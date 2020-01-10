Гороскоп на 10 января всех знаков Зодиака: коварная западня и торжество кошелька

Весам на 10 января спрогнозировано торжество кошелька / УНИАН

В пятницу, 10 января (17 лунный день, в 21:21 начнется полнолуние 2020), Козерогам и Девам грозит коварная западня, а Близнецы могут оказаться фаворитами удачи.

Весам гороскоп на 10 января 2020 года всех знаков Зодиака насулил торжество кошелька - их финансовое положение может улучшиться.

Какие события гороскоп 2020 насулил водным знакам

Гороскоп на сегодня - Рак

Найдите время для близких и не теряйте бдительность на работе. Вероятно, поддержку на работе будет очень просто получить.

Гороскоп на 10 января 2020 года - Рыбы

Отложите очень важные дела - лучше накопить силы. Подготовьтесь - возможно, придется соперничать с кем-либо.

Гороскоп на 10 января - Скорпион

Не нагнетайте обстановку и попытайтесь прогнать темные мысли. Откройте сердце и душу близким людям и отправьте подальше недостойных людей.

Какие события гороскоп на 2020 насулил земным знакам

Гороскоп на сегодня - Козерог

Будьте готовы к тому, что начальство будет предельно внимательным. Попытайтесь избегать споров, чтобы не разжечь серьезный скандал.

Гороскоп на 10 января - Дева

Можно взяться за карьеру и пробиться к лучшему месту под солнцем. Не бойтесь искреннего разговора с любимым человеком. Остерегайтесь авантюр.

Гороскоп на 10 января 2020 года - Телец

Не стоит браться за новые дела, особенно те, которые связаны с серьезными деньгами. Лучше не пытаться плыть против бурного течения.

Какие события гороскоп 2020 насулил огненным знакам

Гороскоп на сегодня - Лев

Лучше "не наезжайте" на близких - может вспыхнуть серьезный скандал. День не подходит для разрешения спорных ситуаций.

Гороскоп на 10 января - Стрелец

Возможно, не стоит зариться на чужие сферы - можно потерять что-то свое. Копите деньги, скоро они могут понадобиться.

Гороскоп на 10 января 2020 года - Овен

Не занимайтесь чужими делами, лучше - подтяните свои хвосты. Не стоит пытаться разрешить спорные ситуации.

Какие события гороскоп на 2020 насулил воздушным знакам

Гороскоп на сегодня - Весы

Вероятно, пришло время припомнить начальству свои заслуги и намекнуть на вознаграждение. Избегайте конфликтов и пытайтесь понять собеседников.

Гороскоп на 10 января 2020 года - Близнецы

Удача будет улыбаться Близнецам, но для достижения желаемых результатов придется приложить немало усилий. Не забывайте делиться теплом с родными.

Гороскоп на 10 января - Водолей

Разложите проблемы по полочкам и решайте их по очереди. Вероятно, для решения каких-то проблем понадобятся деньги.

Ранее астролог Влад Росс поделился гороскопом на 2020 год для всех знаков Зодиака. Росс говорил, что удача будет улыбаться Козерогам, Тельцам, Девам и Овнам, а неудачи грозят Ракам, Близнецам, Весам и Стрельцам.