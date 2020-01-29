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Гороскоп на 29 января всех знаков Зодиака: триумф кошелька, любовное рабство и взрывы ревности

29 января 2020, 10:00

Козерогам сегодня звезды посоветовали отказаться от любовных козней.

Львы сегодня - 29 января - могут угодить в любовное рабство - Гороскоп на 29 января 2020 года
Львы 29 января могут угодить в любовное рабство / УНИАН

Шестой лунный день - среда, 29 января, может оказаться непростым для Львов, Скорпионов, Дев и Близнецов.

Львов гороскоп на 29 января 2020 года предупредил о любовном рабстве и взрыве ревности, Близнецов - о разных серьезных неприятностях и гибели отношений, а Скорпионов и Дев - о происках недругов.

Для Водолеев прогноз на сегодняшний день очень позитивный - они могут рассчитывать на триумф кошелька.

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Гороскоп на сегодня - Лев

Опасайтесь всех, кто чихает, кашляет и сморкается - берегите себя. Слишком сильные чувства могут сделать Львов рабами любимого человека и вызывать взрывы ревности.

Гороскоп на 29 января - Овен

Не лучшее время, чтобы тратить на что-то, кроме работы, очень много сил. Старайтесь держать язык за зубами, особенно, когда с него хотят соскочить гадости. Есть угроза рассориться с важным человеком.

Гороскоп на 29 января 2020 года - Стрелец

Постарайтесь не подпускать к себе очень близко людей, которые не заслужили доверия. Пока не стоит рассчитывать на помощь со стороны - беритесь за дела, которые сможете завершить самостоятельно.

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Гороскоп на 29 января - Козерог

Любовные козни могут подкосить отношения - если вы в паре - не издевайтесь над партнером, провоцируя ревность. Очень важные, но "взрывоопасные" дела, лучше отложить.

Гороскоп на сегодня - Телец

Скорее всего, будет сложно найти общий язык с родными, попытайтесь подбирать правильные слова. Уделите время творчеству.

Гороскоп на 29 января 2020 года - Дева

Душу стоит открывать только тем, кто добился вашего доверия. Остерегайтесь скрытых недругов, они могут подпортить планы.

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Гороскоп на сегодня - Скорпион

Конфликты не стоит оставлять неразрешенными, разбирайтесь с проблемами, но не обижайте невинных людей. Остерегайтесь - злые языки могут захотеть разнести вашу репутацию в пух и прах.

Гороскоп на 29 января 2020 года - Рак

Нужно забыть, что такое конфликты - любой скандал может закончиться плачевно. Откажитесь от активного отдыха и попробуйте окунуться в творчество.

Гороскоп на 29 января - Рыбы

Постарайтесь воздержаться от крупных трат - можно вбухать большие деньги в дом и серьезно разочароваться. Лучше направьте энергию в другое русло - уделите время родным, можно прогуляться на свежем воздухе.

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Гороскоп на сегодня - Близнецы

Чтобы сохранить отношения, придется отрыть в душе очень много душевного тепла, которое вы так долго накапливали. Вероятны очень серьезные неприятности - будьте внимательными в пути и всеми силами берегите здоровье.

Гороскоп на 29 января - Водолей

Упорный труд может быть вознагражден - ожидайте триумфа кошелька. Чтобы не бежать к врачу позже - займитесь укреплением своего здоровья сейчас.

Гороскоп на 29 января 2020 года - Весы

Ваше положение на карьерной лестнице может улучшиться, не проморгайте шанс. Не отвлекайтесь в пути. Если беретесь за какое-то дело, не возлагайте надежды на кого-либо, кроме себя.

Прогноз на 29 января 2020-го от астропсихолога Александра Бабича

Александр Бабич спрогнозировал, что сегодня можно попробовать себя в чем-то новом - Гороскоп на 29 января 2020 года
Сегодня можно попробовать себя в чем-то новом, спрогнозировал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

"Хотите попробовать себя в чем-то новом, тогда это ваше время, сегодня вы легко приобретете новое хобби, почувствуете приток энергии и креативности", - поделился Бабич с Главредом.

Напомним, в гороскопе на 2020 год для всех знаков Зодиака, составленном астрологом Владом Россом, говорится, что неудачником №1 будет Рак. По словам эксперта, в 2020-м Раки могут столкнуться с судами.

Зодиак Гороскоп 2020 Александр Бабич
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