Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: подножки врагов и любовь

Овнам 7 января светит любовь / УНИАН

В 14 лунный день - во вторник, 7 января (праздник - Рождество 2020), Близнецам светит ценная находка, а Львам грозят подножки врагов.

Овнам гороскоп на 7 января 2020 всех знаков Зодиака прочит любовь.

Рождество 2020: чего ожидать земным знакам

Гороскоп на 7 января 2020 года - Козерог

Есть шанс удачно поменять работу. Откажитесь от лишних расходов, возможно, скоро понадобятся деньги.

Гороскоп на завтра - Дева

Постарайтесь не выяснять отношения. Состояние кошелька может улучшиться. Можно прикупить что-то дорогое, но нужно.

Гороскоп на 7 января - Телец

Можно удачно распорядиться недвижимостью. Вероятна влюбленность. Будьте предельно аккуратными на дороге.

Гороскоп 2020: чего ожидать воздушным знакам

Гороскоп на завтра - Весы

Противопоказаны очень дорогие покупки. Возможно судьбоносное знакомство - не пытайтесь усидеть на двух стульях.

Гороскоп на 7 января - Близнецы

Не доверяйте партнерам не 100% - из-за них у вас могут возникнуть проблемы. Будьте внимательными и сможете найти что-то ценное.

Гороскоп на 7 января 2020 года - Водолей

Можно заняться творчеством и обогатиться духовно. Продумайте свои расходы. Не бойтесь отстаивать свое мнение.

Рождество 2020: чего ожидать огненным знакам

Гороскоп на завтра - Лев

Можно подзаработать и прикупить что-то нужное или просто желанное. Будьте бдительны - поищите врага, который может сделать подножку.

Гороскоп на 7 января - Стрелец

Проверяйте информацию, иначе - возможна неприятная ситуация. Не стоит строить планы - все может резко измениться.

Гороскоп на 7 января 2020 года - Овен

Не выпендривайтесь и не филоньте на работе. Есть шанс найти вторую половинку, главное - "выключите" резкость.

Гороскоп 2020: чего ожидать водным знакам

Гороскоп на завтра - Рыбы

Разложите все по полочкам в своей голове. В жизни может появиться духовный наставник. Резкость может ухудшить отношения с партнером. Кошелек может пополнеть.

Гороскоп на 7 января 2020 года - Рак

Будьте осторожны - вас могут попытаться обмануть. Не теряйте бдительность. Если качественно делать свою работу, доход может возрасти.

Гороскоп на 7 января - Скорпион

На работе вероятен успех. Не разбрасывайтесь деньгами, возможно, скоро они понадобятся для решения семейной проблемы.

Ранее астролог Влад Росс поделился гороскопом на 2020 год для всех знаков Зодиака. Астролог сказал, что счастливчиками 2020-го будут Тельцы, Девы, Овны и Козероги, а лузерами - Раки, Стрельцы, Близнецы и Весы.