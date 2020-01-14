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Гороскоп на 14 января всех знаков Зодиака: подлое время, новая любовь и удар в спину

14 января 2020, 09:48

В Старый Новый год Рыбам не стоит идти на неоправданный риск.

Тельцам в Старый Новый год 2020 светит новая любовь - Гороскоп на 14 января 2020 года
Тельцам сегодня светит новая любовь / УНИАН

Для Тельцов в 21 лунный день и в Старый Новый год 2020 - во вторник, 14 января наступает подлое время, но возможна новая любовь.

Скорпионов гороскоп на 14 января 2020 года для всех знаков Зодиака предупредил об угрозе удара в спину.

Старый Новый год 2020: чего ожидать земным знакам

Гороскоп на сегодня - Телец

Время подлое - не поддавайтесь соблазнам, скорее всего, вы можете обрести то, что вам абсолютно не нужно. Пора распрощаться с прошлым и открыть душу новой любви.

Гороскоп на 14 января 2020 года - Дева

Труды и новые идеи принесут прибыль, но не очень скоро. Берегитесь от травм и попытайтесь оградить себя от факторов, которые могут привести к болезням.

Гороскоп на 14 января - Козерог

Не бойтесь искать новые идеи - благодаря им кошелек может пополниться. Есть шанс получить награду за труды. 

Старый Новый год 2020: чего ожидать огненным знакам

Гороскоп на 14 января 2020 года - Стрелец

Можно легко кем-то увлечься, но это не повод действовать абсолютно безрассудно. Для выполнения обычных задач придется прикладывать больше усилий.

Гороскоп на сегодня - Лев

Если у вас что-то болит - не медлите - обратитесь к дипломированному специалисту.

Читайте такжеКогда ждать встречи с любовью всей своей жизни: астролог назвал датуВозможно, кто-то так и мечтает сделать вам подножку. Не бойтесь обращаться за помощью к близким.

Гороскоп на 14 января - Овен

Внимательно следите за своим здоровьем и не закрывайте глаза на проблемы. Придержите деньги, возможно, придется потратиться.

Старый Новый год 2020: чего ожидать воздушным знакам

Гороскоп на 14 января 2020 года - Близнецы

Не время для новых идей и спонтанных действий, они могут ударить по кошельку. Дома возможны неприятные ситуации, проявите мудрость. 

Гороскоп на сегодня - Весы

Будьте готовы к тому, что организм преподнесет неприятный сюрприз. Можно вкладывать деньги и рассчитывать на прибыль.

Гороскоп на 14 января - Водолей

Не возлагайте большие надежды на новые знакомства, воздушные замки очень быстро может развеять ветер. Не стоит делиться своими замыслами, лучше - сначала сделайте, а потом можно и похвастаться. 

Старый Новый год 2020: чего ожидать водным знакам

Гороскоп на сегодня - Рак

Одиноким Ракам пора активно действовать - найдите наконец-то родную душу. Раки, у которых уже есть вторая половинка, - наслаждайтесь приятными моментами.

Гороскоп на 14 января 2020 года - Скорпион

Остерегайтесь от удара в спину от людей, которые часто находятся рядом. Не лучшее время, чтобы собирать друзей, побудьте в кругу семьи и чем-то порадуйте близких.

Гороскоп на 14 января - Рыбы

Поставленных целей можно достичь, но придется быть выносливыми в физическом и психологическом плане. Возможно, придется бороться с соперниками. Не приветствуется неоправданный риск.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на 2020 год всех знаков Зодиака и назвал лузеров и везунчиков этого года. По словам эксперта, для Раков 2020-й будет крайне неудачным, а для Козерогов - очень позитивным.

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