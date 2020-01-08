Восстанет против Путина: астролог составил прогноз для России на 2020 год

Астролог рассказал, что ждет Россию и Путина в 2020 году

Ситуацию, которая будет сохраняться в России на протяжении 2020 года, лучше всего охарактеризует фраза "затишье перед бурей". Хотя свержения Путина в новом году не произойдет. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Ситуация в России в 2020-ом будет напоминать отлив перед цунами, то есть перед масштабными протестами. А о беспощадности российских бунтов давно известно всем", – отметил Росс.

По словам астролога, протестные настроения в российском обществе начнут зарождаться в нынешнем году и станут распространяться по всей территории РФ. Сами бунты, по мнению Росса, могут вспыхнуть осенью, когда Уран войдет в дом власти в гороскопе России.

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Как раз в период ретроградного движения Марса в России должны состояться выборы в Государственную думу РФ, но звезды не будут способствовать победе на выборах партии Путина, считает астролог. По его слова, Единая Россия практически во всех регионах будет проигрывать.

"Однако власть откажется это принять, и Единой России станут накручивать голоса. Народ возмутится этим и выйдет на улицы. Именно из-за недовольства фальсификациями на парламентских выборах могут начаться масштабные протестные движения. Причем, если раньше они вспыхивали только в Москве и Питере, то в 2020-ом могут охватить всю Россию", – считает Влад Росс.

Таким образом, по словам астролога, станет заметна тенденция, ведущая к падению путинского режима.

"2020 год – последний год правления партии Путина. Время Единой России заканчивается", – убежден Росс.

Кроме того, во многом ситуацию в России будет определять соединение Сатурна и Плутона, считает астролог. Он напомнил, что предыдущее соединение этих планет происходило в 1982 год, и тогда умер Брежнев.

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Еще одно соединение Сатурна и Плутона было в 1947 году – именно тогда началась глобальная холодная война, противостояние СССР и США. Именно в 1947 году Советский Союз изобрел атомное оружие, и началось противостояние – холодная война.

Еще одно соединение Сатурна и Плутона, случившееся в 1914 году, ознаменовалось началом Первой мировой войны.

"И в этот раз нельзя исключать того, что соединение Сатурна и Плутона принесет противостояние и поляризацию в мире в 2020 году. По моим прогнозам, противостояние будет между Китаем и Россией с одной стороны, а также США и странами НАТО – с другой. Так начнется новая "холодная война", – считает Росс.

"Так что 2020 год станет последним годом правления путинского режима. Нет, Путин не отойдет от власти окончательно в 2020 году – это случится в 2021-ом или 2022-ом. Самый неблагоприятный год лично для Путина – 2022-ой, однако есть признаки, указывающие на то, что смести с поста президента его могут в 2021-ом", – уточнил астролог.

Однако не только политическая турбулентность будет омрачать жизнь в России – 2020 год не будет спокойным и в плане разнообразных чрезвычайных происшествий, прогнозирует Росс.

"Россию ждут серьезные наводнения, прорывы дамб и очень сложные ситуации, связанные с реками, весной. Март-апрель для России – сложный период, насыщенный техногенными катастрофами. Второй опасный период – июнь. Как и в августе 2019-го, в июне могут быть самые разнообразные ЧП, аварии, вплоть до каких-то происшествий, связанных с испытанием ядерного оружия или снова с подводными лодками", – рассказал Влад Росс.

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"Вспомните те огромные очереди, нехватку продовольствия, пустые полки в магазинах… В России стремительно начнет падать покупательная способность населения. Холодильник начнет убедительно побеждать телевизор", – уточнил Росс.

Кроме того, по прогнозу астролога, санкции, введенные США и Евросоюзом против России, будут в полной мере сохранены в 2020 году.

"Путину придется вернуть границу под контроль Украине, чтобы добиться снятия санкций с России", – пояснил Росс.

Так что в том числе и из-за ухудшения социально-экономической ситуации в РФ к осени вызреет общественное недовольство, которое приведет к протестным выступлениям, считает Влад Росс.

"Осенью Кремлю стоит ожидать Болотной площади-2", – добавил Росс.

По мнению астролога, в России неизбежна уже в скором будущем смена элит.

"С 2021 года в мире наметятся абсолютно новые тренды, связанные с изобретением и внедрением новейших технологий, с образование новых союзов и стартом новых процессов. Как раз к этому моменту для России должна завершиться целая эпоха – 20-летие правления Путина. После боя курантов, который ознаменует начало 2021 года, в России начнется новая эпоха, полнейшая смена элит. Весь воровской клан Путина канет в лету, его приспешники начнут разбегаться, как крысы. Это неизбежно", – подытожил Влад Росс.

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