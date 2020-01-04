Астролог раскрыл угрозы и возможности новой недели

Влад Росс предупредил, что 6 января начинается катастрофический период / Скриншот

На следующей неделе - 6-12 января - будет катастрофический период, с 9 по 11 число прогнозируется пик разных неприятностей.

До 12 января маловероятно завязывание серьезных отношений, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Собеседник отметил, что период до 12 числа благоприятен для налаживания контактов, общения, встреч с друзьями, больших компаний.

"До 12 января Венера будет находиться в Водолее, потому в этот период завязывание серьезных отношений - маловероятно, зато налаживание дружеских контактов будет идти на ура…", - спрогнозировал астролог.

Ранее Влад Росс предупреждал, что в январе 2020-го Земле грозит глобальная катастрофа. Астролог написал, что может уменьшиться количество горячих конфликтов, но может начаться мировая холодная война.