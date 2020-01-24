Когда в Украине наступит китайский Новый год 2020: как правильно загадать желание

В китайский Новый год 2020 желание стоит загадывать после пяти глотков шампанского, посоветовал астролог / УНИАН

Китайский Новый год 2020 в Украине - год Белой Металлической Крысы (Мыши) - наступит в ночь на субботу, 25 января, в 23:00.

Также ближайшей ночью будет Новолуние, в Киеве оно начнется в 23:41, в это время стоит загадать желание на стартующий год, поделился астролог Влад Росс в Facebook.

Эксперт сообщил, как правильно загадывать желания - в начало Новолуния нужно поднять бокалы с шампанским, сделать пять глотков и загадать желание на 2020-й.

Росс написал, что на китайский Новый год 2020 на праздничном столе приветствуются пельмени.

"Всех с наступающим сегодня годом Крысы, начало года в час Крысы в 23:00!..", - отметил он.

Астролог говорил Главреду, что во время встречи года Крысы праздничный стол должен быть накрыт очень щедро - нужно поставить много разных блюд и напитков. По его словам, на новогоднем столе может быть все, кроме сыра.

Астролог отметил, что информация о любви Крысы к сыру - стереотип, а на самом деле символ 2020 года его ненавидит.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака. Астролог говорил, что лузером №1 будут Раки. Эксперт предупредил, что в 2020-м Ракам грозят, в частности, следствия и наезды.