Жребий брошен: астролог рассказала, кому в 2020 году поможет божественное провидение

Люди Уттара Ашадхи могут быть достаточно жесткими и ортодоксальными. Кроме того, им присущи ревность, манипуляции, злость, гнев и они не терпят боли, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

Как подчеркнула она в комментарии Главреду, теневой стороной Уттара Ашадхи может быть чрезмерно активная личность, т.е человек, который неугомонен. Также возможно и обратное - лень и пассивность.

"Еще одной слабой стороной может быть невозможность закончить начатое. Эти люди нуждаются в том, чтобы быть полностью задействованными в каком-либо проекте, иначе они чувствуют апатию", - говорит эксперт.

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Астролог объяснила, что Уттара Ашадха можно расшифровать как "позднюю победу", и это означает, что успех к людям этой накшатры приходит достаточно поздно. Поэтому им хорошо научится терпению, когда она сталкиваются к невозможностью сразу достичь желаемое.

"Животное этой накшатры, мангуст, является одним из немногих животных, которые могут победить змею. Эта накшатра не терпима к замаскированным или обманчивым влияниям. Однако мангуст по-своему хитрый, и его символ говорит о том, что человек мужественный и умный в поиске путей продвижения вперед в сложных и опасных ситуациях. На духовном уровне они очень решительно пробиваются сквозь завесу Иллюзии, чтобы раскрыть Истину", - отметила ведический астролог.

Она обратила внимание на то, что расположение планет в Уттара Ашадхе не имеет значения.

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Астролог предупредила, что вишвадэваты дают благословение всем планетам. Имеет значение только, какие дела делает человек – хорошие или плохие:

Им сложно найти правильного партнера в жизни.

Может быть склонность к ни к чему не обязывающим отношениям, или поздний брак, развод, или человек выбирает одиночество.

Проблемы с желудком, весом, бедрами, костями, сухость кожи, экзема, артрит.

Напомним, ранее астролог рассказала, кого ждет фурор в январе 2020 года.