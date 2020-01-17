Гороскоп на 17 января всех знаков Зодиака: омут страстей и происки завистников

Сегодня Весам грозят подножки недоброжелателей.
Водолеям в пятницу, 17 января (23 лунный день), сулят происки завистников, а Близнецам - потерю.
Гороскоп на 17 января 2020 года всех знаков Зодиака посоветовал Стрельцам обойти стороной омут страстей.
Что гороскоп 2020 напророчил воздушным знакам
Гороскоп на сегодня - Водолей
Научитесь отдыхать, и самочувствие улучшится. Опасайтесь происков завистников. Если возникнут проблемы - не бойтесь обращаться за помощью к друзьям.
Гороскоп на 17 января - Близнецы
Не стоит заедать стресс. Будьте осторожны - можно получить травмы и потерять что-то дорогое.
Гороскоп на 17 января 2020 года - Весы
Проверяйте данные - есть угроза ошибки. Остерегайтесь подножек недоброжелателей. Возможно, отношения с близкими людьми изменятся.
Что гороскоп на 2020 напророчил земным знакам
Гороскоп на 17 января - Дева
Вероятны перемены в сфере карьеры, не бойтесь изменений. Проявляйте мудрость и сдержанность - в таком случае удастся избежать множества конфликтов.
Гороскоп на сегодня - Козерог
Не форсируйте события в личной жизни, все идет так, как должно. Возможны положительные изменения на работе.
Гороскоп на 17 января 2020 года - Телец
Правильно рассчитывайте свои силы и будьте начальником своих эмоций. Не бойтесь продвигать свои проекты. Можно смело отправляться на встречи и другие мероприятия.
Что гороскоп 2020 напророчил огненным знакам
Гороскоп на 17 января - Стрелец
Попытайтесь воздержаться от важных решений. Не обижайте людей, которые на карьерной лестнице находятся ниже вас. Возможно надувательство, поэтому лучше все тщательно анализируйте.
Гороскоп на сегодня - Лев
Не ставьте себе сверхзадач в финансовой сфере. Будьте сдержаннее, спокойствие украшает. Личная жизнь может кардинально измениться.
Гороскоп на 17 января 2020 года - Овен
Чтобы подняться по служебной лестнице, нужно иметь лишнюю энергию и уметь держать себя в руках. Не выстраивайте четкие планы, скорее всего, их придется менять.
Что гороскоп на 2020 напророчил водным знакам
Гороскоп на 17 января 2020 года - Рыбы
Не стоит расслабляться на работе, начальство - бдит. Постарайтесь найти время на занятия, которые заряжают позитивом. Уделите внимание любыми, близким и родным.
Гороскоп на сегодня - Скорпион
Пора найти в себе качества, которые тянут вниз, и навсегда от них избавиться. Если вы давно собирались пойти к врачу - наступило подходящее время.
Гороскоп на 17 января - Рак
Отношения могут разрушиться из-за необдуманных поступков. Можно потревожить заначку - скорее всего, вы будете довольны покупками, но тратьте деньги с умом, не забывайте о завтрашнем дне.
Характеристика 17 января 2020 года от астропсихолога Александра Бабича
"В этот день очень хорошо, если вы переделитесь энергией со своими растениями - поблагодарить их, полить, протереть", - сообщил эксперт Главреду.
Ранее астролог Влад Росс поделился гороскопом на 2020 год для всех знаков Зодиака и назвал неудачников и счастливчиков года. По его словам, текущий год будет очень позитивным для Козерогов, а крайне неудачным - для Раков.