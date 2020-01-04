Гороскоп на 4 января всех знаков Зодиака: сети страсти, любовный промах и торжество кошелька

Рыбам гороскоп 2020 на 4 января напророчил торжество кошелька / Reuters

Гороскоп на сегодня - на субботу, 4 января (11 лунный день), напророчил Ракам любовный промах, а Рыбам - торжество кошелька.

Весам звезды посоветовали опасаться попадания в сети страсти, в Близнецам напророчены приятные сюрпризы.

Гороскоп 2020 для всех знаков Зодиака - что напророчено водным знакам

Гороскоп на сегодня - Рак

Возможны конфликты на работе и дома, попытайтесь быть сдержанными. Раки могут влюбиться не в того человека, который им нужен.

Гороскоп на 4 января - Рыбы

Кошелек Рыб может серьезно пополниться, но не стоит начинать разбрасываться деньгами.

Читайте такжеГороскоп на завтра всех знаков Зодиака: кому ждать оживления любвиУймите свое настроение и отдалите от себя эгоистов.

Гороскоп на 4 января 2020 года - Скорпион

Чтобы достичь желаемого, нужно трудиться. Задумайтесь о том, как укрепить своей организм, возможно, пора купить абонемент в спортзал.

Гороскоп 2020 для всех знаков Зодиака - что напророчено земным знакам

Гороскоп на 4 января - Дева

Не лучшее время для спонтанных решений. Воздержитесь от слишком дорогих покупок. Можно решиться на кардинальные изменения в карьере.

Гороскоп на сегодня - Телец

Возможны улыбки удачи. Цените то, что у вас есть, и побалуйте чем-то близких людей.

Гороскоп на 4 января 2020 года - Козерог

Воздержитесь от непродуманных действий. Можно взяться за свое здоровье и найти вторую половинку.

Гороскоп 2020 для всех знаков Зодиака - что напророчено воздушным знакам

Гороскоп на сегодня - Близнецы

Обязательно думайте перед тем, как что-то делать. Судьба может подбросить приятные сюрпризы.

Гороскоп на 4 января 2020 года - Весы

Поездки могут оказаться удачными. Постарайтесь не угодить в сети страсти, иначе - возможны неприятные последствия.

Гороскоп на 4 января - Водолей

Смело налаживайте новые контакты и поднимайте важные темы в общении с начальством. В личной жизни возможны позитивные перемены.

Гороскоп 2020 для всех знаков Зодиака - что напророчено огненным знакам

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Подходящее время, чтобы найти новый объект для обожания. Постарайтесь притушить внутренний огонь и не наделать глупостей.

Гороскоп на 4 января - Лев

Не лучшее время, чтобы доверять интуиции, прислушивайтесь к голосу разума и советам знающих людей. Берегите репутацию и нервы.

Гороскоп на 4 января 2020 года - Овен

Возможно, Овны поменяют работу. Финансовое положение может улучшиться. Вероятны приятности на любовном фронте.

Ранее астролог Влад Росс предупредил, что в 2020-м январь будет самым сложным месяцем. Эксперт говорил, что 9-11 января ожидается пик неприятностей, а с 5 по 19 число - катастрофический период.