Гороскоп на февраль-2020: Рыб побалует судьба, а Весам придется туго

Астролог прогнозирует техногенные катастрофы в феврале 2020-го

По сравнению с напряженным первым месяцем 2020 года, который ознаменовался и кризисом на Ближнем Востоке, и авиакатастрофами, в том числе крушением украинского "Боинга" с многочисленными жертвами, и эпидемией коронавируса, вспыхнувшей в Китае, февраль обещает быть немного легче. По крайней мере, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев и непредвиденных ситуаций в дороге точно станет меньше, да и самолеты-вертолеты перестанут падать – хоть в этом смысле февраль будет спокойнее.

Однако актуальной на протяжении всего последнего месяца зимы будет оставаться опасность техногенных катастроф, потому что, как и в январе, будет сохраняться тройное соединение Сатурна, Плутона и Урана. Так что "марлезонский балет", а точнее "парад планет" продолжается. А это обещает нам опасность взрывов и пожаров, техногенных катастроф, а также высокую вулканическую активность и извержения.

Февраль 2020-го будет ознаменован жаждой перемен и неожиданными трансформациями. Стоит готовиться к масштабным переменам в личной жизни и семье, в работе и деловых отношениях.

Однако в целом месяц пройдет под благоприятным сочетанием планет, когда Юпитер будет в секстиле к Нептуну. Юпитер тут указывает на оптимизм, счастье и расширение возможностей, а Нептун – на высшую духовность. Потому февраль отлично подойдет для саморазвития, медитации, духовных практик, работы над собой, погружения в себя и познания себя, занятий йогой и различными духовными практиками. В этом плане нас ждет весьма хороший период.

Особенно благоприятной обещает быть первая половина месяца, со 2 по 16 февраля. В это время возможен запуск блестящих и перспективных проектов, в частности, хорошо пойдут большие социальные проекты. Удачно пойдет процесс продвижения разного рода программ и рекламные кампании. Этот период может ознаменоваться важными событиями и приятными переменами на работе или службе, не исключены неожиданные взлеты. Положение планет будет способствовать осуществлению внезапных перемен в жизни, особенно в карьере и деятельности.

Кроме того, этот период отлично подойдет для кадровых перестановок и замены людей на важных государственных постах. Потому, если в Украине в первой половине февраля произойдут кадровые изменения в правительстве, они окажутся супер-позитивными. На пользу пойдут ротации в любых государственных структурах.

Так что 2-16 февраля – время, благоприятное для обновления, преобразований, реконструкции и трансформаций. К слову, это будет отличное время для проведения ремонта.

Омрачать февраль нам будут различные природные катаклизмы, аномалии и погодные сюрпризы, поскольку Плутон и Сатурн не только не будут расходиться, а их еще и усилит Юпитер. Плутон всегда сулит катастрофы в мире, Сатурн символизирует смерть с косой, а Юпитер будет способствовать распространению тех процессов, которые принесут Плутон и Сатурн по всему миру и расширению масштабов этих происшествий.

В связи с этим, например, коронавирус, появившийся в Китае, может распространиться по всему миру. Однако Украину этот вирус не очень зацепит. А вот известные штаммы гриппа здесь развернутся на полную мощь. Прогнозирую, что пик заболеваемости гриппом в Украине придется именно на февраль. Уже совсем скоро школы уйдут на карантин или вынужденные каникулы где-то на пару недель.

К тому же, Меркурий 3 февраля войдет в зодиакальный знак Рыб и будет находиться там до конца месяца. А такое положение Меркурия всегда указывает на распространение инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Однако время пребывания Меркурия в Рыбах станет прекрасным плодотворным периодом для творческих людей (музыкантов, артистов, художников), а также оккультистов и моряков. В это время блестяще будет работать воображение, потому легко будет видеть истинную суть вещей, смотреть в корень и понимать всю глубину явлений.

Что касается заключения сделок и подписания договоров, то в феврале будет всего один день, благоприятный для этих дел. Это – 2 февраля, когда Меркурий еще будет оставаться в Водолее, а Луна – в знаке Тельца. Потому настоятельно рекомендую планировать все подобные дела именно на 2 февраля.

Если пренебречь этим и заключить сделку в период, когда Меркурий будет в Рыбах, то можно очень обмануться, серьезно сглупить, неверно заключить договор, не получить в итоге того, на что надеялись, или купить что-то не то. Также для заключения сделок не подойдет день накануне – 1 февраля, когда Меркурий также будет в Водолее: это будет неблагоприятный день, так как сложится негативная ситуация, связанная с Марсом.

