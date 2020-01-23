Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сексуальный взрыв и горький роман

Весам 24 января светит сексуальный взрыв / Reuters

Пятница, 24 января, - Международный день образования и 30 лунный день - может оказаться радужным для Весов и горьким - для Тельцов.

Весам гороскоп на 24 января 2020 года всех знаков Зодиака пообещал сексуальный взрыв, а Тельцам - горький роман.

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Гороскоп на завтра - Водолей

Наслаждайтесь взаимопониманием с людьми, можно поднимать спорные темы. Грамотно расходуйте силы. Вероятны проблемы со здоровьем - не переживайте - ничего серьезного.

Гороскоп на 24 января 2020 года - Близнецы

Не самое лучшее время для дорогих покупок и новых романтических отношений. Десять раз подумайте перед тем, как тратить крупную сумму

Гороскоп на 24 января - Весы

Накопленная сексуальная энергия будет вырываться наружу, возможен взрыв. Не бойтесь проявлять инициативу в творчестве. Возможно, не время впускать в сердце нового человека.

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Гороскоп на 24 января 2020 года - Рыбы

Откажитесь от новых проектов - пока не время менять сферу деятельности. Лучше не взваливать на свои плечи лишнюю ответственность.

Гороскоп на завтра - Рак

Не обостряйте отношения с людьми, которые имеют власть. Смело беритесь за дела и не тратьте слишком много времени на развлечения.

Гороскоп на 24 января - Скорпион

Не делайте работу в ущерб своему организму - ночью нужно спать. Берегите свою душу и тело от травм.

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Гороскоп на завтра - Телец

Есть шанс узнать поближе интересного человека, но остерегайтесь - новый роман может оказаться горьким. Не ищите приключения на свою "пятую точку".

Гороскоп на 24 января 2020 года - Козерог

Не разбрасывайтесь острыми словами, иначе - можете нажить себе врагов. Хорошее время для наведения порядка дома, можно что-то изменить в интерьере.

Гороскоп на 24 января - Дева

Заработок напрямую будет зависть от потраченных усилий. Не бойтесь новых дел, главное - держите себя в руках.

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Гороскоп на 24 января - Стрелец

Воздержитесь от марнотратства. Возможно, в вашей жизни появится человек, с которым захочется пофлиртовать - не стоит сдерживать себя.

Гороскоп на завтра - Овен

Не лучшее время для экстрима и азартных игр - не факт, что вам будет сопутствовать удача. Не полагайтесь на фарт - рассчитывайте только на собственные силы.

Гороскоп на 24 января 2020 года - Лев

Бережно относитесь к себе, например, не ешьте немытые фрукты и остерегайтесь сквозняков. Вы можете сделать намного больше, чем считают многие.

Характеристика 24 января 2020-го от астропсихолога Александра Бабича

"Уделите время себе: примите теплую ванну, сделайте маски, расслабляющий массаж", - сообщил Бабич Главреду.

В день образования 2020 стоит уделить время себе, спрогнозировал астропсихолог / instagram.com/tamir.sanin

Ранее был опубликован гороскоп на 2020 год всех знаков Зодиака от астролога Влада Росса. Астролог говорил, что неудачи грозят Стрельцам, Близнецам, Весам и Ракам, а фарт светит Козерогам, Тельцам, Овнам и Девам.