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Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: новая муза, подковерная борьба и победы

20 января 2020, 13:39

Стрельцам 21 января противопоказан "напряг".

Водолеи завтра - 21 января - могут встретить новую музу
Водолеи 21 января могут встретить новую музу / УНИАН

Яркий день во вторник, 21 января (праздник - Международный день объятий 2020 и 27 лунный день) звезды насулили Водолеям, Львам, Скорпионам и Девам.

Водолеям гороскоп на 21 января 2020 года для всех знаков Зодиака напророчил новую музу, Львам - победы, Девам - новые связи, а Скорпионам посоветовал воздержаться от подковерной борьбы.

Чего ожидать воздушным знакам в День объятий 2020

Гороскоп на 21 января - Близнецы

Попытайтесь различать иллюзии и действительность - не беритесь за новые дела, не убедившись в том, что стоит покинуть старые. Попытайтесь не нервничать и больше времени проводить с приятными людьми.

Гороскоп на завтра - Весы

Не сидите в четырех стенах - больше общайтесь и гуляйте, это может улучшить самочувствие и принести полезное знакомство. Воздержитесь от вредной еды.

Гороскоп на 21 января 2020 года - Водолей

Не бойтесь влюбляться, новая муза может облагородить и подтолкнуть к новым подвигам. Могут возникнуть разногласия на работе и дома, попытайтесь сгладить острые углы - не скупитесь на красивые слова.

Что гороскоп на 2020 насулил огненным знакам

Гороскоп на завтра - Лев

Трудолюбие и целеустремленность приведут к победе. Самое время чем-то вознаградить себя за труды - можете купить себе то, о чем давно мечтали.

Гороскоп на 21 января 2020 года - Стрелец

Не стоит слишком сильно напрягаться - "напряг" может привести к болезни. Повремените с новыми делами и не скупитесь, если решили что-то купить.

Гороскоп на 21 января - Овен

Не время для гастрономических экспериментов - откажитесь от тяжелой пищи и алкоголя. Возможно, вторая половинка вас чем-то порадует.

Чего ожидать водным знакам в День объятий 2020

Гороскоп на 21 января - Скорпион

Придумайте, куда можно деть накопленный негатив, чтобы не навредить себе и окружающим. Для достижения успеха не опускайтесь к подковерной борьбе.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Найдите время для уборки и спорта. Попытайтесь ни с кем не спорить и пополнить рацион полезными продуктами. Порадуйте чем-то любимого человека.

Гороскоп на 21 января 2020 года - Рак

Неблагоприятное время для походов в гости и поездок. Попытайтесь максимально оградить себя от опасностей. Не слишком сильно налегайте на сладкое и мучное.

Что гороскоп 2020 насулил земным знакам

Гороскоп на 21 января - Козерог

Не принимайте негатив слишком близко к сердцу - из-за этого можно потратить слишком много энергии. Воздержитесь от тяжелой роботы и резких высказываний в адрес начальства и властей.

Гороскоп на завтра - Дева

Идея могут оказаться иллюзорными, не спешите посвящать в них партнеров. Есть шанс завязать новые связи.

Гороскоп на 21 января 2020 года - Телец

Найдите время для отдыха. Можно официально оформить отношения с любимым человеком. Тратьте деньги с умом.

Характеристика 21 января 2020 года от астропсихолога Александра Бабича

"Сегодня звезды сулят уделить время друзьям, цени дружбу", - поделился эксперт с Главредом.

Эксперт спрогнозировал, что завтра - 21 января - стоит уделить время друзьям
Александр Бабич спрогнозировал, что 21 января стоит уделить время друзьям / instagram.com/tamir.sanin

Ранее астролог Влад Росс поделился гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака и назвал лузеров и счастливчиков года. По словам эксперта, в 2020-м лузерами будут Раки, Стрельцы, Близнецы и Весы, а счастливчиками - Козероги, Тельцы, Овны и Девы.

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