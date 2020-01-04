"Кипрский" мир и новые выборы: астролог сделал прогноз для Украины на 2020 год

Астролог рассказал, что ждет Украину в 2020 году / УНИАН

Для Украины 2020 год обещает быть относительно спокойным. Единственный напряженный период, когда возможны вспышки недовольства отдельной части общества – это весна. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам Росса, попытки организовать майданы и вывести людей на протест в Украине могут наблюдаться весной 2020-го, что будет связано с прохождением Марса по Луне.

"Луна – это народ Украины, а Марс – это вспышки недовольства, протесты и бунты. Потому в этот период могут быть небольшие столкновения. Возможно, их спровоцирует земельная реформа: если, как и обещают, в феврале примут закон о рынке земли, то марте-апреле недовольство противников может выплеснуться на улицу в виде протестов. В этом плане весна будет неспокойным периодом", – отметил Влад Росс.

Читайте такжеАстролог назвал лузера №1 в 2020 годуОднако астролог заверил, что, несмотря на возможную непростую весну, ситуация в Украине в целом будет стабильной.

"Поскольку Сатурн входит в зодиакальный знак Козерога (а асцендент Украины находится именно в этом знаке), и в этом же знаке будет наблюдаться скопление планет, ситуация в стране в целом будет стабильной и устойчивой. И это "противостояние экономистов и националистов" не закончится переворотами или разворотом намеченного властью курса", – убежден Росс.

Астролог добавил, что Сатурн в таком положении не сулит ни взрывоопасных ситуаций, ни войн, а, наоборот, будет способствовать отрезвлению и охлаждению голов, замораживанию конфликтов и споров.

В частности, Сатурн поспособствует урегулированию ситуации на Донбассе.

"Благодаря Сатурну в Козероге произойдет заморозка ситуации на востоке Украины. 2020 год однозначно станет годом без выстрелов. Безусловно, всем бы хотелось, чтобы режим тишины был установлен прямо под бой курантов, но, даже если это случится к середине года, тоже будет хорошо", – отметил Влад Росс.

Политическая ситуация в Украине, по мнению астролога, также обещает быть спокойной. Он абсолютно убежден, что досрочные президентские выборы в Украине не случатся.

"Рейтинг Зеленского, пока Сатурн не пройдется по его Солнцу в 2021 году, будет сохраняться на высоком уровне, то есть президент не будет терять народную поддержку", – объяснил Росс.

Читайте такжеКатастрофы и месть стихии: астролог назвала самые опасные даты в 2020 годуА вот досрочные парламентские в 2020-ом – вполне вероятны.

"Досрочные парламентские выборы, по моим прогнозам, состоятся осенью. Причем пройдут они уже в новом формате, когда в Раду будут избраны "300 спартанцев" вместо привычных нам 450 народных депутатов. Они все будут избраны по партийным спискам, а мажоритарка уйдет в небытие. В результате этих выборов Зеленский сможет полностью управлять своей командой, потому что фракция Слуга народа в парламенте будет состоять только из его людей – не будет нынешней монокоалиции, состоящей из разношерстной толпы", – рассказал Росс.

Астролог не исключает, что одновременно с досрочными парламентскими выборами пройдут и местные, причем в том числе и на Донбассе.

При этом Влад Росс считает, что досрочные выборы Рады будут выгодны и лично президенту Зеленскому, и украинскому государству в целом. Зеленскому они будут выгодны тем, что помогут кардинально обновить окружение.

"Уран в доме власти в гороскопе Зеленского говорит о том, что произойдет существенное обновление его окружения. Потому противоречия и несогласованность внутри команды Зеленского будут сняты. Не исключено, что уже весной он может поменять отдельных людей в Офисе президента, премьер-министра и других", – добавил астролог.

А украинскому государству, по мнению Росса, досрочные выборы были бы выгодны тем, что способствовали бы реальному реформированию многих сфер жизни.

Читайте такжеБарыши и прибыль: астролог рассказала, кому ждать богатства в 2020 году"В этом случае после соединения Сатурна и Юпитера в конце 2020 – в 2021 годах начались бы реальные реформы. Такое сочетание планет всегда меняет общеполитические тренды на 20 лет вперед. Так, например, если Путин пришел к власти в России в 2000 году на соединении Сатурна и Юпитера, то и уйти он должен сразу после 2020 года, скорее всего, в декабре", – отметил Влад Росс.

Что же касается дальнейшей судьбы оккупированной части Донбасса, то Влад Росс дает неутешительный прогноз.

"Пока Путин жив и находится у власти в России, Донбасс никогда не вернется под юрисдикцию Украины", – считает Росс.

По мнению астролога, Украину ждет мир "кипрского типа". Как известно, северная часть Кипра оккупирована Турцией, но обе части Кипра – северная и южная – уже научились сосуществовать.

"Ситуация в Украине будет точь-в-точь. Чтобы Донбасс в полном смысле интегрировался в Украину, понадобятся годы", – прогнозирует Росс.

По прогнозу астролога, в 2020 году для Украины сложится благоприятная ситуация на международной арене.

"Украина точно не сдаст своих позиций и ничего не потеряет. Она будет постепенно, но уверенно, продвигаться и завоевывать вес на международной арене, заручаясь все большей поддержкой", – уточнил Влад Росс.

Астролог считает, что Украина должна надеяться на смену президента США в результате выборов в Штатах осенью 2020-го.

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Кроме того, по словам Росса, 2020 год станет годом "закручивания гаек", и украинским дипломатам удастся добиться сохранения санкций США и Евросоюза против России.

"Мы можем быть спокойны и уверены в том, что никаких неприятных сюрпризов в виде снятия санкций с РФ не будет. Если это и случится, то не раньше 2021-го", – заверил Росс.

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