Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: пылкая любовь, тайный покровитель и расставание

Львов 27 января могут попытаться "кинуть".
Понедельник, 27 января (4 лунный день) может оказаться неприятным для Водолеев, но очень позитивным для Львов и Овнов.
Водолеев гороскоп на 27 января 2020 года предупредил о возможном расставании, Львам звезды насулили пылкую любовь, а Овнам - тайного покровителя.
Гороскоп на 2020: каких событий ждать огненным знакам
Гороскоп на завтра - Лев
Попытайтесь навести порядок в голове и не ведитесь на слишком заманчивые предложения - вас могут попытаться "кинуть". Возможна пылкая любовь или горькое расставание.
Гороскоп на 27 января - Овен
Вам может тайно помогать влиятельный человек, который выше вас на карьерной лестнице. Боритесь с иллюзиями и не верьте красивым словам.
Гороскоп на 27 января 2020 года - Стрелец
Что-то может очень сильно огорчить, крепитесь. Откажитесь от всяких вредностей - помогите организму остаться здоровым. Самочувствие может ухудшиться.
Гороскоп 2020: каких событий ждать земным знакам
Гороскоп на завтра - Козерог
Ведите себя очень прилично и не нарушайте правила даже в присутствии самих близких людей. Готовьтесь к тому, что соперники могут наступать на пятки. Подарите семье больше тепла.
Гороскоп на 27 января - Телец
Идите вперед небольшими шажками - все тщательно проверяйте и перепроверяйте. Возможно, реализацию новых проектов стоит отложить. Не всем планам суждено сбыться.
Гороскоп на 27 января 2020 года - Дева
Не раскрывайте карты в присутствии ненадежных людей - кто-то может попытаться очернить вас. Попытайтесь действовать в одиночку и не рисковать деньгами.
Гороскоп на 2020: каких событий ждать водным знакам
Гороскоп на завтра - Скорпион
Тайные козни противников могут вылезти наружу. Не держите в себе зло, иначе - здоровье может "подкачать". Воздержитесь от резких и очень серьезных перемен.
Гороскоп на 27 января 2020 года - Рак
Пока не время менять вид деятельности, но можно поискать новые способы пополнения кошелька. Осторожно, есть вероятность побить горшки с домашними. Возможно, стоит как следует оттянуться, например, устроить пати.
Гороскоп на 27 января - Рыбы
Спокойствие поможет справиться с разными проблемами. Попытайтесь отказаться от травмоопасных дел. Не стесняйтесь обращаться за помощью к близким.
Гороскоп 2020: каких событий ждать воздушным знакам
Гороскоп на 27 января 2020 года - Весы
Пока не время для того, чтобы куда-то пристраивать свои деньги. Уймите себя и не ввязывайтесь в авантюры. Попытайтесь больше время выделить для отдыха.
Гороскоп на завтра - Близнецы
Считайте, пересчитывайте и просчитывайте, иначе - велика вероятность неприятной ошибки, которая может негативно повлиять на состояние кошелька. Воздержитесь от ремонта и наведения порядка - пообщайтесь с родными.
Гороскоп на 27 января - Водолей
Крепитесь - возможно расставание с близким человеком. Не издевайтесь над собой - не перерабатывайте. Найдите время для домашнего праздника.
Характеристика 27 января 2020 года от астропсихолога Александра Бабича
"День благоприятен для новых начинаний, осуществите то, что ранее так боялись сделать", - поделился эксперт с Главредом.
Ранее был составлен восточный гороскоп на 2020 год для всех знаков - Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. По данным астрологов, одному знаку светит водоворот страстей.