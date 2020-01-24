Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: криминальное болото и сокрушительный удар

Козерогов может засосать криминальное болото. / УНИАН

Новый год по лунному календарю и День студента 2020 (другое название - Татьянин день) - субботу, 25 января, может неприятно удивить Овнов, Водолеев и Козерогов.

Овнов гороскоп на 25 января 2020 года для всех знаков Зодиака предупредил о скрытых происках врагов, а Водолеев - об угрозе сокрушительного, а Козерогов - о том, что они могут вляпаться в криминальное болото.

Чего ожидать в Татьянин день 2020 огненным знакам

Гороскоп на завтра - Лев

Будьте мудрее - не берите очень тяжелые предметы в руки, а слишком тягостные мысли - не пускайте в голову. Не пытайтесь подмять под себя близких.

Гороскоп на 25 января - Овен

Трезво оценивайте свои возможности и не беритесь за дела, которые могут оказаться не по плечу. Будьте внимательными - враги могут оживиться.

Гороскоп на 25 января 2020 года - Стрелец

Можно расширить кругозор, научиться чему-то новому, впустить в сердце свежие чувства, обновить интерьер. Не относитесь халатно ко своему здоровью.

Чего ожидать в День студента 2020 земным знакам

Гороскоп на завтра - Козерог

Можно браться за новые дела, но только сто раз перепроверьте, не нарушите ли закон. Найдите время для людей, которые вас окрыляют.

Гороскоп на 25 января 2020 года - Дева

Если вы устали, найдите время для занятий, которые могут повысить ваш энергетический потенциал. Не спешите выкладывать крупную сумму за вещь, которая вам не очень-то сильно и нужна.

Гороскоп на 25 января - Телец

Ситуация в карьере может измениться, будьте бдительны - все в ваших руках. В денежных вопросах желательно включать "расчетливость".

Чего ожидать в Татьянин день 2020 водным знакам

Гороскоп на завтра - Скорпион

Не противопоказано кардинально менять свою жизнь и браться за новые проекты, конечно же, если у вас нет хвостов. Не стоит подвергать организм испытаниями и излишне храбриться.

Гороскоп на 25 января - Рыбы

Не тратьте время попусту - продуктивная работа может привести к успеху. Пора выпустить себя из заточения - расширьте круг общения.

Гороскоп на 25 января 2020 года - Рак

Не обращайте внимания на интриги на работе и попытайтесь никому не позволить вывести вас из состояния спокойствия. В карьерной сфере что-то может измениться.

Чего ожидать в День студента 2020 воздушным знакам

Гороскоп на 25 января - Близнецы

Присмотритесь к своим свежим идеям, возможно, им светит светлое будущее. "Включайте" свое обаяние. Не перенапрягайтесь и будьте готовы к проблемам со здоровьем.

Гороскоп на завтра - Весы

Можно вернуться к заброшенным делам и наконец-то из закончить. Возможно, жизнь подарит шанс улучшить состояние кошелька - не проморгайте его.

Гороскоп на 25 января 2020 года - Водолей

Будьте очень внимательными как к себе, так и ко своим вещам/имуществу - возможны серьезнейшие неприятности. На работе может навалиться куча дел - сначала решите, что нужно сделать в первую очередь.

Характеристика 25 января 2020 года от астропсихолога Александра Бабича

"Сегодня день благоприятен для занятий спортом, вы будете полны сил и энергии", - сообщил астропсихолог Главреду.

В Татьянин день 2020 можно заняться спортом, посоветовал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака. По словам эксперта, в 2020-м на фарт могут рассчитывать Козероги, Тельцы, Овны и Девы, а неудачи грозят Ракам, Стрельцам, Близнецам и Весам.