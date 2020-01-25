Восточный гороскоп 2020: водоворот страстей, прорыв в работе и разрушения

Петуху восточный гороскоп спрогнозировал водоворот страстей / Reuters

В субботу, 25 января, наступает китайский Новый год 2020 (Новый год по лунному календарю). Именно Новый год китайский 2020 является первым днем, в который начнет хозяйничать символ этого года - Белая Металлическая Крыса (Мышь).

Поскольку символ года 2020 является первым знаком восточного (китайского гороскопа) - кроме Крысы в него входят еще 11 знаков - Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака, Свинья, этот год считают стартом нового периода в жизни.

Составлен восточный гороскоп 2020 для всех знаков, в частности, Крысе напророчен прорыв в работе, Петуху - водоворот страстей, Козе - встреча с родной душой, а Лошадь звезды предупредили об угрозе разрушительных действий.

Гороскоп на 2020 год восточный - Крыса

Крысе восточный гороскоп спрогнозировал прорыв в карьере / Reuters

Карьера: что ожидает символ 2020 в карьере

На протяжении первых месяцев года возможен прорыв в карьере, главное - не терять голову и не забывать, зачем вы трудитесь. Позже не стоит довольствоваться достигнутым, необходимо ставить новые цели - можно серьезно подрасти в своих глазах и в глазах окружающих. Не бойтесь показывать начальству, что вы способны на большее.

Личная жизнь: что ожидает символ года 2020

Одиноким Крысам не стоит полностью окунаться в работу - смотрите по сторонам и можете рассчитывать на знакомство с человеком, который вас заинтересует. Новая личность может изменить течение вашей жизни.

Здоровье: что ожидает символ года 2020

Серьезные удары по здоровью не предвидятся, но не забывайте, что береженого Бог бережет - следите за здоровьем и не геройствуйте.

Восточный гороскоп на 2020 год - Бык

Быку восточный гороскоп посоветовал помогать своему организму / Reuters

Карьера: что Быку насулил китайский гороскоп

Не спешите действовать напролом, лучше подождать, посмотреть по сторонам и сделать выводы. Откажитесь от плохо обдуманных решений и действий. Могут подвернуться новые возможности, главное - разобраться, что нужно делать. Ни в коем случае "не наступайте себе на горло".

Личная жизнь: что Быку насулил китайский гороскоп 2020

Хорошее время, чтобы навести порядок в личной жизни или наконец-то организовать ее. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, но попытайтесь держать под контролем страсть.

Здоровье: что Быку насулил китайский гороскоп на 2020 год

Звезды не прогнозируют Быкам серьезные болезни, но возможны мелкие неприятности. Попытайтесь помогать своему организму, например, правильно питайтесь, больше проводите времени на свежем воздухе.

Китайский гороскоп 2020 - Тигр

Тигру восточный гороскоп посоветовал экономить / УНИАН

Карьера: что Тигру насулил восточный гороскоп

Не бойтесь что-то менять в работе, а самые сложные труды можно планировать на лето. Люди, которые вас контролировали, могут перестать "ходить по пятам".

Личная жизнь: что Тигру насулил восточный гороскоп 2020

Тигры могут окунуться в любовь - попытайтесь быть ответственными и не открывайте душу кому попало. "Окольцованных" Тигров порадуют близкие. Обдуманно тратьте деньги и пытайтесь побольше сэкономить.

Здоровье: что Тигру насулил восточный гороскоп на 2020

Не испытывайте свой организм на прочность - излишества ни к чему хорошему не приведут. Лучше пересмотрите свой рацион и поддержите здоровье - можно отправиться в санаторий.

Гороскоп на 2020 год восточный - Кролик

Кролику восточный гороскоп посоветовал воздерживаться от хитростей / УНИАН

Карьера: что Кролику насулил китайский гороскоп

Ставьте серьезные цели, скорее всего, у вас хватит энергии, чтобы добиться желаемого. Сначала продумывайте действия, все просчитывайте, а потом - решительно действуйте. "Хитропопость" противопоказана.

Личная жизнь: что Кролику насулил китайский гороскоп 2020

Одиноким Кроликам можно рассчитывать на романтические знакомства, главное - не сидеть в четырех стенах. Прислушивайтесь к своему сердцу, но не будьте излишне доверчивыми, осторожность не помешает.

Здоровье: что Кролику насулил китайский гороскоп на 2020 год

Состояние здоровья может ухудшиться из-за нездорового образа жизни и недосыпа. Остерегайтесь травм.

Китайский гороскоп - Дракон

Дракону восточный гороскоп напрогнозировал изменения в личной жизни / УНИАН

Карьера: что Дракону насулил китайский гороскоп 2020

Соберитесь и идите к цели - можно подрасти как профессионал и как личность. Расширьте карьерный кругозор, возможно, вы сможете увидеть возможности нового заработка.

Личная жизнь: что Дракону насулил китайский гороскоп на 2020 год

В первые месяцы нового года личная жизнь может измениться, главное - не гоните лошадей, все должно идти своим чередом. Не пытайтесь строить из себя кого-то другого - несмотря ни на что - оставайтесь собой.

Здоровье: что Дракону насулил восточный гороскоп

Попытайтесь избегать стрессовых ситуаций и не откладывайте визит к доктору, если что-то болит.

Гороскоп на 2020 год восточный - Змея

Змее восточный гороскоп посоветовал воплощать в жизнь свои планы / УНИАН

Карьера: что Змее насулил восточный гороскоп 2020

Устанавливайте свои правила и придерживайтесь их. Наметьте цель и перестаньте видеть препятствия. Пора воплощать в жизнь свои планы. Не стоит слепо следовать каким-то новым веяниям. Верьте себе и в себя.

