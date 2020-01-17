Гороскоп на 17 января всех знаков Зодиака: омут страстей и происки завистников

Скорпионам сегодня звезды советуют обойти стороной омут страстей / УНИАН

Водолеям в пятницу, 17 января (23 лунный день), сулят происки завистников, а Близнецам - потерю.

Гороскоп на 17 января 2020 года всех знаков Зодиака посоветовал Стрельцам обойти стороной омут страстей.

Что гороскоп 2020 напророчил воздушным знакам

Гороскоп на сегодня - Водолей

Научитесь отдыхать, и самочувствие улучшится. Опасайтесь происков завистников. Если возникнут проблемы - не бойтесь обращаться за помощью к друзьям.

Гороскоп на 17 января - Близнецы

Не стоит заедать стресс. Будьте осторожны - можно получить травмы и потерять что-то дорогое.

Гороскоп на 17 января 2020 года - Весы

Проверяйте данные - есть угроза ошибки. Остерегайтесь подножек недоброжелателей. Возможно, отношения с близкими людьми изменятся.

Что гороскоп на 2020 напророчил земным знакам

Гороскоп на 17 января - Дева

Вероятны перемены в сфере карьеры, не бойтесь изменений. Проявляйте мудрость и сдержанность - в таком случае удастся избежать множества конфликтов.

Гороскоп на сегодня - Козерог

Не форсируйте события в личной жизни, все идет так, как должно. Возможны положительные изменения на работе.

Гороскоп на 17 января 2020 года - Телец

Правильно рассчитывайте свои силы и будьте начальником своих эмоций. Не бойтесь продвигать свои проекты. Можно смело отправляться на встречи и другие мероприятия.

Что гороскоп 2020 напророчил огненным знакам

Гороскоп на 17 января - Стрелец

Попытайтесь воздержаться от важных решений. Не обижайте людей, которые на карьерной лестнице находятся ниже вас. Возможно надувательство, поэтому лучше все тщательно анализируйте.

Гороскоп на сегодня - Лев

Не ставьте себе сверхзадач в финансовой сфере. Будьте сдержаннее, спокойствие украшает. Личная жизнь может кардинально измениться.

Гороскоп на 17 января 2020 года - Овен

Чтобы подняться по служебной лестнице, нужно иметь лишнюю энергию и уметь держать себя в руках. Не выстраивайте четкие планы, скорее всего, их придется менять.

Что гороскоп на 2020 напророчил водным знакам

Гороскоп на 17 января 2020 года - Рыбы

Не стоит расслабляться на работе, начальство - бдит. Постарайтесь найти время на занятия, которые заряжают позитивом. Уделите внимание любыми, близким и родным.

Гороскоп на сегодня - Скорпион

Пора найти в себе качества, которые тянут вниз, и навсегда от них избавиться. Если вы давно собирались пойти к врачу - наступило подходящее время.

Гороскоп на 17 января - Рак

Отношения могут разрушиться из-за необдуманных поступков. Можно потревожить заначку - скорее всего, вы будете довольны покупками, но тратьте деньги с умом, не забывайте о завтрашнем дне.

Характеристика 17 января 2020 года от астропсихолога Александра Бабича

В пятницу стоит переделиться энергией со своими растениями, посоветовал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

"В этот день очень хорошо, если вы переделитесь энергией со своими растениями - поблагодарить их, полить, протереть", - сообщил эксперт Главреду.

Ранее астролог Влад Росс поделился гороскопом на 2020 год для всех знаков Зодиака и назвал неудачников и счастливчиков года. По его словам, текущий год будет очень позитивным для Козерогов, а крайне неудачным - для Раков.