Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: встреча с мечтой и новый роман

Рыбам и Козерогам 6 января светит новый роман / УНИАН

В 13 лунный день - в понедельник, 6 января (праздник - Рождественский сочельник 2020), Близнецам светит встреча с мечтой, а Тельцы могут встретить человека, который станет их другом.

Гороскоп на 6 января 2020 всех знаков Зодиака прогнозирует Козерогам и Рыбам новый роман.

Какие события гороскоп 2020 насулил воздушным знакам

Гороскоп на 6 января 2020 года - Водолей

Постарайтесь отказаться от поездок и дел, которые потребуют серьезных затрат энергии. Постарайтесь побыть в кругу семьи и почерпнуть новые знания.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Поберегите себя - есть угроза травм. Трудяги могут получить заслуженное вознаграждение. Одинокие Близнецы могут встретить человека, о котором мечтали.

Гороскоп на 6 января - Весы

Откажитесь от крепких напитков, попытайтесь "заправиться" новыми знаниями. Не разбрасывайтесь словами.

Какие события гороскоп 2020 насулил земным знакам

Гороскоп на 6 января 2020 года - Дева

Повремените с началом новых дел. Постарайтесь находиться в кругу людей, которых вы любите, и заниматься любимыми делами.

Гороскоп на завтра - Телец

Можно встретить человека, который способен стать вашим новым другом. Возможно подвернется перспективный проект.

Гороскоп на 6 января - Козерог

Могут навалиться разные неприятности, вероятны опасные ситуации - лучше посидеть дома. Вероятен новый роман, пока о нем не стоит рассказывать.

Какие события гороскоп 2020 насулил водным знакам

Гороскоп на 6 января - Скорпион

Приготовьтесь - вероятны "непонятки" с близкими. Попытайтесь быть сдержанными. Возможно, кому-то понадобиться ваша финансовая помощь. Опасайтесь подлиз.

Гороскоп на завтра - Рак

Попытайтесь отказаться от подписания важных документов и не ввязывайтесь в конфликты. Тратьте деньги с умом.

Гороскоп на 6 января 2020 года - Рыбы

Кошелек Рыб может неожиданно пополнеть. Проверяйте информацию и не спешите паниковать. Одинокие Рыбы могут встретить вторую половинку.

Какие события гороскоп 2020 насулил огненным знакам

Гороскоп на завтра - Стрелец

Можно развеяться, но стоит сторониться чихающих людей. Возможны приятные сюрпризы - проявите благодарность.

Гороскоп на 6 января 2020 года - Овен

Опасайтесь опасных мест и опасной работы. Лучше просто отдохнуть. Возможно не стоит оживлять старую любовь.

Гороскоп на 6 января - Лев

Откажитесь от опасных занятий и берегите себя. Не ввязывайтесь в конфликты. Личная жизнь может измениться.

Напомним, астролог Влад Росс поделился гороскопом на 2020 год всех знаков Зодиака. Эксперт говорил, что лузерами 2020-го будут Стрельцы, Раки, Близнецы и Весы, а счастливчиками - Девы, Овны, Козероги и Тельцы.