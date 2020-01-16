Гороскоп на 16 января всех знаков Зодиака: сексуальный огонь и козни противников

Жизнь Тельцов может согреть сексуальный огонь / УНИАН

В 22 лунный день, в четверг, 16 января, Тельцам спрогнозирован сексуальный огонь, а Весам грозят козни противников.

Водолеям гороскоп на 16 января 2020 года для всех знаков Зодиака не рекомендует ввязываться в финансовые авантюры.

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Гороскоп на сегодня - Телец

Вам противопоказано встревать в конфликты, иногда лучше промолчать. В личной жизни возможен "огонь".

Гороскоп на 16 января 2020 года - Дева

Пока стоит воздержаться от поездок на большие расстояния. Деньги должны работать, можно придумать, куда вложиться. Берегите здоровье.

Гороскоп на 16 января - Козерог

Не давайте пустых обещаний. Присмотритесь к своему образу жизни, возможно, вы сами себя убиваете.

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Гороскоп на 16 января 2020 года - Близнецы

Не рубите с плеча. Можно взяться за себя - распрощаться с лишним весом, плохими привычками и всем, что тянет вас назад.

Гороскоп на сегодня - Весы

Остерегайтесь козней противников, "включите" мудрость.

Читайте такжеГороскоп на январь 2020: кому грозят волны судьбыВозможны неприятности с кошельком - не усугубите ситуацию кредитом.

Гороскоп на 16 января - Водолей

Не прячьте новые идеи, возможно, их оценят по достоинству. В личной жизни вероятен триумф - воспользуйтесь своим обаянием. Откажитесь от финансовых авантюр.

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Гороскоп на сегодня - Рак

Одиноким Ракам пора менять свою жизнь, но для этого, как минимум, нужно выйти из жилья. Наведите порядок в голове и в жилье.

Гороскоп на 16 января 2020 года - Скорпион

Если очень много работать, можно улучшить состояние кошелька, но здоровье от этого не улучшиться. Иногда стоит пожалеть себя.

Гороскоп на 16 января - Рыбы

Попытайтесь сохранять внутреннее спокойствие и не верьте всему, что вам говорят. Не принимайте происходящее близко к сердцу. С осторожностью относитесь к финансовым предложениям.

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Гороскоп на 16 января 2020 года - Лев

Вероятен "удар" по здоровью - не откладывайте лечение и придерживайтесь здорового образа жизни. Можно разобраться с рядом проблем.

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Отношения могут подпортить бурные эмоции - держите себя в руках. Не пытайтесь плыть против течения, можно напрасно потратить силы.

Гороскоп на 16 января - Овен

Можно достать заначку и наконец-то купить то, что вам нужно. Если серьезно взяться за начатые дела, их можно быстро довести до ума.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на 2020 год всех знаков Зодиака - назвал неудачников и счастливчиков. По словам эксперта, 2020-й будет крайне неудачным для Раков, а очень позитивным - для Козерогов.