Гороскоп на 4 января всех знаков Зодиака: сети страсти, любовный промах и торжество кошелька

Близнецы сегодня могут получить приятные сюрпризы.
Гороскоп на сегодня - на субботу, 4 января (11 лунный день), напророчил Ракам любовный промах, а Рыбам - торжество кошелька.
Весам звезды посоветовали опасаться попадания в сети страсти, в Близнецам напророчены приятные сюрпризы.
Гороскоп 2020 для всех знаков Зодиака - что напророчено водным знакам
Гороскоп на сегодня - Рак
Возможны конфликты на работе и дома, попытайтесь быть сдержанными. Раки могут влюбиться не в того человека, который им нужен.
Гороскоп на 4 января - Рыбы
Кошелек Рыб может серьезно пополниться, но не стоит начинать разбрасываться деньгами.
Читайте такжеГороскоп на завтра всех знаков Зодиака: кому ждать оживления любвиУймите свое настроение и отдалите от себя эгоистов.
Гороскоп на 4 января 2020 года - Скорпион
Чтобы достичь желаемого, нужно трудиться. Задумайтесь о том, как укрепить своей организм, возможно, пора купить абонемент в спортзал.
Гороскоп 2020 для всех знаков Зодиака - что напророчено земным знакам
Гороскоп на 4 января - Дева
Не лучшее время для спонтанных решений. Воздержитесь от слишком дорогих покупок. Можно решиться на кардинальные изменения в карьере.
Гороскоп на сегодня - Телец
Возможны улыбки удачи. Цените то, что у вас есть, и побалуйте чем-то близких людей.
Гороскоп на 4 января 2020 года - Козерог
Воздержитесь от непродуманных действий. Можно взяться за свое здоровье и найти вторую половинку.
Гороскоп 2020 для всех знаков Зодиака - что напророчено воздушным знакам
Гороскоп на сегодня - Близнецы
Обязательно думайте перед тем, как что-то делать. Судьба может подбросить приятные сюрпризы.
Гороскоп на 4 января 2020 года - Весы
Поездки могут оказаться удачными. Постарайтесь не угодить в сети страсти, иначе - возможны неприятные последствия.
Гороскоп на 4 января - Водолей
Смело налаживайте новые контакты и поднимайте важные темы в общении с начальством. В личной жизни возможны позитивные перемены.
Гороскоп 2020 для всех знаков Зодиака - что напророчено огненным знакам
Гороскоп на сегодня - Стрелец
Подходящее время, чтобы найти новый объект для обожания. Постарайтесь притушить внутренний огонь и не наделать глупостей.
Гороскоп на 4 января - Лев
Не лучшее время, чтобы доверять интуиции, прислушивайтесь к голосу разума и советам знающих людей. Берегите репутацию и нервы.
Гороскоп на 4 января 2020 года - Овен
Возможно, Овны поменяют работу. Финансовое положение может улучшиться. Вероятны приятности на любовном фронте.
Ранее астролог Влад Росс предупредил, что в 2020-м январь будет самым сложным месяцем. Эксперт говорил, что 9-11 января ожидается пик неприятностей, а с 5 по 19 число - катастрофический период.