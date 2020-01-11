Гороскоп на 11 января всех знаков Зодиака: запретный плод и каверзы врагов

Девы в рабочую субботу могут столкнуться с каверзами врагов / УНИАН

Козероги в субботу, 11 января (рабочий день и 18 лунный день), могут вкусить запретный плод, а Девам грозят каверзы врагов.

Скорпионам гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака напророчил встречу с родной душой.

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Гороскоп на 11 января - Телец

Не разбрасывайтесь энергией - чтобы достичь цели, сосредоточьтесь на чем-то одном. Берегите нервы, иначе - можно заболеть.

Гороскоп на 11 января 2020 года - Козерог

Можно почерпнуть разные знания, возможно, даже тайные. Не пренебрегайте безопасностью. Не стоит участвовать в сомнительных затеях.

Гороскоп на сегодня - Дева

Вежливость может уберечь от неприятностей. Берегитесь каверзов врагов и старайтесь не провоцировать зависть.

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Гороскоп на 11 января - Рыбы

Не беритесь за новые дела и берегите репутацию. Тщательно продумывайте дальнейшие действия.

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Гороскоп на сегодня - Скорпион

Очистите душу от негатива и "не забивайте" на здоровье. Если не будете сидеть дома - можете встретить своего человека.

Гороскоп на 11 января 2020 года - Рак

Порадуйте чем-то себя и своего любимого человека. Не выключайте мозг - не ввязывайтесь в сомнительные затеи.

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Гороскоп на 11 января - Близнецы

Будьте готовы к тому, что путь к цели будет тернистым. Не провоцируйте любимого человека на ревность.

Гороскоп на сегодня - Водолей

В отношениях может появиться холодок, возможны серьезные конфликты. Из-за конфликтов и душевных травм могут возникнуть или проявиться болезни.

Гороскоп на 11 января 2020 года - Весы

Не возлагайте больших надежд на новое знакомство. Наведите порядок в делах, разгребите завалы.

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Гороскоп на 11 января - Овен

Будьте расчетливы и тратьте деньги только на то, что вам действительно нужно. Можно хорошенько подзаработать.

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Будьте осторожны в общении с новыми знакомыми. Вероятна небольшая приятность. Не ввязывайтесь в дела, в законности которых вы сомневаетесь.

Гороскоп на 11 января 2020 года - Лев

В конфликтных ситуациях стоит идти на компромисс. Не бросайте деньги на ветер. Возможны конфликты из-за "короны".

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на 2020 год всех знаков Зодиака и предупредил, что неудачи грозят Стрельцам, Близнецам, Ракам и Весам. По его словам, удача будет улыбаться Овнам, Девам, Козерогам и Тельцам.