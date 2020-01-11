  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: безжалостные схватки и горечь в любви

11 января 2020, 13:20

Львам и Близнецам 12 января стоит поберечь себя.

Близнецам 12 января грозят безжалостные схватки - Гороскоп на 12 января 2020 года
Близнецам завтра грозят безжалостные схватки / УНИАН

В 19 лунный день - воскресенье, 12 января (праздник Крещение Господне у западных христиан) Близнецам напророчены безжалостные схватки.

Козерогам гороскоп на 12 января всех знаков Зодиака насулил удары по отношениям, Львам - горечь в любви, а Водолеям - перемены.

Крещение 2020: какие события ждать водным знакам

Гороскоп на завтра - Рак

Найдите время для домашних дел и наведите порядок. Не бойтесь бороться за место под солнцем. Не тратьте силы на ерунду.

Гороскоп на 12 января 2020 года - Рыбы

Не стоит верить людям, даже тем, которых вы очень хорошо знаете. Отношения с любимым человеком могут улучшиться. Не стесняйтесь для достижения цели пускать в ход свое обаяние.

Гороскоп на 12 января - Скорпион

Попытайтесь на оставаться наедине с мрачными мыслями. Не ведитесь на сомнительные акции и другие "выгодные предложения". Будьте рассудительными.

Гороскоп 2020: какие события ждать земным знакам

Гороскоп на завтра - Козерог

Удары могут по-разному повлиять на отношения - позитивно или негативно, все зависит от вас. Не стоит влезать в долги. Будьте внимательны на работе.

Гороскоп на 12 января 2020 года - Телец

Не время что-то менять в работе - используйте привычные методы. Не возлагайте большие надежды на друзей, скорее всего, все придется делать самостоятельно.

Гороскоп на 12 января - Дева

Найдите в себе силы в случае необходимости признать свои проколы. Откажитесь от слишком крупных ставок. Искренний разговор может свети конфликт на нет.

Крещение 2020: какие события ждать огненным знакам

Гороскоп на 12 января 2020 года - Стрелец

Будьте предельно внимательными и не идите на неоправданный риск, иначе - возможны потери. Вашему организму не помешает дополнительные физические нагрузки.

Гороскоп на завтра - Лев

Возможно, отношения разладятся и появится горечь, но не забывайте, что все в ваших руках. Не вешайте нос - творите и развлекайтесь. Откажитесь от травмоопасных дел.

Гороскоп на 12 января - Овен

Не лучшее время для поездок, однако неплохое для шоппинга. В отношениях лучше быть четкими, но не слишком резкими.

Гороскоп 2020: какие события ждать воздушным знакам

Гороскоп на завтра - Весы

Прислушайтесь к своему организму, возможно, есть тревожные звоночки - нужно действовать. Боритесь с ленью или найдите время для отдыха. Не верьте обещаниям.

Гороскоп на 12 января 2020 года - Водолей

Не бойтесь перемен, главное - прислушивайтесь к голосу разума и шепоту интуиции. Если организм дал сбой, возможно, пора начать борьбу с вредными привычками.

Гороскоп на 12 января - Близнецы

Будьте готовы к безжалостным схваткам с окружающими. Если хотите избежать травм и болезней - берегите себя. Заманчивое предложение может оказаться невыгодным.

Ранее астролог Влад Росс поделился гороскопом на 2020 год для всех знаков Зодиака и назвал счастливчиков и лузеров. По его словам, 2020-й будет крайне неудачным для Раков, а очень позитивным - для Козерогов.

