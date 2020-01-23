Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сексуальный взрыв и горький роман

Овнам в День образования 2020 лучше рассчитывать на собственные силы, а не на фарт.
Пятница, 24 января, - Международный день образования и 30 лунный день - может оказаться радужным для Весов и горьким - для Тельцов.
Весам гороскоп на 24 января 2020 года всех знаков Зодиака пообещал сексуальный взрыв, а Тельцам - горький роман.
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Гороскоп на завтра - Водолей
Наслаждайтесь взаимопониманием с людьми, можно поднимать спорные темы. Грамотно расходуйте силы. Вероятны проблемы со здоровьем - не переживайте - ничего серьезного.
Гороскоп на 24 января 2020 года - Близнецы
Не самое лучшее время для дорогих покупок и новых романтических отношений. Десять раз подумайте перед тем, как тратить крупную сумму
Гороскоп на 24 января - Весы
Накопленная сексуальная энергия будет вырываться наружу, возможен взрыв. Не бойтесь проявлять инициативу в творчестве. Возможно, не время впускать в сердце нового человека.
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Гороскоп на 24 января 2020 года - Рыбы
Откажитесь от новых проектов - пока не время менять сферу деятельности. Лучше не взваливать на свои плечи лишнюю ответственность.
Гороскоп на завтра - Рак
Не обостряйте отношения с людьми, которые имеют власть. Смело беритесь за дела и не тратьте слишком много времени на развлечения.
Гороскоп на 24 января - Скорпион
Не делайте работу в ущерб своему организму - ночью нужно спать. Берегите свою душу и тело от травм.
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Гороскоп на завтра - Телец
Есть шанс узнать поближе интересного человека, но остерегайтесь - новый роман может оказаться горьким. Не ищите приключения на свою "пятую точку".
Гороскоп на 24 января 2020 года - Козерог
Не разбрасывайтесь острыми словами, иначе - можете нажить себе врагов. Хорошее время для наведения порядка дома, можно что-то изменить в интерьере.
Гороскоп на 24 января - Дева
Заработок напрямую будет зависть от потраченных усилий. Не бойтесь новых дел, главное - держите себя в руках.
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Гороскоп на 24 января - Стрелец
Воздержитесь от марнотратства. Возможно, в вашей жизни появится человек, с которым захочется пофлиртовать - не стоит сдерживать себя.
Гороскоп на завтра - Овен
Не лучшее время для экстрима и азартных игр - не факт, что вам будет сопутствовать удача. Не полагайтесь на фарт - рассчитывайте только на собственные силы.
Гороскоп на 24 января 2020 года - Лев
Бережно относитесь к себе, например, не ешьте немытые фрукты и остерегайтесь сквозняков. Вы можете сделать намного больше, чем считают многие.
Характеристика 24 января 2020-го от астропсихолога Александра Бабича
"Уделите время себе: примите теплую ванну, сделайте маски, расслабляющий массаж", - сообщил Бабич Главреду.
Ранее был опубликован гороскоп на 2020 год всех знаков Зодиака от астролога Влада Росса. Астролог говорил, что неудачи грозят Стрельцам, Близнецам, Весам и Ракам, а фарт светит Козерогам, Тельцам, Овнам и Девам.