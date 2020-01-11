Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: безжалостные схватки и горечь в любви

Близнецам завтра грозят безжалостные схватки / УНИАН

В 19 лунный день - воскресенье, 12 января (праздник Крещение Господне у западных христиан) Близнецам напророчены безжалостные схватки.

Козерогам гороскоп на 12 января всех знаков Зодиака насулил удары по отношениям, Львам - горечь в любви, а Водолеям - перемены.

Крещение 2020: какие события ждать водным знакам

Гороскоп на завтра - Рак

Найдите время для домашних дел и наведите порядок. Не бойтесь бороться за место под солнцем. Не тратьте силы на ерунду.

Гороскоп на 12 января 2020 года - Рыбы

Не стоит верить людям, даже тем, которых вы очень хорошо знаете. Отношения с любимым человеком могут улучшиться. Не стесняйтесь для достижения цели пускать в ход свое обаяние.

Гороскоп на 12 января - Скорпион

Попытайтесь на оставаться наедине с мрачными мыслями. Не ведитесь на сомнительные акции и другие "выгодные предложения". Будьте рассудительными.

Гороскоп 2020: какие события ждать земным знакам

Гороскоп на завтра - Козерог

Удары могут по-разному повлиять на отношения - позитивно или негативно, все зависит от вас. Не стоит влезать в долги. Будьте внимательны на работе.

Гороскоп на 12 января 2020 года - Телец

Не время что-то менять в работе - используйте привычные методы. Не возлагайте большие надежды на друзей, скорее всего, все придется делать самостоятельно.

Гороскоп на 12 января - Дева

Найдите в себе силы в случае необходимости признать свои проколы. Откажитесь от слишком крупных ставок. Искренний разговор может свети конфликт на нет.

Крещение 2020: какие события ждать огненным знакам

Гороскоп на 12 января 2020 года - Стрелец

Будьте предельно внимательными и не идите на неоправданный риск, иначе - возможны потери. Вашему организму не помешает дополнительные физические нагрузки.

Гороскоп на завтра - Лев

Возможно, отношения разладятся и появится горечь, но не забывайте, что все в ваших руках. Не вешайте нос - творите и развлекайтесь. Откажитесь от травмоопасных дел.

Гороскоп на 12 января - Овен

Не лучшее время для поездок, однако неплохое для шоппинга. В отношениях лучше быть четкими, но не слишком резкими.

Гороскоп 2020: какие события ждать воздушным знакам

Гороскоп на завтра - Весы

Прислушайтесь к своему организму, возможно, есть тревожные звоночки - нужно действовать. Боритесь с ленью или найдите время для отдыха. Не верьте обещаниям.

Гороскоп на 12 января 2020 года - Водолей

Не бойтесь перемен, главное - прислушивайтесь к голосу разума и шепоту интуиции. Если организм дал сбой, возможно, пора начать борьбу с вредными привычками.

Гороскоп на 12 января - Близнецы

Будьте готовы к безжалостным схваткам с окружающими. Если хотите избежать травм и болезней - берегите себя. Заманчивое предложение может оказаться невыгодным.

Ранее астролог Влад Росс поделился гороскопом на 2020 год для всех знаков Зодиака и назвал счастливчиков и лузеров. По его словам, 2020-й будет крайне неудачным для Раков, а очень позитивным - для Козерогов.