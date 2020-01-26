Жребий брошен: астролог рассказала, кому в 2020 году поможет божественное провидение

В 2020 году многих ждут испытания ревностью, манипуляцией и злостью, говорит астролог.
Люди Уттара Ашадхи могут быть достаточно жесткими и ортодоксальными. Кроме того, им присущи ревность, манипуляции, злость, гнев и они не терпят боли, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.
Как подчеркнула она в комментарии Главреду, теневой стороной Уттара Ашадхи может быть чрезмерно активная личность, т.е человек, который неугомонен. Также возможно и обратное - лень и пассивность.
"Еще одной слабой стороной может быть невозможность закончить начатое. Эти люди нуждаются в том, чтобы быть полностью задействованными в каком-либо проекте, иначе они чувствуют апатию", - говорит эксперт.
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Астролог объяснила, что Уттара Ашадха можно расшифровать как "позднюю победу", и это означает, что успех к людям этой накшатры приходит достаточно поздно. Поэтому им хорошо научится терпению, когда она сталкиваются к невозможностью сразу достичь желаемое.
"Животное этой накшатры, мангуст, является одним из немногих животных, которые могут победить змею. Эта накшатра не терпима к замаскированным или обманчивым влияниям. Однако мангуст по-своему хитрый, и его символ говорит о том, что человек мужественный и умный в поиске путей продвижения вперед в сложных и опасных ситуациях. На духовном уровне они очень решительно пробиваются сквозь завесу Иллюзии, чтобы раскрыть Истину", - отметила ведический астролог.
Она обратила внимание на то, что расположение планет в Уттара Ашадхе не имеет значения.
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Астролог предупредила, что вишвадэваты дают благословение всем планетам. Имеет значение только, какие дела делает человек – хорошие или плохие:
- Им сложно найти правильного партнера в жизни.
- Может быть склонность к ни к чему не обязывающим отношениям, или поздний брак, развод, или человек выбирает одиночество.
- Проблемы с желудком, весом, бедрами, костями, сухость кожи, экзема, артрит.
Напомним, ранее астролог рассказала, кого ждет фурор в январе 2020 года.