенным, со множеством поездок и путешествий. Это время больших возможностей. Планирование, разработка новых проектов и освоение неизведанных сфер – все это прекрасно будет удаваться Водолеям.

Львы. В первой половине года может быть нанесен удар по эгоизму Львов. Не исключены сложные ситуации в любви, отношениях с близкими. Одиноким Львам непросто будет найти нового спутника жизни. Львам нужно быть готовыми к сложностям в семье и при создании (или сохранении) семейного очага. Разводы. Но во второй половине года Львов ждет реализация желаний, достижение компромиссов, построение успешного бизнеса и продвижение в карьере. Так что во втором полугодии Львы смогут расслабиться, и все у них будет хорошо.

Читайте такжеПротесты и потеря территорий: астролог рассказала, что ждет Россию в будущемРыбы. В первой половине года Рыбам будет фартить чуть меньше, чем во второй. Но во втором полугодии их ждет счастье, любовь, а также крутые деловые проекты, перспективная деятельность и благотворные перемены. А вот в начале года Рыбам нужно быть очень осторожными, меняя место работы. Также лучше никуда не ездить, так как велика опасность разного рода непредвиденных неприятных ситуаций в путешествиях. Во второй половине года, когда Нептун, символ счастья и высшей любви, будет проходить по знаку Рыб (а Нептун, как известно, еще и управляет Рыбами), у представителей этого знака в жизни наладится многое. Также их ждет высшая любовь, религиозный поиск и достижение высоких материй.

Скорпионы. Скорпионам в 2020 году нужно расслабиться. Все будет более-менее спокойно и хорошо. Особенно удачными будут дальние поездки, путешествия, а также учеба. Торговцы-Скорпионы вообще будут процветать. С другой стороны, для них актуальна опасность стать жертвой мошенников, а еще – попасть в сложные ситуации с автотранспортом. Например, у Скорпионов могут угнать машину. Да и вообще, я бы советовал им воздержаться от покупки авто в этом году, если такие планы были. Так же, как и Водолеям, Скорпионам следует быть осторожными в отношениях с родственниками, друзьями и мнимыми доброжелателями – никому не стоит доверять. В плане работы и деятельности Скорпионам ничего не стоит менять кардинально. Однако если Скорпионы чувствуют усталость и потребность в смене обстановки, то благоприятным будет переезд, смена места жительства.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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