Астролог рассказал, насколько обрушится гривна в 2020 году

Астролог рассказал, насколько гривна укрепится в первом полугодии 2020-го и насколько обрушится к концу года / УНИАН

Украинская национальная валюта будет оставаться стабильной до октября 2020 года, а вот ближе к концу года, вероятнее всего, ее начнет "штормить". Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, в первом полугодии гривна не только будет стабильна, но и продолжит укрепляться.

"Наша национальная валюта может укрепиться до 19 гривен за доллар, но с большей вероятностью курс будет на уровне 20-22 гривны за доллар. Ревальвации гривны будет способствовать и новый транш от МВФ (Украина его непременно получит), и запуск рынка земли (скорее всего, это случится к осени), и ряд других факторов", – отметил Влад Росс.

Читайте такжеКак укрепился курс гривны и прогноз курса доллара на 2020 год в УкраинеАстролог считает, что опасность обвала гривны возникнет тогда, когда разразится мировой финансовый кризис, то есть начиная с октября.

"После соединения Сатурна и Плутона в сентябре 2020 года, в октябре, может разразиться мировой финансовый кризис: Сатурн указывает на стагнацию и жесткие структуры, а Плутон – на мировые финансы. Плюс Меркурий будет ретроградным с 14 октября по 3 ноября, что также "подольет масла в огонь". В результате именно в этот момент грянет мировой кризис. А из-за него в Украине также начнутся разнообразные сложности и проблемы в экономике", – рассказал Росс.

Влад Росс считает, что обрушиться гривна может ровно в два раза.

"Обвал гривны будет традиционным – в два раза. Если летом курс будет удерживаться на уровне 20 гривен за доллар, то, значит, осенью – 40. Думаю, это максимум. А так, 30-35 гривен. В любом случае, гривна точно обрушится с началом мирового кризиса", – заверил Росс.

Астролог посоветовал украинцам обезопасить себя в преддверии кризиса и в августе купить валюту.

"Самой стабильной валютой в период кризиса будет доллар. А евро, фунт стерлинга и другие валюты обрушатся. Две валюты, которые точно останутся стабильны – доллар и йена. Либо другой надежный вариант – хранить сбережения в золоте", – добавил Влад Росс.

Читайте такжеЭксперты рассказали, что будет твориться с курсом гривны в 2020-мОднако, несмотря на пугающие прогнозы, в 2020 году будут и хорошие периоды, убежден астролог.

"Такие периоды будут в момент соединения Юпитера и Плутона. Первый из них продлится с марта по июль. Такое сочетание планет даст большой рост экономики, что будет наблюдаться и в Украине. Потому в эти месяцы стоит ожидать притока инвестиций в Украину. Следующее соединение Юпитера и Плутона случится и в ноябре – 13 числа, и это может смягчить финансовый кризис", – отметил Влад Росс.

В любом случае, по словам астролога, с марта по июль должна сохраняться благоприятная экономическая и финансовая ситуация.

"Так что середина года в плане экономики более-менее спокойна", – подытожил Росс.

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