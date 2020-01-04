Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: кому ждать оживления любви

Завтра любовь Тельцов может ожить / УНИАН

В 12 лунный день - в воскресенье, 5 января (праздник - Международный разгрузочный день), звезды насулили Тельцам оживление любви.

Скорпионам гороскоп на 5 января 2020 года всех знаков Зодиака спрогнозировал новую работу, а Раков предупредил о психологическом давлении.

Что пророчит гороскоп на 2020 земным знакам

Гороскоп на завтра - Козерог

Не пытайтесь никого поучать и снимите "корону". Присмотритесь к тем, кто вас окружает, возможно, кого-то интересует только толщина вашего кошелька.

Гороскоп на 5 января 2020 года - Телец

Может ожить любовь, которую вы считали мертвой. Откажитесь от поездок на большие расстояния и не стройте планы на далекое будущее.

Гороскоп на 5 января - Дева

Готовьтесь к мелким неприятностям - придется потратить много энергии. Учитесь протягивать ножки по одежке.

Что пророчит гороскоп на 2020 огненным знакам

Гороскоп на 5 января - Овен

Возможно, еще не время ставить точку в деле - тщательно все проверьте. Делитесь с родными позитивом, а не сбрасывайте на них негатив.

Гороскоп на завтра - Лев

Лучше отложить дальние поездки и оформление серьезных документов. Попытайтесь уберечь себя от болезней.

Гороскоп на 5 января 2020 года - Стрелец

Обдумывайте свои расходы - не стоит разбрасываться деньгами. Вы можете увидеть истинное лицо человека, который вас интересует.

Что пророчит гороскоп на 2020 водным знакам

Гороскоп на 5 января 2020 года - Рыбы

В делах нужно быть предельно осторожными и все тщательно обдумывать перед принятием решения. Не помешает заняться своим телом.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Есть вероятность изменения места работы, можно изменить поведение. Будьте вооружены фактами и не разбрасывайтесь словами.

Гороскоп на 5 января - Рак

Возможно, придется выдержать психологическое давление. Будьте предельно внимательны в делах.

Что пророчит гороскоп на 2020 воздушным знакам

Гороскоп на 5 января - Весы

Не "морозьтесь" - не стоит уходить от общения на серьезные темы. Честность поможет разрулить серьезные ситуации.

Гороскоп на завтра - Водолей

Работайте вдумчиво. Можно что-то в себе изменить. Выберетесь куда-нибудь и можете получить заряд энергии.

Гороскоп на 5 января 2020 года - Близнецы

Следите за своими словами и за словами собеседников. Обращайте внимание на безопасность. Не стоит рассчитывать на выигрыш в азартных играх.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака. Эксперт сказал, что счастливчиками года будут Козероги, Тельцы, Девы и Овны, а лузерами - Раки, Близнецы, Весы и Стрельцы.