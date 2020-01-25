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Китайский Новый год: астролог назвала знаки Зодиака с "огненным успехом"

25 января 2020, 00:50

Новый год по китайском календарю сулит хорошие финансовые результаты, успех и удачу, утверждает астролог.

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В Китае празднуют наступление Нового года / Фото: Reuters

С года Крысы начинается новый 12-и летний цикл Китайского астрологического круга, что является очень знаменательным событием для всего мира, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

В комментарии Главреду она подчеркнула, что Китайский Новый год дает асцендент в знаке Рыб и 25-ю накшатру ПурваБхадрападу.

"Эта накшатра несет в себе двойственность – способность смотреть на вещи одновременно с двух точек зрения, что дает проникновение в глубину вещей и мировосприятия. Это особенно проявится в кармической реализации, поскольку управителем как Знака Зодиака Стрельца, так и самой 25-й накшатры является Юпитер, который в карте Нового года в 10-м доме", - подчеркнула она.

Астролог утверждает, что несмотря на непростое соединение Юпитера с Кету, это даст нам возможность верить в себя и свою деятельность, легко добиваться поставленных целей, четко видеть свой путь ясным и активно продвигаться, устраняя препятствия на своем пути, повысить свой имидж и престиж в окружающем мире, репутацию в обществе. Всё это достигается исключительно своим трудом, с приложением титанических усилий и целеустремленности.

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Самыми востребованными отраслями и профессиями будут:

•    Международная торговля, импортно-экспортные операции, в т.ч иностранными биржами;

•    Транспортная сфера, в т.ч. морские перевозки, судостроительство, все, кто связан с водой и жидкостями в любых формах;

•    Военные стратеги, эксперты по вооружению, пилоты, особенно в гражданской авиации;

•    Работники индустрии, перерабатывающей все виды сырья, нефтеперерабатывающие заводы;

•    Успешнымы будут актеры,  ораторы, профессиональные ведущие, политики, адвокаты, кризис- и пиар-менеджеры;

•    Сфера путешествий и индустрия развлечений;

•    Писатели, преподаватели, профессиональные мотиваторы и вдохновители; гипнотизеры, экстрасенсы, травники;

•    Рок-звезды, художники, дизайнеры одежды, эксперты моды;

•    Парикмахеры, косметологи.  

Эксперт обратила внимание на то, что хорошо зарабатываться деньги в областях, связанных со знанием философии и права. Доход принесет общественная, религиозная деятельность, издательское дело, работы в высших учебных заведениях и научная работа.

"Хорошее влияние на финансовые возможности окажет Уран – он даст неожиданный успех в 2024 году в сферах, связанные с автомобилестроением и фармацевтической сферой. Влияние Венеры, хозяйки 3-го дома Тельца и 8-го дома Весов, находящейся в 12-м доме в Водолее с Нептуном. При этом попытки решить вопрос в отношении с соседними странами, в том числе вопрос с АТО на востоке страны, будут иметь очень завуалированный характер за счет тайных правительственных договоренностей в обмен на финансовые привилегии и, боюсь, не раньше, чем через 6-8 лет. Возможны разоблачения финансовых махинаций и закулисной деятельности, дискредитирующих открытых писем или публичных выступлений", - утверждает ведический астролог.

Она отметила, что само новолуние Китайского Нового года происходит в 22-й накшатре Шраване. При этом есть очень интересная ее "особенность" – желание "обладать землей", способность не слушаться советов мудрых людей, собирать сплетни и поступать по-своему, а также неспособностью сдержать свое обещание.

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"11-й дом дарует нам рост, покровительство дружественных стран, но также и трудолюбие. Сильный Сатурн принесет хорошие финансовые результаты, успех и удачу во всех областях, но на пути возникнет множество препятствий. Когда Сатурн находится в своем собственном знаке Козероге, формируется маха-бхагья-йога, дарующая образованность, успех, процветание и удобства всех видов транспорта. Но из-за того, что Сатурн является управителем и 12-го дома потерь, то большая вероятность из-за собственных ошибок нажить себе врагов, неразборчивости в связях и предательства друзей", - сообщила астролог.

  • Солнце в 11-м дом тоже дарует процветание и как показатель власти, оно говорит о дипломатичности и хороших "актерских способностях" правительства.
  • Луна говорит об улучшении в сфере образования, но после кардинальных трансформаций.Если рассматривать Луну как народ, находясь в 11-м  доме она находится в хорошем положении, но в соединении с Сатурном и Солнцем, это будет негативно отражаться на здоровье и психилогическом состоянии, особенно женщин и детей. Ум станет очень практичным, материально ориентированным. Многообещающее влияние Луны как хозяйки 5-го дома Рака – в 11-м доме обещает легкую жизнь и творческую реализацию. Позитивный результат будет у тех, кто будет работать и учиться, не покладая рук, будет внимателен и будет прислушиваться к советам мудрых людей, забудет об эгоизме.
  • Меркурий в 11-м доме проявит свои лучшие качества: правдивость, стремление к высшему знанию, утонченный интеллект, эрудиция, логика, благоразумие и ораторский дар. Кроме того, следует ожидать выгоды от бизнеса и благосостояния особенно при разумном распоряжении средствами, но кредитные средства брать категорически запрещается.
  • Венера в 12-м доме в Водолее считается неблагоприятной, она черевата сексуальными скандалами, расточительностью и выводом денег в офшоры. Особенно в 2027-2028 годах.Свои положительные качества Венера проявит в стремлении к благотворительности, в интересе к оккультным, мистическим знаниям и духовным практикам. Это положение Венеры не дает устойчивости в религиозных убеждениях. Ведическая традиция говорит, что при благотворительности нарабатывается положительная карма, но при пожертвовании на храм происходит сжигание кармы, что в итоге приводит к позитивному результату.

"На мой взгляд будут востребованы люди с практическим подходом к жизни, умеющие применить свои знания, целеустремленность и трудолюбие – земные и огненные знаки, особенно Козероги и Тельцы, Стрельцы и Овны, а также Скорпионы. А именно рожденные в период с 15 ноября по 11 февраля и 12 апреля по 13 июня", - добавила Костюк.

Напомним, ранее астролог рассказала, когда ловить удачу в 2020 году.

астролог Китайский Новый год Оксана Костюк ведический астролог
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