Личная жизнь: что Змее насулил восточный гороскоп на 2020

Расставьте точки над "і" в личной жизни, не бойтесь говорить от чистого сердца. Ваш человек вас поймет.

Здоровье: что Змее насулил восточный гороскоп

Возможны простуды и другие несерьезные проблемы со здоровьем. Укрепите свой организм, а если почувствуете что-то неладное - идите к врачу.

Китайский гороскоп - Лошадь

Лошади восточный гороскоп посоветовал сдерживать себя / УНИАН

Карьера: что Лошади насулил китайский гороскоп 2020

Двигайтесь к успеху тем путем, которым считаете самым выгодным. Не стоит менять принципы работы. Взвешивайте слова и обдумывайте действия, иначе - есть риск разрушить то, что было построено. Не ступайте на скользкую дорожку.

Личная жизнь: что Лошади насулил китайский гороскоп на 2020 год

Одинокие Лошади - уймите страсть и "включайте" мозг, иначе - можете отпугнуть человека, который вам симпатичен. Осень может оказаться отличным временен для строительства новых отношений.

Здоровье: что Лошади насулил восточный гороскоп

Не нарушайте правила движения и не перегружайте свой организм - тогда вероятность травм снизится. Возможно ощущение слабости, головные боли. Старайтесь достаточно отдыхать.

Гороскоп на 2020 год восточный - Коза

Козе восточный гороскоп посоветовал прислушивайтесь только к своему внутреннему голосу / УНИАН

Карьера: что Козе насулил восточный гороскоп 2020

Спешка - противопоказана. Не беритесь за дела, если вы не уверены, что можете с ними справиться. Вытаскивайте себя на интересные мероприятия - можно встретить нужных людей.

Личная жизнь: что Козе насулил восточный гороскоп на 2020

Прислушивайтесь только к своему внутреннему голосу, а не к словам советчиков. Ближе к лету есть шанс найти родную душу.

Здоровье: что Козе насулил китайский гороскоп

Чтобы не ухудшить состояние здоровья, попытайтесь не нервничать. Может "подкачать" желудок. Вовремя обращайтесь к врачу.

Китайский гороскоп на 2020 год - Обезьяна

Обезьяне восточный гороскоп посоветовал судьбоносную встречу / УНИАН

Карьера: что Обезьяне насулил восточный гороскоп

"Включайте" быструю реакцию, и все буде ок. Не бойтесь сложных задач, все будет вам по плечу. Не стоит рассчитывать на огромную прибыль. Начальство может измениться. Не бойтесь экспериментировать.

Личная жизнь: что Обезьяне насулил восточный гороскоп 2020

Весной личная жизнь может измениться. Зимой возможна судьбоносна встреча. Не принимайте необдуманные решения.

Здоровье: что Обезьяне насулил восточный гороскоп на 2020

Любовь к сладкому в прямом смысле может вылезти боком. Постарайтесь избавится от вредной привычки, иначе - она может негативно повлиять на здоровье. Внесите изменения в рацион и займитесь спортом.

Китайский гороскоп - Петух

Петуху восточный гороскоп спрогнозировал водоворот страстей / УНИАН

Карьера: что Петуху насулил китайский гороскоп 2020

Не берите на себя слишком большую ответственность, если не готовы ее нести. Противопоказаны серьезные авантюры. Не переставайте развиваться.

Личная жизнь: что Петуху насулил китайский гороскоп на 2020 год

Весной можно окунуться в водоворот страстей, будьте искренними. Будьте терпимыми и в любой ситуации попытайтесь выстраивать диалог. Скорее всего, в этом году не получиться встретить вторую половинку, но есть шанс найти новых друзей.

Здоровье: что Петуху насулил восточный гороскоп

Возможны проблемы с сердцем, внимательнее прислушивайтесь к сигналам организма и не занимайтесь самолечением.

Гороскоп на 2020 год восточный - Собака

Собаку восточный гороскоп предупредил о головных болях / УНИАН

Карьера: что Собаке насулил восточный гороскоп 2020

Постарайтесь найти правильное применение своим рукам и голове. Поставленные цели могут быть достигнуты уже к концу года. Если возникнуть финансовые проблемы, не откладывайте их решение в долгий ящик.

Личная жизнь: что Собаке насулил восточный гороскоп на 2020

В начале года судьба может дать шанс построить отношения, у которых есть будущее. Не стройте воздушные замки, попытайтесь трезво оценить объект обожания. Семейную жизнь могут немного испортить бытовые проблемы.

Здоровье: что Собаке насулил китайский гороскоп

Хорошее окружение и отличное настроение могут обезопасить от проблем, которые провоцирует нервное перенапряжение. Могут "подкосить" головные боли.

Китайский гороскоп 2020 - Свинья

Свинье восточный гороскоп напророчил встречу со второй половинкой / УНИАН

Карьера: что Свинье насулил китайский гороскоп на 2020 год

Учитесь, развивайтесь, не пропускайте важную информацию и трудитесь и намеченные цели станут достижимыми. Необдуманное решение может оказаться самым правильным. Не беритесь за сомнительные дела. На работе может быть "горячо".

Личная жизнь: что Свинье насулил восточный гороскоп

Есть шанс встретить человека, который будет вам по душе. Также возможна встреча со второй половинкой. Не выставляйте чувства напоказ, не стоит провоцировать зависть.

Здоровье: что Свинье насулил гороскоп на 2020 год восточный

Возможно, вас часто будет что-то беспокоить - разные мелочи, но достаточно неприятные. Стоит действовать на опережение. Займитесь профилактикой.