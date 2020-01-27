Заболеет миллиард: астролог рассказал о жутких последствиях коронавируса

Астролог рассказал, до каких пор будет нарастать эпидемия смертельного коронавируса / Фото Reuters

Испытание человечества эпидемией в начале 2020 года было предсказуемым, с точки зрения астрологии, как и то, что эпицентром событий станет Китай. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, всему виной комбинация двух планет – Сатурна и Плутона.

"Положение планет на небе, а именно Сатурна и Плутона, указывало на большую вероятность глобальной катастрофы в первые месяцы года, которая могла проявиться либо в падении астероида, либо в финансовом апокалипсисе, либо в эпидемии, вызванной неизвестными вирусами, либо в бедствиях, связанных с извержениями вулканов. Угроза всего этого актуальна весь январь и февраль, пока будет сохраняться соединение Сатурна, символ которого – смерть с косой, и Плутона, символ которого – Аид, бог подземного царства. Это соединение планет всегда связано с массовой гибелью людей", – рассказал Влад Росс.

Читайте такжеВсему виной рынок: ученые шокировали информацией об источнике коронавирусаКроме того, соединение Плутона и Сатурна происходит в зодиакальном знаке Козерога, а Китай как раз и находится под влиянием Козерога, уточнил астролог.

"Так что подобное сочетание планет указывало на то, что именно в Китае может начаться или финансовый кризис, или эпидемия, которые оттуда должны распространиться на весь мир. Как видим, случилась именно эпидемия, вызванная коронавирусом", – отметил Росс.

По словам эксперта, больше всего от вируса nCoV пострадает Китай, где будет настоящая эпидемия.

"Сейчас Китай говорит о шести тысячах заболевших, однако, на самом деле, китайские власти занижают реальные цифры в 5-10 раз, говоря о количестве заболевших и умерших", – предполагает астролог.

По мнению Влада Росса, масштабы эпидемии могли бы быть ужасающими, если бы на появление вируса оперативно не отреагировали власти Китая.

"Ведь если бы неизвестный вирус возник в Украине, у нас бы половина страны вымерла до того, как наши власти стали бы действовать. В Китае очень правильно сделали, изолировав больных и закрыв города с наибольшим числом зараженных", – добавил Росс.

Читайте такжеКоронавирус из посылок AliExpress: медик рассказала, как защититьсяПо прогнозам астролога, опасность того, что коронавирус распространится по разным странам, очень велика.

"Вирус будет действовать так, как в свое время испанка, когда было заражено свыше полумиллиарда людей, 20% из них умерли. Расположение планет указывает на то, что пандемия распространится по всему миру – заразится около миллиарда людей по всей планете. Однако будем надеяться, что этого не случится – звезды ведь склоняют, но не обязывают", – считает Влад Росс.

Астролог считает, что критическая ситуация будет сохраняться вплоть до новолуния – 23 февраля.

"До этого времени вирус будет только набирать обороты, распространяясь по разным странам, так как соединение Сатурна и Плутона – смерти и масштабности – будет сохраняться и в феврале. Есть основания ожидать, что в наибольшей степени вирус разгуляется по миру именно в последний месяц зимы", – отметил Росс.

По словам Влада Росса, Украину коронавирус особо не зацепит.

"Хотя если Украина не примет решение закрыть свои аэропорты для пассажиров из Китая, то могут быть самые трагические последствия. Предпринятые сейчас меры – недостаточны. У нас почему-то думают, что измерить температуру прилетевшего пассажира в аэропорту – достаточно. Но это ничего не дает, ведь инкубационный период – 14 дней, то есть весь этот период вирус может быть не проявлен в виде высокой температуры, соответственно, в аэропорту зараженного пассажира легко могут проглядеть. Потому я не исключаю, что те, кто прилетел из Китая в Украину, уже заражен, хоть и не подозревает об этом", – предостерег астролог.

При это Росс подчеркнул, что для Украины, если она хочет избежать эпидемии, крайне важно закрыть аэропорты для самолетов и пассажиров из Китая.

"Если это будет сделано вовремя, то угрозы возникновения масштабной эпидемии в нашей стране я не вижу. Нас эта история не особо зацепит, хотя жизни нескольких украинцев коронавирус все-таки может унести", – отметил Росс.

Читайте такжеЧума XXI века: как коронавирус 2019-nCoV напугал весь мирКроме того, Влад Росс отбрасывает конспирологическую теорию о том, что возникновение и распространение коронавируса – это не случайность, а планомерная операция по борьбе с проблемой перенаселенности Китая.

"Достаточно посмотреть на видеоролики, на которых показано, как китайцы едят головастиков, змей и прочую экзотику, прямо живьем, чтобы убедиться в том, что вирус не был запущен умышленно. Как известно, переносчиками коронавируса были змеи и летучие мыши, это уже установлено. Так что нет ничего удивительно, что именно китайцы стали жертвой этого вируса", – добавил астролог.

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