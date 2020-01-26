"Мутные дела": астролог предупредил о тяжелом периоде

После 25 января начнется тяжелый период, спрогнозировал астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в последние дни января 2020 года, после 25 числа, начнется тяжелый период - возможны досадные ошибки, разочарования, депрессивное настроение, недовольство собой.

В конце января возможно увеличение количества самоубийств, например, отравлений, прыжков с высоток, поделился эксперт с Главредом.

По словам собеседника, этот период будет прекрасным для преступников, поскольку мутные и тайные дела будут легко проворачиваться.

"…(в конце месяца - Ред.) лучше не предпринимать важных шагов, не вкладывать деньги в бизнес, а также воздержаться от крупных покупок, потому что все это не принесет ожидаемого результата, и вас постигнет только большое разочарование", - сказал астролог.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака и предупредил, что лузером №1 будет Рак. Астролог говорил, что Раки могут столкнуться с массой сложных ситуаций, в частности, с судами.