Гороскоп на 23 января всех знаков Зодиака: любовные баттлы, "крыша" и фальшь

В День почерка 2020 Ракам грозят любовные баттлы / УНИАН

Девам в День почерка (ручного письма) и в 29 лунный день - в четверг, 23 января, может посчастливиться.

Гороскоп на 23 января 2020 года для всех знаков Зодиака прогнозирует Девам появление "крыши". Раков звезды предупредили о любовных баттлах, а Стрельцов - о фальши.

На что в День почерка 2020 рассчитывать земным знакам

Гороскоп на 23 января 2020 года - Дева

Людям, чья деятельность связана с общением с людьми, стоит активнее использовать свой речевой аппарат - возможет дополнительный заработок. Общение может быть и приятным, и полезным. Есть шанс встретить влиятельного человека, который может стать вашей "крышей".

Гороскоп на сегодня - Козерог

Не тратьте время на возведение воздушных замков - беритесь за конкретные дела и можете рассчитывать на прибыль. Попытайтесь спрятать свои "иголки".

Гороскоп на 23 января - Телец

Умейте говорить себе "нет" - не стоит переедать и напиваться до чертиков. Будьте внимательны - возможны травмы и ухудшение состояния здоровья.

Что гороскоп на 2020 напророчил в праздник огненным знакам

Гороскоп на сегодня - Лев

Чтобы основательно набить кошелек, придется серьезно потрудиться. Не уменьшайте свои заслуги. Если что-то болит - не нужно тянуть до последнего.

Гороскоп на 23 января 2020 года - Стрелец

Будьте внимательны - нужно научиться отличать фальшь от правды. Не идеализируйте людей.

Читайте такжеГороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сексуальный взрыв и горький романПопытайтесь пополнить заначку, скорее всего, понадобится крупная сумма.

Гороскоп на 23 января - Овен

Будьте реалистами - не тратьте больше, чем можете заработать. Не возлагайте слишком большие надежды на проекты, которые пока существуют только в вашем воображении.

На что в День почерка 2020 рассчитывать водным знакам

Гороскоп на сегодня - Скорпион

Можете рассчитывать на поддержку окружающих. Людям, которые имеют проблемы со здоровьем, не стоит подвергать себя испытаниям в спортзале.

Гороскоп на 23 января - Рыбы

Если какие-то неприятности свалятся вам на голову - научитесь спокойно реагировать, паника ни к чему хорошему не приведет. Берегитесь от травм и не тратьте слишком много энергии.

Гороскоп на 23 января 2020 года - Рак

Вы можете встретить любовь, но не стоит рассчитывать, что все будет радужно - вероятны любовные баттлы. Постарайтесь не "выносить мозг" любимому человек.

Что гороскоп 2020 напророчил в праздник воздушным знакам

Гороскоп на 23 января - Близнецы

Не завязывайте конфликты и не ввязывайтесь в споры, особенно - на работе. Возможны "реформы" в сфере карьеры - попытайтесь быть готовыми к новшествам.

Гороскоп на сегодня - Весы

Беритесь за новые дела, когда старые будет завершены. С умом распределяйте свои силы. Сердце может согреть новое чувство - наслаждайтесь.

Гороскоп на 23 января 2020 года - Водолей

Откажитесь от изнурительных занятий - поберегите душу и тело. Найдите время для прогулки и беседы с приятным человеком.

Характеристика 23 января 2020-го от астропсихолога Александра Бабича

"Этот день благоприятен для разговоров по душам с отцом, ведь папа может быть кем угодно", - поделился эксперт с Главредом.

День почерка 2020 благоприятен для разговоров по душам с отцом, спрогнозировал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

Ранее был опубликован гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака от астролога Влада Росса. Эксперт сказал, что Ракам, Стрельцам, Близнецам и Весам грозят неудачи, а счастливчиками года будут Козероги, Тельцы, Овны и Девы.