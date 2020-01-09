Гороскоп на 9 января всех знаков Зодиака: "война", измена и желанная встреча

Раки сегодня могут начать "войну" с плохими привычками / УНИАН

Гороскоп на 9 января 2020 года для всех знаков Зодиака - на четверг (16 лунный день) - прогнозирует Близнецам и Стрельцам желанную встречу, а Козерогам - измену.

Тельцы сегодня могут "втрескаться", а Раки - начать "войну" с плохими привычками.

Что гороскоп на 2020 напророчил воздушным знакам

Гороскоп на 9 января - Водолей

"Отройте" в себе оратора и попытайтесь найти правильное применение красивым словам - есть шанс улучшить состояние кошелька. Жалейте близких людей.

Гороскоп на 9 января 2020 года - Весы

Не принимайте решения, надеясь только на интуицию. Подтяните хвосты и попытайтесь быть дипломатичнее, общаясь с родственниками.

Гороскоп на сегодня - Близнецы

Надежный тыл поможет улучшить ситуацию в сфере карьеры. Возможно, придется потратиться на что-то приятное. Вероятна встреча с человеком, который может изменить личную жизнь.

Что гороскоп 2020 напророчил земным знакам

Гороскоп на 9 января 2020 года - Дева

Не занимайтесь самоистязанием - прощайте себе ошибки. Отложите новые дела, для них пока неподходящее время.

Гороскоп на сегодня - Телец

Будьте в "боевой" готовности - есть шанс влюбиться. Состояние кошелька можно улучшить, но не все будет зависеть от знаний и умений.

Гороскоп на 9 января - Козерог

Подготовьтесь - на работе возможны завалы. Не стесняйтесь делиться работой. Возможна измена.

Что гороскоп на 2020 напророчил водным знакам

Гороскоп на 9 января 2020 года - Скорпион

Попытайтесь не издеваться над своим организмом. Возможны знакомства с полезными людьми. Лучше избегать выяснения отношений.

Гороскоп на 9 января - Рак

Можно начать войну с привычками, которые портят вам жизнь. Есть шанс разобраться со старыми проблемами.

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Деньги не стоят того, чтобы закрывать глаза на свою жизненную позицию. Не делите шкуру неубитого медведя.

Что гороскоп 2020 напророчил огненным знакам

Гороскоп на 9 января - Овен

Попытайтесь не провоцировать ссоры с близкими. Финансовое положение будет улучшаться, главное - трудиться.

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Действуйте и получите желанный результат. Есть шанс встретить человека, с которым могут завязаться серьезные отношения.

Гороскоп на 9 января 2020 года - Лев

Не возлагайте большие надежды на новые проекты. На работе важную роль может сыграть отношение начальства. Не подпускайте коллег слишком близко.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на 2020 год всех знаков Зодиака. Эксперт спрогнозировал, что неудачи грозят четырем знакам Зодиака - Весам, Близнецам, Стрельцам и Ракам.