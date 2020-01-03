Астролог назвал лузера №1 в 2020 году

Для Раков 2020-й будет крайне неуспешным, спрогнозировал Влад Росс / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что 2020 год будет крайне неуспешным и сложным для Раков.

Раки будут чувствовать себя разбитыми и кармически раздавленными, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, Ракам грозят наезды, следствия, разводы, суды, масса сложных ситуаций, которые связанны с юридическими вопросами.

"… Разрушение бизнеса и разрыв деловых партнерских связей может, как снег на голову, свалиться на Раков", - предупредил Росс.

Астролог добавил, что Ракам лучше не рваться строить карьеру, им необходимо позаботиться о своем эмоциональном состоянии и о семейной жизни.

Эксперт посоветовал представителям этого знака больше времени проводить с семьей, стараться не нажить себе врагов. Также Ракам нужно сразу возвращать долги.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на январь 2020 года и предупредил, что Земле грозит глобальная катастрофа. Астролог написал, что Америка может замерзнуть и возможно начало новой холодной войны.