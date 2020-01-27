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Гороскоп на 27 января всех знаков Зодиака: пылкая любовь, тайный покровитель и расставание

27 января 2020, 09:25

Сегодня Львов могут попытаться "кинуть".

Львы 27 января могут оказаться в плену у пылкой любви - Гороскоп на 27 января 2020 года
Львы сегодня могут оказаться в плену у пылкой любви / УНИАН

Для Львов и Овнов понедельник, 27 января (4 лунный день), может оказаться очень позитивным, а для Водолеев - неприятным.

Водолеев гороскоп на 27 января 2020 года предупредил о возможном расставании, Львам звезды насулили пылкую любовь, а Овнам - тайного покровителя.

Гороскоп на 2020: каких событий ждать огненным знакам

Гороскоп на сегодня - Лев

Попытайтесь навести порядок в голове и не ведитесь на слишком заманчивые предложения - вас могут попытаться "кинуть". Возможна пылкая любовь или горькое расставание.

Гороскоп на 27 января - Овен

Вам может тайно помогать влиятельный человек, который выше вас на карьерной лестнице. Боритесь с иллюзиями и не верьте красивым словам.

Гороскоп на 27 января 2020 года - Стрелец

Что-то может очень сильно огорчить, крепитесь. Откажитесь от всяких вредностей - помогите организму остаться здоровым. Самочувствие может ухудшиться.

Гороскоп 2020: каких событий ждать земным знакам

Гороскоп на сегодня - Козерог

Ведите себя очень прилично и не нарушайте правила даже в присутствии самих близких людей. Готовьтесь к тому, что соперники могут наступать на пятки. Подарите семье больше тепла.

Гороскоп на 27 января - Телец

Идите вперед небольшими шажками - все тщательно проверяйте и перепроверяйте.

Читайте такжеВосточный гороскоп 2020: водоворот страстей, прорыв в работе и разрушенияВозможно, реализацию новых проектов стоит отложить. Не всем планам суждено сбыться.

Гороскоп на 27 января 2020 года - Дева

Не раскрывайте карты в присутствии ненадежных людей - кто-то может попытаться очернить вас. Попытайтесь действовать в одиночку и не рисковать деньгами.

Гороскоп на 2020: каких событий ждать водным знакам

Гороскоп на сегодня - Скорпион

Тайные козни противников могут вылезти наружу. Не держите в себе зло, иначе - здоровье может "подкачать". Воздержитесь от резких и очень серьезных перемен.

Гороскоп на 27 января 2020 года - Рак

Пока не время менять вид деятельности, но можно поискать новые способы пополнения кошелька. Осторожно, есть вероятность побить горшки с домашними. Возможно, стоит как следует оттянуться, например, устроить пати.

Гороскоп на 27 января - Рыбы

Спокойствие поможет справиться с разными проблемами. Попытайтесь отказаться от травмоопасных дел. Не стесняйтесь обращаться за помощью к близким.

Гороскоп 2020: каких событий ждать воздушным знакам

Гороскоп на 27 января 2020 года - Весы

Пока не время для того, чтобы куда-то пристраивать свои деньги. Уймите себя и не ввязывайтесь в авантюры. Попытайтесь больше время выделить для отдыха.

Гороскоп на сегодня - Близнецы

Считайте, пересчитывайте и просчитывайте, иначе - велика вероятность неприятной ошибки, которая может негативно повлиять на состояние кошелька.

Читайте также"Мутные дела": астролог предупредил о тяжелом периодеВоздержитесь от ремонта и наведения порядка - пообщайтесь с родными.

Гороскоп на 27 января - Водолей

Крепитесь - возможно расставание с близким человеком. Не издевайтесь над собой - не перерабатывайте. Найдите время для домашнего праздника.

Характеристика 27 января 2020 года от астропсихолога Александра Бабича

"День благоприятен для новых начинаний, осуществите то, что ранее так боялись сделать", - поделился эксперт с Главредом.

Александр Бабич спрогнозировал, что сегодня можно браться за новые дела - Гороскоп на 27 января 2020 года
Сегодня можно браться за новые дела, спрогнозировал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

Ранее был составлен восточный гороскоп на 2020 год для всех знаков - Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. По данным астрологов, одному знаку светит водоворот страстей.

Зодиак Гороскоп 2020
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