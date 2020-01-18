Гороскоп на 18 января всех знаков Зодиака: внушительный доход и сговор врагов

В Крещенский сочельник 2020 Девам стоит держать под контролем свое настроение.
Раки в 24 лунный день - в субботу, 18 января (праздник, отмечается второй Сочельник - Крещенский сочельник 2020), могут столкнуться со сговором врагов, а Скорпионам светит внушительный доход.
Гороскоп на 18 января 2020 года для всех знаков Зодиака напророчил Козерогам кардинальные перемены в личной жизни.
Какие события гороскоп на 2020 сулит водным знакам
Гороскоп на сегодня - Рак
Опасайтесь сговора коллег, лучше найти противников и "обезвредить". Не отказывайте близким в помощи - добро вернется. Не тратьте силы на дела, от которых не будет отдачи.
Гороскоп на 18 января 2020 года - Скорпион
Не меняйте подходы к работе, но само место работы можно изменить. Доведенные до ума дела могут принести внушительный доход. Отношения может улучшить совместный отдых.
Гороскоп на 18 января - Рыбы
Попытайтесь не выделяться и тщательно проверять информацию, которую вы получаете. Найдите время для домашних дел и близких людей.
Какие события гороскоп 2020 сулит земным знакам
Гороскоп на сегодня - Телец
Прислушивайтесь к внутреннему голосу и попытайтесь уберечь себе - возможны болезни и травмы. На работе вероятны бумажные завалы.
Гороскоп на 18 января 2020 года - Дева
Не хороните в себе достойные идеи, постарайтесь поделиться ими. Научитесь управлять своим настроением.
Гороскоп на 18 января - Козерог
Семейное положение может измениться. Возможно воплощения в жизнь мечты, которую вы давно вынашивали. Не замыкайте себя в четырех стенах.
Какие события гороскоп на 2020 сулит огненным знакам
Гороскоп на сегодня - Овен
Присмотритесь к своей личной жизни, возможно, что-то стоит изменить. Не обделяйте вниманием детей.
Гороскоп на 18 января 2020 года - Стрелец
Тратьте деньги с умом, вероятно, скоро придется серьезно потратиться. Постарайтесь больше отдыхать. Можно отправиться в поездку.
Гороскоп на 18 января - Лев
Противопоказано ввязываться в конфликты - спокойствие украшает. Возможно появление нового поклонника.
Какие события гороскоп 2020 сулит воздушным знакам
Гороскоп на 18 января - Близнецы
Не сильно расстраивайтесь из-за проблем в личной жизни - все может наладиться. Не идите на неоправданный риск. Присмотритесь к друзьям.
Гороскоп на сегодня - Весы
Старайтесь думать, а потом говорить, иначе - можете кого-то сильно обидеть. Найдите время для домашних дел. В достижении целей помогут умение держать себя в руках и смелость.
Гороскоп на 18 января 2020 года - Водолей
Ваше мнение может не совпадать с мнением других людей, просто смиритесь с этим. Вероятно достижение намеченной цели, но не делите шкуру неубитого медведя.
Характеристика 18 января 2020 года от астропсихолога Александра Бабича
"В этот день благоприятно уделить время покупкам для дома и быта и уюта", - поделился эксперт в Главредом.
Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на 2020 год всех знаков Зодиака. Эксперт говорил, что счастливчиками 2020-го будут Козероги, Тельцы, Девы и Овны, а неудачниками - Раки, Близнецы, Весы и Стрельцы.