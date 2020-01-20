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Ядерный успех: астролог рассказала, кому светит крупный куш в 2020 году

20 января 2020, 05:33

В январе многие смогут заглянуть в суть вещей и понять глубинные процессы.

Ведическая астрология
Астролог рассказала, кому светит крупный куш в январе / happywitch.ru

Люди Уттара Ашадхи всегда действуют на общее благо, на благо человечества, они никогда не сконцентрированы на своих материальных потребностях, сообщила астролог высшей категории Оксана Костюк.

По ее словам, они могут заглядывать в суть вещей, понимать, как это происходит, из-за чего.

При этом они обладают очень мощным внутренним взглядом и обладают способностью к балансу и самообладанию, рассказала она Главреду.

Астролог говорит, что Люди Уттара Ашадхи обладают яркими лидерскими качествами. У них есть способность выстраивать отношения с людьми, что делает их успешными администраторами и политиками, а также стойкость идти к любой цели, которую они ставят перед собой.

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Среди них много политиков, лидеров, способных привлекать людей. Они мастера в создании различных альянсов для всеобщей пользы. Это люди с очень хорошими качествами, к чьим советам прислушиваются, подчеркнула она.

"Уттара Ашадха представляет собой полностью интегрированную Божественную волю. Эта звезда дарует человеку совокупность могущества, способности получать поддержку, признание, и не столько собственными усилиями, сколько благодаря правильному союзничеству, сотрудничеству и поддержке полубогов. С людьми, которыми они управляют, они достаточно дружественны, но держат дистанцию. Однако, несмотря на активность и богатство, они одиночки и ведут очень простую жизнь. У них много талантов, и они чрезвычайно сфокусированы на своей цели. Единственное, что может заставить их много работать – это осознание важности цели", - утверждает ведический астролог.

Она отметила, что уважение – очень важная черта людей Уттара Ашадхи, их слабое место, а ключевым моментом Уттара Ашадхи является ответственность. У них также есть способность погружаться очень глубоко в изучение чего-либо. У них достаточно глубокий подход.

Вместе с тем люди Уттара Ашадхи склонны к изучению чего-то совершенно неизведанного, они могут погружаться в это очень глубоко, и достигать успеха, даже если до этого они не имели об этом деле вообще никакого понятия.

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Они глубоко уважают традиции, очень привязаны к своим родителям, при этом достигают настоящего успеха уже после 35 лет.

Астролог выделила особые пристрастия Уттара Ашадхи:

  • Традиция - это структура, поэтому люди Уттара Ашадхи достаточно структурированные и если они что-то делают, то у них обязательно должен быть план;
  • Они любят быть дисциплинированными и любят, чтобы люди вели себя в уважительной манере, выполняли свои обязанности. Ответственность и уважение – 2 ключевых фактора Уттара Ашадхи;
  • Поскольку один из Вишвадэватов Сатья – это "правда" люди Уттара Ашадхи любят правду, считается, что они никогда не лгут. Они сами не врут и не любят людей, которые врут и обманывают или занимаются мошенничеством. Они никогда не позволят таким людям быть с своем кругу, на своей территории;
  • Они любят трудности. И эти трудности делают их очень активными, заставляют двигаться, расчищать путь. Т.е. сохраняя честность, распространяя радость вокруг себя, они достигают успеха.

Напомним, ранее астролог рассказала, кого ждет фурор в январе 2020 года.

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