гороскоп Зодиак Крещение 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: безжалостные схватки и горечь в любви». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:20
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: безжалостные схватки и горечь в любви
13:06
Крушение боинга МАУ: верховный лидер Ирана потребовал опубликовать все детали трагедии Видео
13:00
Модные мужские стрижки 2020 – самые важные тренды в мужских стрижках 2020 фото Фото
12:25
Стало известно, кто в Иране взял на себя ответственность за гибель Боинга МАУ Видео
12:07
В разведке узнали свежайшие потери боевиков на Донбассе
11:37
В России в ДТП погибли и пострадали украинцы
11:35
Иран сбил самолет МАУ: Гончарук рассказал, что происходит на месте трагедии Видео
11:30
Трамп и Иран подыгрывают друг другу мнение
11:10
Стало известно, на сколько лет группе Воровайки запрещен въезд Украину
11:00
Тоттенхэм - Ливерпуль: где смотреть матч АПЛ
10:57
"С*ки, плевать на извинения": иранские соболезнования возмутили украинцев в Сети
10:37
Генштаб Ирана уточнил, чья ракета сбила Боинг 737 МАУ Видео
10:16
В Черновцах отец поджег дочь и дом и сбежал Видео
10:14
"Фанатики убили ракетами Путина 176 человек": журналист пояснил, почему Иран "три для лгал" Видео
09:52
Гороскоп на 11 января всех знаков Зодиака: запретный плод и каверзы врагов
09:50
Как Иран сам подписал себе приговор мнение
09:49
Коп наехал на пешехода: в Борисполе произошло жуткое смертельное ДТП Видео
09:27
Оман получил нового султана
09:23
"С королевой нельзя так поступать": Трампа возмутило решение Меган Маркл и принца Гарри Видео
09:01
"Охота на ведьм закончилась": Трамп решил наладить отношения с Россией
08:52
Зеленский отреагировал на признание Ирана насчет гибели Боинга МАУ Видео
08:37
Смертник устроил взрыв в пакистанской мечети: много жертв
08:35
Катастрофа украинского Боинга: почему вину Ирана будет сложно доказать мнение
08:32
В Украине следует ввести военное положение – бывший министр обороны
08:13
Тела в подвале киевской многоэтажки: появились подробности и фото с места ЧП Фото
08:05
Щедривки: праздник Старый Новый год и обычаи с традициями Видео
08:05
Женские стрижки 2020 – названы самые модные женские стрижки и челки 2020 фото
07:55
"Катастрофическая ошибка": президент Ирана выразил соболезнования после атаки на Боинг МАУ Видео
07:31
Смертельный рейс Тегеран-Киев: украинский Боинг был принят за вражеский самолет Видео
07:00
"Человеческая ошибка": Иран признал, что самолёт МАУ сбили случайно Видео
06:51
Почему Зеленский так осторожен в заявлениях по Ирану мнение
06:23
Крушение самолета МАУ: Украина стала заложницей разборок между США и Ираном – эксперт
05:50
Богатство и лавры победителей: астролог назвала счастливчиков января 2020 года
05:17
Как построить отличные отношения с ребенком: простые советы от Комаровского Фото
04:46
С Днем Натальи 2020 - поздравления и открытки в День ангела 11 января Фото
04:14
Гороскоп на 2020 год: кому грозят волны судьбы
03:21
Похоть и законы: в США судью отдали под суд за групповой секс на работе
02:33
Умер правивший 50 лет султан Омана Кабус Бен Саид
02:26
"Похороны черноморской эскадры": эксперт указал на проблему России
01:52
Беременная плюс-сайз модель Эшли Грэм разделась для рекламы Фото
01:39
"Горлопанят о победе": Лукашенко распек Путина за дешевый газ для Германии Видео
01:10
В Италии белорус жестоко избил украинца из-за Сталина
00:54
Изящные притворщицы: эксперты рассказали, почему женщины имитируют оргазмы
00:31
Ученые назвали самую опасную диету
00:19
11 января – какой сегодня праздник: День спасибо и Страшный день
10 января, пятница
23:58
Принц Гарри и Меган Маркл объяснили будущую финансовую независимость Видео
23:56
"Пытки и сексуальное насилие": украинка ужаснула рассказом об издевательствах боевиков
23:34
Выстрелило две ракеты: появилась реконструкция крушения лайнера МАУ Видео
23:25
Неудачная экскурсия: во Львове отравились дети из Харькова
23:09
Иран возьмет на себя ответственность за сбитый самолет МАУ – источник Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять