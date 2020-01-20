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Астролог рассказал, что ждет Крым и Донбасс в 2020 году

20 января 2020, 06:35

Влад Росс назвал страну, судьбу которой может повторить Украина.

Крым, Донбасс
Астролог рассказал, когда Крым и Донбасс вернутся под юрисдикцию Украины, а также что ждет оккупированные Россией территории в 2020 году

Хотя 2020-ый обещает стать годом, когда наконец будет установлен режим тишины на востоке Украины, но Донбасс и Крым ждет "заморозка" ситуации и текущего положения дел. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, из-за того, что планеты Сатурн и Плутон сойдутся в зодиакальном знаке Козерога, статус оккупированных Россией территорий в 2020 году не изменится.

"На Донбассе и в Крыму сохранится статус-кво. Однако произойдет "заморозка" горячей фазы конфликта, огонь будет полностью прекращен", – прогнозирует Влад Росс.

При этом астролог не исключает, что в новом году Украина возобновит поставки пресной воды и электроэнергии в Крым.

Читайте такжеПопрет "белая полоса": астролог назвала самый везучий знак ЗодиакаНа Донбассе, по его словам, установится мирная ситуация.

"Ничего принципиально нового не произойдет. Единственное – прекратятся обстрелы. Об этом четко говорят планеты, "замораживающие" любые конфликты: соединение Сатурна и Плутона может сулить глобальную войну, в которую будут втянуты многие страны, но точно это не обещает мелкие выстрелы или точечные обстрелы. Так что на Донбассе перестрелки закончатся", – считает Влад Росс.

При этом он добавил, что, скорее, начнется большое противостояние России и Китая с одной стороны, США и НАТО – с другой, а также новая гонка вооружений.

Полностью вернуть Крым и Донбасс под юрисдикцию Украины в 2020 году точно не удастся, убежден астролог. По его словам, пока Путин у власти, либо пока он жив, ситуация не изменится.

"Пока Путин остается президентом России, Донбасс будет подчиняться Москве, как марионетка – кукловоду. Путин использует Донбасс как рычаг давления на Украину, как фактор, с помощью которого он может влиять на нашу страну. Он заинтересован, чтобы и в дальнейшем вся Украина ему подчинялась через эту "прокладку" – Донбасс. Ему слишком невыгодно отпускать эти территории обратно под контроль Украины. Ведь, отпустив Украину посредством возвращения ей территорий, Путин сразу же получит НАТО у себя под боком. Потому он максимально пытается оттянуть этот момент. Однако это неизбежно – Украина в скором будущем станет частью НАТО", – объяснил Росс.

Читайте такжеБогатство и достаток целый год: астролог назвала фаворитов 2020-гоА пока что, по словам астролога, Украина может рассчитывать только на "заморозку" ситуации и мир "кипрского типа".

"2020 год однозначно станет годом без выстрелов. Безусловно, всем бы хотелось, чтобы режим тишины был установлен прямо под бой курантов, но, даже если это случится к середине года, тоже будет хорошо. Ситуация в Украине будет точь-в-точь как на Кипре, где северная часть острова оккупирована Турцией, однако обе части Кипра – северная и южная – уже научились сосуществовать", – отметил Влад Росс.

Кроме того, астролог заверил, что в 2020 году для Украины сложится благоприятная ситуация на международной арене, и нашей стране удастся не сдать своих позиций и ничего больше не потерять.

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