С 7 по 29 февраля Венера будет находиться в Рыбах, а потому гармония в семейных и партнерских отношениях, а также в дипломатии может быть нарушена в этот период. Это время чревато неожиданным началом выяснения отношений между супругами или любимыми. Есть риск расторжения браков и делового партнерства. Многим в эти дни будет свойственна импульсивность, чрезмерная страстность, резкие перепады настроения, ревность, что плохо скажется на взаимоотношениях с окружающими. Неизбежны сложные ситуации в любви и расставания. В это время как никогда будет не хватать терпения по отношению друг к другу.

Поэтому не рекомендую начинать какие-либо отношения после 7 февраля и до конца месяца. До 7 февраля – можно.

Также вторая половина месяца, в отличие от первой, категорически неблагоприятна для запуска новых проектов, потому что с 17 февраля Меркурий станет ретроградным. В связи с этим возможен обвал рынков или мировой финансовый кризис. В такое время лучше не начинать важных дел, потому что Меркурий, покровитель торговли и коммерции, уйдет в попятное движение. Воздержитесь в это время от важных покупок, повремените с переездом на новое место жительства либо с эмиграцией, перенесите на другие, более благоприятные, даты подписание каких-либо контрактов или важных документов. Также это время не подходит для смены места работы. Инвестиционные проблемы могут неожиданно свалиться на вас, как снег на голову, именно во второй половине месяца.

Но 17-29 февраля будет хорошим временем для возвращения любви из прошлого и восстановления отношений.

9 февраля нас ожидает довольно позитивное полнолуние, поэтому 7-13 февраля станет весьма благоприятным периодом, когда можно будет инвестировать силы, время, энергию и ресурсы в позитивные перемены. Время подойдет для поездок, путешествий, встречи и общения с друзьями.

После вхождения Солнца в Рыбы и соединения Луны с Плутоном, Сатурном и Марсом в Козероге, то есть 18-22 февраля, нас ждет ужасный период. В это время будет наблюдаться склонность к унынию, депрессии, уходу в себя, произойдет упадок сил. Однако это время подойдет для того, чтобы сесть на диету и очистить организм. Благоприятным будет уединение и голодание, а также чтение священных текстов, погружение в религию, изучение важных книг, которые вы давно собирались прочесть, но все никак не складывалось. Благоприятны походы в церковь, очищение, в том числе огнем и водой. Не поленитесь в эти дни сделать тщательную уборку в доме, провести процедуры по очищению вашего жилища свечами, а также выбросить ненужные вещи.

Самый позитивный период месяца начнется после 23 февраля, после новолуния. 23-29 февраля нас ждет прекрасный, легкий период, очень творческий и вдохновляющий. Хорошее время для умственной работы. Благоприятными будут поездки, приключения и дальние странствия. С этого времени коронавирус начнет терять силу, потому можете смело отправляться за границу, не опасаясь заразиться вирусом. Конец февраля также подойдет для написания статей, книг или картин. Плодотворным период обещает быть и для ученых.

Также это будет прекрасное время, чтобы обратиться к психологу, астрологу, ясновидящему – в последнюю неделю февраля предсказания будут удивительно точными.

Покупки будут благоприятными и порадуют вас, если вы осуществите их с 1 по 13 февраля. После 14-го числа лучше воздержаться от важных приобретений. В начале месяца смело можете покупать телевизоры, компьютеры, гаджеты прочую электронику и бытовую технику. Идеальный день для шопинга – 2 февраля.

Во второй половине месяца, 16-19 февраля, есть опасность обострений у гипертоников, а также кризисных ситуаций с сосудами, сердцем и опорно-двигательным аппаратом. Следует опасаться переломов.

Аварийные дни в феврале 2020 года: 1 февраля, 8-10 февраля, самый критический период – 18-20 числа, а также 22 и 23 февраля.

А так, нас ждет более-менее благоприятный месяц, если не считать угрозы техногенных катастроф и природных неприятных сюрпризов вроде извержения вулканов, наводнений или цунами. К слову, Меркурий в Рыбах всегда вызывает сложные ситуации с повышенной влажностью: наводнения, большие волны на океанах, цунами.

