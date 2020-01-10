Скоро потеряет власть: астролог рассказал, что ждет Путина

Астролог рассказал, чего в 2020 году следует бояться Путину / Reuters

Хотя российскому президенту Владимиру Путину удастся удержаться у власти в 2020 году, его рейтинги к концу года начнут стремительно таять. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Свержения Путина в 2020 году не будет. Однако это еще не повод для него, чтобы расслабляться. Так как этот год будет годом затишья перед бурей, то есть перед бунтами, которые осенью грянут по всей России, а не только в Москве и Санкт-Петербурге. Поддержка Путина и его команды будет стремительно таять, потому и его партии Единая Россия будет сложно вновь победить на выборах в Госдуму", – прогнозирует астролог.

По словам Влада Росса, самый неблагоприятный период для Путина начнется в конце 2021 года и продлится весь 2022 год. Это, как объяснил астролог, связано с тем, что в годовом гороскопе "хозяина Кремля" соединятся Марс, планета убийства и ниспровержения, с Солнцем и Луной.

Читайте такжеШальная удача в 2020 году: астролог назвала везунчиков и баловней судьбы"Есть вероятность, что Путин потеряет власть в 2021 году, когда Уран войдет в дом власти в гороскопе России. Но более вероятно, что это случится в 2022-ом. Возможно все, вплоть до физической ликвидации, либо он сделает пластическую операцию и просто исчезнет", – отметил Росс.

По прогнозу астролога, в октябре 2020-го начнутся масштабные и опасные для путинского режима протестные движения. И в этом же месяце будет наблюдаться "пик непопулярности" Путина и обрушение его рейтинга.

Влад Росс отметил, что даже общий прогноз для всех, кто родился под знаком Весов, 2020 год крайне неблагоприятный. А Путин, как известно – Весы. В частности, Весам будет крайне сложно удержаться на занимаемых должностях: их могут свергать, увольнять, понижать в звании, уточнил астролог.

Также, по мнению астролога, всем Весам нужно быть очень внимательными к собственному здоровью, потому что они рискуют в 2020-ом оказаться на больничной койке. И президент РФ – не исключение.

"В доме здоровья в гороскопе Путина – Нептун, который указывает на яды, и Черная Луна. Это свидетельствует об опасности быть отравленным. Плюс такое положение планет в доме здоровье может указывать на наличие непроявленных болезней, которые сам Путин пока что не замечает и которые трудно диагностировать. Эти болезни как раз в 2020-ом дадут о себе знать. Кроме того, недосыпание может привести к психологическим расстройствам у Путина", – рассказал Влад Росс.

Читайте такжеПерст судьбы: астролог рассказала, кого ждет чудо в 2020 годуОднако удача может ждать Путина в новом году на международной арене. Поскольку, по словам астролога, в годовом гороскопе Путина открывается дом заграницы, дальних странствий и взаимосвязей с королями, царями, лидерами других государств, потому на международной арене у него все будет блестяще: он может и заключить новые выгодные сделки, и открыть новые рынки для России.

При этом Влад Росс указал на то, что в 2020 году Путину опасно летать на самолетах или вертолетах.

"Уран, указывающий на воздушный транспорт, в гороскопе Путина в неблагоприятном положении, что указывает на то, что человеку весь год стоит воздерживаться от путешествий по воздуху, поскольку самолет, на котором он будет лететь, может разбиться", – отметил Росс.

Что касается семейной жизни Путина, то, по прогнозу астролога, в ней в 2020 году все будет сложно, вплоть до развода. Также он не исключает, что может вскрыться какая-то неприглядная история из биографии Путина, например, может выясниться, что у него есть внебрачные сыновья.

"Есть большая вероятность, что Путин уйдет от той женщины, с которой живет сейчас, и найдет себе новую пассию. В его гороскопе весь год Марс будет в соединении с Венерой, что сулит появление в жизни новой девушки", – рассказал Росс.

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