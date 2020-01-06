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Шальная удача в 2020 году: астролог назвала везунчиков и баловней судьбы

6 января 2020, 06:45

Для Льва Юпитер пойдет транзитом по 5-му дому, рассказала ведический астролог.

Для Льва Юпитер пойдет транзитом по 5-му дому / imenno.ru

Как рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк, по Ведическому календарю Лев – это знак для людей, рожденных с 15 августа по 14 сентября (Солнце в этот период находится в знаке Льва), а также во время –9.29 – 11:28.

В комментарии Главреду она подчеркнула, что для Льва Юпитер пойдет транзитом по 5-му дому детей, творчества, образования и романтических приключений. Хорошее время для капиталовложений и общения с очень важными людьми. Ожидается прогресс в учёбе, духовном совершенствовании. Этот год хорош для финансовых прибылей и разрастания славы.

По ее словам, транзитный Юпитер в 5-м Доме способствует известности и славе. Для многих политиков, спортсменов, одарённых людей - такой транзит Юпитера самое удачное время. Возможно знакомство с известным лицом или крупным руководителем, которое окажется очень полезным владельцу гороскопа.

"У некоторых появляется шанс выиграть в лотерею, в казино, на бирже; провернуть удачные финансовые или спекулятивные операции. Люди искусства находят покровителей. Высока вероятность зачатия и рождения ребёнка. Но при негативных аспектах могут быть неприятности, связанные с детьми, а у женщин - проблемные роды", - отметила эксперт.

Ведический астролог утверждает, что Сатурн и Плутон принесут кардинальные перемены по 6-му дому, а также дадут влияние на 8, 12 и 3 дома.

Это одно из наиболее гармоничных положений Сатурна, ведь терпение, сосредоточенность, свойственные Сатурну, больше всего подходят для дел, связанных с 6-м Домом.

При благоприятных аспектах Сатурн в 6-м доме дает следующие результаты: отсутствие болезней, преодоление сопротивления соперников, наслаждение обществом противоположного пола, дает возможность удачно сменить работу. Добровольно работу менять в этот период не стоит. При таком транзите Сатурна приходится уделять много внимания повседневным, рутинным делам. Возможно человеку придётся быть сиделкой или опекуном или появится необходимость заняться своим здоровьем.

Этот транзит надо пережить по девизом "Нет халтуре!". Трудиться и делать услуги надо уметь с совестью, и с чувством высокой ответственности, если просто так, без высокой цели работать не хочется.

Здесь надо организовать своё рабочее время и место так, чтобы по вашему приходу и уходу можно было сверять часы. Нельзя работать и относится к своему здоровью спустя рукава!

Астролог предупредила о негативных аспектах для Львов:

  • Возможны проблемы на работе, конфликты, осуждение, изоляция от коллектива, увольнение, период безработицы. Или в это время у человека так много работы, что он физически не успевает её исполнять; на него могут взвалить всё рутинную, не престижную и мало оплачиваемую работу.
  • Это время неблагоприятно для инвестиций капитала в бизнес.
  • Вероятны проблемы в бизнесе. Возникнет необходимость занимать деньги и будут сложности при возвращении долгов.
  • Возможны судебные разбирательства. 
  • Не исключены аварии или несчастный случай на работе. 
  • Ухудшение самочувствия из-за переутомления и перегрузок, обострение хронических болезней. Лечение в это время малоэффективно. Также может возникнуть внезапная потребность в операции. Опасность травм, падений с высоты, простудных заболеваний.
  • У владельцев домашних животных неприятности с домашними любимцами.

Напомним, ранее астролог назвала знак Зодиака в 2020 году ждут сюрпризы.

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