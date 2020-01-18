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Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: "сальные" искушения и раскол отношений

18 января 2020, 23:03

Близнецам на Крещение 2020 лучше отказаться от побед в спорах любой ценой.

На Крещение 2020 отношения Весов могут расколоться - Гороскоп на 19 января 2020 года
Отношения Весов могут расколоться / УНИАН

В 25 лунный день - в воскресенье, 19 января (праздник Крещение Господне 2020), Скорпионам и Львам советуют остерегаться "сальных" искушений.

Весов гороскоп на 19 января 2020 года всех знаков Зодиака предупредил об "ударе" по отношениям, после которого союз может расколоться, а Овнов - об "ударе" по кошельку.

Что напророчили на Крещение 2020 земным знакам

Гороскоп на 19 января - Дева

Попытайтесь отстраниться от быта и заняться собой. Воздержитесь от вредной еды, сбросить лишний вес будет сложно.

Гороскоп на завтра - Козерог

Есть шанс обзавестись нужными деловыми знакомствами. Будьте осторожны с техникой. Найдите время для любимых занятий.

Гороскоп на 19 января 2020 года - Телец

Подходящее время для походов к врачам и решения разных проблем. Можно рвать старые связи. Сдерживайте эмоции.

Что напророчил гороскоп на 2020 водным знакам

Гороскоп на 19 января - Скорпион

Избегайте искушений в разных сферах жизни. Можно уделить время профилактике разных болезней.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Помогите организму укрепиться - включите в рацион побольше полезных продуктов. Не бойтесь помогать людям, в частности, добрым словом.

Гороскоп на 19 января 2020 года - Рак

Найдите время для отдыха. Можно облагородить жилье. Наслаждайтесь общением с родными и берегите себя.

Что напророчили на Крещение 2020 воздушным знакам

Гороскоп на 19 января 2020 года - Весы

Излишнее свободолюбие может ударить по отношениям. Людям, которые занимаются умственным трудом, не помешают дополнительные физические нагрузки.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Возможно, пришло время оградить свой организм от вредных продуктов и напитков. Больше двигайтесь - гуляйте на свежем воздухе. Опасайтесь побед в спорах любой ценой.

Гороскоп на 19 января - Водолей

Сила внутреннего голоса может возрасти, иногда к нему стоит прислушиваться. На тратьте энергию впустую и будьте внимательны.

Что напророчил гороскоп 2020 огненным знакам

Гороскоп на 19 января - Стрелец

Откажитесь от быстрых решений - проверяйте и перепроверяйте информацию, чтобы исключить ошибки. Пора покопаться в себе и сделать выводы.

Гороскоп на завтра - Лев

Возможны искушения, и с ними стоит бороться - проявите стойкость. Взгляните на отношения со второй половинкой с другого ракурса.

Гороскоп на 19 января 2020 года - Овен

Опасайтесь авантюр, которые связаны с деньгами, иначе - возможен "удар" по кошельку. Не сбрасывайте негатив на близких.

Ранее астролог Влад Росс поделился гороскопом на 2020 год для всех знаков Зодиака. Эксперт предупреждал, что неудачниками 2020-го будут Стрельцы, Весы, Близнецы и Раки, а счастливчиками - Козероги, Тельцы, Девы и Овны.

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