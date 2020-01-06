Астролог сказал, каким 2020-й будет для Путина

Для Владимира Путина 2020-й будет непростым, спрогнозировал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что на протяжении 2020 года Весы будут оказываться в каких-то двойственных ситуациях, сталкиваться со сложностями выбора и с трудностями.

Весам сложно будет удержаться на должностях - их могут увольнять, свергать, понижать в звании, рассказал Росс Главреду.

Собеседник отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин - Весы, и для него этот год точно будет непростым.

"…2020 год станет неблагоприятным для переезда Весов на новое место жительства, потому им лучше не делать резких движений и ничего не менять в своей жизни. Очень возможны сложные ситуации с родственниками", - добавил эксперт.

Астролог предупредил, что представители этого знака могут угодить в больничную койку - возможен даже отказ органов.

"Для них опасна анестезия: они могут заснуть и не проснуться. Главная проблема для Весов - множество двойственных ситуаций в новом году. Для них это - ужас, потому что им сложно выбирать", - подчеркнул эксперт.

Ранее Влад Росс говорил, что в 2019-м против Владимира Путина вызреет заговор. Астролог прогнозировал, что для российского президента самым негативным периодом будет конец 2021 года и весь 2022-й.