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Перст судьбы: астролог рассказала, кого ждет чудо в 2020 году

7 января 2020, 05:46

Без риска и авантюр: астролог дала простые советы, как ловить удачу.

Астролог дала простые советы, как ловить удачу / okaratah.com

По Ведическому календарю Дева – это знак для людей, рожденных с 14 сентября по 14 октября (Солнце в этот период находится в знаке Девы), а также во время –11.29 – 13:28, сообщила астролог высшей категории Оксана Костюк.

Для Девы транзитный Юпитер поднимет вопрос 4-го дома, а именно: родители, дом, семья, ощущение счастья. Появится возможность или Кету предоставит такую необходимость улучшить свои жилищные условия, сделать ремонт, но также и смены места жительства, рассказала она Главреду.

По ее словам, в этот период хорошо покупать недвижимость, а также решать вопрос с образованием. Предоставляется возможность стать родоначальником или дом может стать основой бизнеса. Можно брать кредит или ссуду под строительство.

Астролог утверждает, что существует возможность отыскания клада (если есть указание в гороскопе) или прибыль от сельского хозяйства: "Но самым важным станет возможность наконец вздохнуть полной грудью и ощутить красоту внутренней гармонии, позитива и удовольствия от жизни после 3-х лет серьезного давления на эту область Сатурна и Плутона. Человек может иметь откровение, пришедшее из глубины сердца, или характер владельца гороскопа улучшится".

Она предупредила, что негативные аспекты указывают на неприятности в делах 4-го Дома:

  • Материальные потери могут быть связаны с ремонтом, который потребует больших расходов, чем предполагалось: порча имущества или грабёж, наводнение, пожар.
  • Кто-то из членов семьи может растратить деньги, предназначенные для крупных семейных покупок.
  • Может резко возрасти цена на жильё, и покупка недвижимости будет неосуществима.
  • Есть вероятность болезни родителей, или с ними может произойти несчастный случай.
  • Существует вероятность вынужденной перемены места жительства или эмиграция.

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Эксперт также уточнила, что Сатурн и Плутон будут находится в 5-м доме, а еще влияние Сатурна будет распространятся на 7, 11 и 2-й дома, и даже при положительных аспектах человек может почувствовать некоторое охлаждение в личных отношениях или отстранение от любимого человека.

Ведический астролог назвала главные аспекты, на которые следует обратить внимание Львам:

Возможна длительная разлука с возлюбленным.

При хороших аспектах в такой период отношения перерастают в крепкие связи, вплоть до бракосочетания. Транзит может указывать на любовную или творческую связь с человеком намного старше по возрасту или имеющим прочное положение в обществе. Может возобновиться старая любовная связь. Серьёзного внимания требуют дети и всё, что с ними связано.

Это период проблем и радостей, которые приходят через детей. Дети требуют повышенного внимания, могут замкнуться в себе, отвергать родителей, уходить из дома. Транзит Сатурна через 5-й Дом снижает шанс рождения детей, возникают проблемы с беременностью; в некоторых случаях - разлука с детьми.

Сатурн не любит риска и авантюристов. При таком транзите следует быть осторожным во всём, что касается азартных игр и финансовых авантюр.

Творческая работа, как правило, удаётся в этот период, но её результаты будут заметны и оценены позже. Увеличение удачи приведёт рождённого к высокопоставленным людям, что может послужить дальнейшему росту. Возможна смена профессии, а также трудности с доходом.

Есть возможность посетить святых людей и святые земли.

Благоприятные возможности для обучения.

Напомним, ранее астролог назвала знак Зодиака в 2020 году ждут сюрпризы.

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