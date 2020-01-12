Попрет "белая полоса": астролог назвала самый везучий знак Зодиака

2020 год сулит Скорпионам превосходные финансовые возможности / vedmochka.net

По Ведическому календарю Скорпион – это знак для людей, рожденных с 15 ноября – по 14 декабря (Солнце в этот период находится в знаке Скорпиона), а также во время – 15.29 – 17:28, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

Как подчеркнула она в комментарии Главреду, для Скорпионов 2020 год будет очень продуктивным.

Она спрогнозировала окончание полосы безденежья и возможность найти хорошо оплачиваемую работу. Кроме того, новый год ознаменуется окончанием 8 летнего периода саде-сати (для Лунных Скорпионов).

Астролог отметила, что для Скорпиона транзитный Юпитер войдет во 2-й дом – дом доходов, питания и речи.

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Этот период должен принести превосходные финансовые возможности: человеку могут предложить выгодную работу, повысить зарплату, может появиться возможность купить недвижимость выгодно по низкой цене. Возникает шанс дополнительного заработка. Некоторые занимаются куплей-продажей с целью заработка, утверждает эксперт.

"Появляется шанс учить или проповедовать о том, что узнал владелец гороскопа. Больше счастья в семейной жизни и улучшение привычек в питании. Улучшается общее физическое состояние. Это хорошее время для начала бизнеса или вложения денег для его развития. Можно брать ссуды и кредиты, вкладывать деньги во всё, что со временем принесёт прибыль или становится дороже", - пояснила ведический астролог.

Она предупредила о негативных аспектах для Стрельцов:

Замаячит перспектива неправильных вложений средств или неразумной траты денег;

Обман подстерегает при покупке недвижимости и антиквариата;

Проявляется такая черта характера, как жадность и человек покупает ненужные вещи, а чрезмерность в еде ведёт к избыточному весу;

Проблемы, связанные с ближайшим окружением человека. Возможно несчастье с кем-то из близких (болезнь, отъезд, ссора, смерть);

Особенно тяжело складываются отношения с пожилыми родственниками и людьми, старшими по званию или возрасту;

Неблагоприятны пустые разговоры, бесцельное блуждание по интернету, невнимание к близким родственникам и легкомысленное отношение к соседям;

Возможны финансовые потери по вине родственников.

Гороскоп на 2020 год: чего ждать Стрельцам

Астролог говорит, что транзитные Сатурн и Плутон будут находится в 3-м доме, а Сатурн будет влиять на 5, 9 и 12-й.

Гороскоп сулит получение нового источника дохода, приобретение всевозможного личного имущества.

Возможно улучшение здоровья и увеличение счастья. Возможны поездки за границу на короткое время. Успех в конкуренции.

У владельца гороскопа снижается потребность в контактах с внешним миром. Разрушаются бесперспективные связи и отношения. Но в случае благоприятно аспектированного Сатурна могут возникнуть новые знакомства, очень полезные.

Родных братьев и сестёр рождённого ждёт процветание/женитьба.

Люди творческого направления, а также те, кто занимается компьютерными технологиями, добьются успеха.

Возникают трудности с учёбой. Вероятно и такое развитие событий, как полное "погружение" в учебный процесс, человек может взяться за изучение серьёзных наук.

То, что изучается под влиянием Сатурна, запоминается навсегда.

При хороших аспектах - это благоприятное время для подписания долгосрочных договоров.

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