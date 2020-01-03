Гороскоп на 3 января всех знаков Зодиака: баталии и потеря головы

Весам сегодня может подвернуться шанс подзаработать.
Рыбам в десятый лунный день, в пятницу, 3 января (праздник - День рождения соломинки для коктейлей) грозят баталии на работе.
Девам гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака сулит потерю головы из-за чувств, а Овнам - удачу.
Гороскоп 2020: к чему готовиться воздушным знакам
Гороскоп на 3 января - Весы
Не тратьте силы на занятия, которые вам не сильно-то и нужны. Вероятны приятные посиделки с близкими людьми. Возможно, подвернется шанс подзаработать.
Гороскоп на сегодня - Водолей
Не прячьтесь за четырьмя стенами - пришло время для новых знакомств. Найдите время для самых близких.
Гороскоп на 3 января 2020 года - Близнецы
Можно попытаться устроить свою личную жизнь - у вас хватит сил покорить чье-то сердце. Возможно, подвернется шанс пополнить кошелек.
Гороскоп 2020: к чему готовиться водным знакам
Гороскоп на 3 января 2020 года - Рыбы
Не раскрывайте свои козыри и медленно, но уверенно двигайтесь к цели. Вероятно, придется потратить очень много сил для реализации какой-то задачи, а отдача может быть мизерной.
Гороскоп на сегодня - Скорпион
Не упускайте детали - будьте скрупулезны.
Читайте такжеАстролог назвал лузера №1 в 2020 годуМожет подвернуться шанс завести знакомство с непростым человеком.
Гороскоп на 3 января - Рак
Пора отказываться от традиционных методов и старых привычек. Попытайтесь поднять себе настроение.
Гороскоп 2020: к чему готовиться огненным знакам
Гороскоп на 3 января 2020 года - Лев
Жизнь можно легко изменить. Кошелек может пополниться серьезной суммой.
Гороскоп на сегодня - Овен
Пользуйтесь тем, что удача на вашей стороне. Не ввязывайтесь в конфликты и не беспокойтесь по пустякам.
Гороскоп на 3 января - Стрелец
Прислушивайтесь к шепоту внутреннего голоса. Не ведитесь на сладкие комплименты и тщательно просчитывайте деловые ходы.
Гороскоп 2020: к чему готовиться земным знакам
Гороскоп на 3 января 2020 года - Козерог
Смело можно браться за новые дела, в частности, за какой-то бизнес. Не стесняйтесь советоваться с экспертами.
Гороскоп на сегодня - Дева
Девы могут влюбиться и потерять голову. Постарайтесь не терять самообладание. Сами выбирайте свой курс.
Гороскоп на 3 января - Телец
Эгоизм может подпортить отношения с любимым человеком. Возможно улучшение финансового положения, но это не значит, что нужно разбрасываться деньгами.
Напомним, астролог Влад Росс поделился гороскопом на январь 2020 года и предупредил, что в начале нового года может начаться мировая холодная война, а также возможна глобальная катастрофа.