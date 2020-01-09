Гороскоп на 2020 год: астролог рассказала о волнах судьбы

В январе 2020-го люди могут столкнуться с волнами судьбу, предупредила Василиса Володина / Скриншот с instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог из России Василиса Володина сообщила, что в январе 2020 года люди могут столкнуться с волнами судьбу.

Для многих январь будет месяцем завершения важных процессов, поделилась эксперт на своей странице в Instagram.

По ее словам, важные процессы могут завершиться в жизни тех людей, которые в апреле и в конце декабря 2019 года переживали резкие изменения, встряски, большие сюрпризы, выход ситуации из-под контроля или движение в совершенно новое русло.

"Если такого рода события происходили у вас лично в апреле и декабре 2019, ждите продолжения и развития этой же темы именно сейчас. Так сказать, окончательного закрепления нового", - предупредила эксперт.

Астролог добавила, что также волны судьбы "светят" людям, которые в мае, октябре и ноябре 2019-го переживали путаницу, скандал, обман, связанность, погруженность, идеализм, зависимость, очарование, слияние или влюбленность.

"Для них январь также еще раз проиграет те же события, позволит продвинуться вперед на один шаг и завершит эту цепочку радости или мучения. Полное прозрение наступит только в феврале", - спрогнозировала Володина.

Эксперт также сообщила, что люди, которые в период с марта по июль 2019 года прошли через ситуации большого давления извне или напряжения всех сил, в этом месяце могут ожидать первых итогов. "А окончательное развитие этой же ситуации ждет их только осенью 2020-го…", - отметила она.

Напомним, астролог Влад Росс прогнозировал, что в январе 2020 года неудачи грозят Стрельцам, Ракам, Весам и Близнецам, а улыбаться удача будет Овнам, Девам, Тельцам и Козерогам.⠀