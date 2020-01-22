Гороскоп на 22 января всех знаков Зодиака: любовный нокаут, покровитель и скользкая дорожка

В День соборности 2020 можно устроить разгрузочный день, спрогнозировал астропсихолог / УНИАН

Девам и Стрельцам в 28 лунный день - в среду, 22 января (праздник, отмечается День соборности Украины 2020), не позавидуешь.

Гороскоп на 21 января 2020 года всех знаков Зодиака предупредил Стрельцов и Дев об угрозе любовных нокаутов. Козерогам звезды не советуют ступать на скользкую дорожку, а Львам насулили покровителя.

Какие события ждут огненные знаки в День соборности Украины 2020

Гороскоп на 22 января 2020 года - Овен

Чтоб достичь намеченной цели, не всегда нужно прошибать лбом стены, - попытайтесь искать общий язык с партнерами. Остерегайтесь всего, что может подорвать ваше здоровье.

Гороскоп на 22 января - Лев

Наслаждайтесь достижениями и наметьте себе новые вершины. Покровитель может помочь добиться новых успехов. Откажитесь от властного тона в общении с близкими людьми.

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Отжившие любовные отношения могут разрушиться, не гоняйтесь за прошлым. Денежные вопросы могут выйти не первый план, попытайтесь все просчитывать.

Какие события гороскоп на 2020 насулили в праздник земным знакам

Гороскоп на сегодня - Телец

Будьте предельно осторожными с бумагами - ничего не подписывайте, не изучив. Не стоит верить фактам, которые вы не перепроверили. Откажитесь от лишних физических нагрузок.

Гороскоп на 22 января - Дева

В личной жизни Солнце могут закрыть тучи - несмотря ни на что, попытайтесь выстроить диалог с любимым человеком, иначе - возможен разрыв. Снимите со своих плеч лишний груз.

Гороскоп на 22 января 2020 года - Козерог

Подходящее время для путешествий - можно и мир посмотреть, и познакомиться с незаурядными людьми. Решительно идите к намеченной цели, но не ступайте на скользкую дорожку.

Какие события ждут воздушные знаки в День соборности 2020

Гороскоп на сегодня - Водолей

Найдите время для уединения, возможно, пора разобраться в себе. Не засиживайтесь на одном месте - попытайтесь потренировать тело.

Гороскоп на 22 января 2020 года - Близнецы

Если есть возможность - хорошенько отдохните, а если такой возможности нет - лучше трудитесь в одиночку. Звезды не советуют планировать встречи, они могут сорваться.

Гороскоп на 22 января - Весы

Обратите внимание на свое здоровье, возможно, пора "подзарядиться" витаминами и минералами. Попытайтесь делать свою работу без помощи посторонних.

Какие события гороскоп 2020 насулили в праздник водным знакам

Гороскоп на 22 января 2020 года - Рыбы

Берегите то, что имеете. Не ввязывайтесь в дела, которые вам кажутся сомнительными. Не обостряйте отношения с коллегами и близкими.

Гороскоп на сегодня - Рак

Возможны мелкие неприятности, которые ваше воображение может раздуть до масштабов трагедии. Не расстраивайтесь, скорее всего, вам пора основательно отдохнуть.

Гороскоп на 22 января - Скорпион

Не бойтесь заявлять о себе - иногда нельзя оставаться в тени. Не разбрасывайтесь энергией - не стоит много времени уделять пустякам.

Характеристика 22 января 2020 года от астропсихолога Александра Бабича

"Хорошо устроить разгрузочный день, дайте своему организму отдохнуть, пейте больше воды", - сообщил астролог Главреду.

В День соборности Украины 2020 можно устроить разгрузочный день, спрогнозировал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

Напомним, Влад Росс составил гороскоп на 2020 год всех знаков Зодиака и назвал счастливчиков и лузеров года. Эксперт сказал, что в 2020-м удача может улыбаться Козерогам, Тельцам, Овнам и Девам, а неудачи грозят Ракам, Стрельцам, Близнецам и Весам.