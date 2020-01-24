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Астролог раскрыла, как привлечь благополучие и удачу

24 января 2020, 09:54

Эксперт поделилась, как привлечь деньги в дом.

Астролог сообщила, что в китайский Новый год 2020 начинают ритуал для привлечения удачи и благополучия - Как привлечь деньги
В китайский Новый год 2020 начинают ритуал для привлечения удачи и благополучия, сообщила астролог / УНИАН

Астролог Эфа Форина сообщила, что есть ритуал на привлечение в дом удачи, денег и благополучия, его нужно начинать в субботу, 25 января, - в китайский Новый год 2020.

Чтобы привлечь в дом деньги, удачу и благополучие нужны восемь китайских монет или столько же обычных купюр, восемь мандаринов и восемь красных свечей, рассказала эксперт Обозревателю.

Собеседница отметила, что ритуал должен длиться в течении восьми дней - до 1 февраля.

"На праздничный стол поставьте красивое блюдо, положите в него восемь монет или купюр, сверху - восемь мандаринов, а вокруг блюда поставьте восемь красных свечей, зажгите их…", - сообщила она.

Форина сказала, что потом в течение восьми дней берите по одному фрукту, чистите и съедайте, но не выбрасывайте кожуру, а кладите на блюдо. Через восемь дней деньги нужно переложить к своим сбережениям.

"…Затем дождитесь, когда кожура высохнет, перемелите ее на кофемолке и тонким слоем рассыпьте перед и за входной дверью. Посыпать следует восемь дней со словами: "Деньги в дом, изобилие в дом, процветание в дом, благополучие в дом, прибыль в дом, удача в дом!" – добавила астролог.

Напомним, перед тем как встречать китайский Новый год принято раздавать долги, делать генеральную уборку и купаться. До праздника стоит вымыть волосы, поскольку считается, что в первый день нового года голову мыть нельзя.

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