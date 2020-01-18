"Черные дни близко": астролог предупредил, что нельзя делать

Влад Росс / Главред

На следующей неделе - 20-26 января - до 22 числа будет хорошее время для важных встреч, сделок и покупок, а потом начнутся самые сложные дни лунного цикла дни Гекаты, или черные дни.

Черные дни будут 23-25 января, в это период на небе не видна Луна, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Эксперт предупредил, что в этот период, как правило, наблюдается повышенная возбудимость и раздражительность и лучше не проводить важные переговоры и встречи, а также не ходить к врачам, в частности, к зубному.

"Важно быть максимально терпимыми и внимательными, потому что есть риск рассориться с близким человеком и подорвать прочность брака", - отметил астролог.

Росс добавил, что после 25 января можно допустить досадные ошибки, возможно недовольство собой, разочарования. Эксперт добавил, что количество самоубийств может возрасти.

Напомним, Влад Росс поделился гороскопом на 2020 год и предупредил, что неудачником №1 будет Рак. Астролог спрогнозировал, что Ракам грозит масса сложных ситуаций, в частности, суды.