Влад Росс / Главред

Гороскоп для всех знаков на февраль-2020

Счастливчики февраля:

Рыбы. У Рыб крайне благоприятно будут складываться любые поездки и путешествия в феврале. Меркурий в Рыбах сулит представителям этого знака полезные знакомства и связи, а любые контакты окажутся весьма выгодными для них. У Рыб может появиться прибыльный бизнес, или, если он у них уже есть, то он принесет массу выгод Рыбам. Особенно это касается первой половины месяца, то есть до тех пор, пока Меркурий не станет ретроградным. Подчеркиваю, что для Рыб будут крайне благоприятны путешествия и новые контакты в этом месяце. Также в этот период они легко смогут найти профессию своей мечты. Да и вообще, мечты Рыб будут легко осуществляться в феврале.

Стрельцы. Супер-благоприятный период ждет в феврале и Стрельцов. Особенно это проявится в сфере энергий, высшего познания, духовности, творчества. Стрельцы сумеют провести очень успешные рекламные кампании и хорошо преподнести себя в обществе. Февраль будет насыщенным для них периодом, с массой новых возможностей, открытий, удивлений и достижений. А на высшем пути развития Стрельцы смогут встретить своего избранника (или избранницу), с которым их ждет единение душ и достижение высшей любви. Это произойдет из-за соединения Юпитера и Нептуна, где Юпитер управляет Стрельцом, а Нептун указывает на высшую любовь и высшие силы.

Козероги. Февраль станет хорошим периодом и для Козерогов, особенно после вхождения Марса в их знак, что произойдет во второй половине месяца. Им отлично будет удаваться контролировать свои боль и разум, благодаря чему они сумеют много достичь. Особенно это касается спортсменов и военных. Козероги получат весомые результаты и добьются своих целей – они будут очень пробивными. Юпитер и Сатурн поспособствуют тому, чтобы они смогли решить самые сложные глобальные задачи, которые поставят перед собой в профессиональной деятельности. Представители этого знака преуспеют в разработке планов и проектов на будущее. Так что Козерогов ждет хороший в плане производства и новых возможностей для заработка месяц.

Тельцы. В феврале и у Тельцов все будет ладиться. Особенно преуспеют они в зарабатывании денег. Фартить будет финансистам, спекулянтам и шулерам, родившимся под знаком Тельца. Они сумеют с выгодой для себя использовать изменения цен на рынке ценных бумаг. Да и вообще, любые колебания на финансовом рынке Тельцы сумеют использовать в свою пользу. Потому их ждет прирост капитала и выгодные сделки, связанные с недвижимостью.

Лузеры февраля:

Весы. Негативный период ждет Весов. У них просто катастрофическая ситуация в плане падения рейтинга, популярности, поддержки. Возможны трудности с близкими и родными. Весы могут столкнуться с трагическими ситуациями, потерей близких людей, печальными событиями. Также Весов могут свергнуть с занимаемой ими должности.

Овны. У Овнов в феврале ситуация не лучше, чем у Весов. У представителей этого знака очень возможны сложные ситуации с начальством. Черная Луна войдет в знак Овна, это чревато для представителей этого знака тем, что они легко могут запятнать свою репутацию, потерять хорошее имя, навлечь на себя порчу. Враги не будут дремать, а активизируются и будут строить Овнам козни. Нужно готовиться ко всяким неприятным ситуациям. Как никому другому, Овну нужно пройти обряд очищения. Ничего нового представителям этого знака лучше не предпринимать, потому как они легко могут попасть на удочку соблазна и обольщения, из-за чего впоследствии возникнут ложные устремления.

Раки. Для Раков февраль будет негативным месяцем, так как их ждет противостояние с обществом, сложные ситуации с деловыми партнерами, суды и следствия. У Раков могут неожиданно возникнуть проблемы со здоровьем, потому к своему самочувствию следует прислушаться. Да и вообще, Ракам будет казаться, что у них все валится из рук. Потому безопаснее всего для Рака будет уйти в отпуск, отдохнуть, расслабиться или взять больничный и восстановить силы.

Близнецы. Также не очень хороший период ждет Близнецов. Особенно не будет им фартить при сдаче экзаменов, прохождении каких-либо проверок и испытаний. Неудачно будут складываться поездки, возможны неприятности в дороге, вплоть до драматических ситуаций и ДТП. Больше всего несчастных случаев в феврале будет именно у этого знака зодиака. Также возможны сложности, связанные с кредитами и долгами. Близнецам категорически противопоказано брать в этом месяце кредиты, иначе рассчитаться с долгами потом будет очень непросто. В феврале на Близнецов могут "наехать" кредиторы. Также им нужно быть очень осторожными с криминальными элементами.

Нейтральным февраль будет для следующих знаков:

Львы. Львам будет несказанно везти во второй половине месяца, особенно в творческом плане: перед ними откроются новые творческие возможности, новые сферы, в которых они смогут проявить свой талант и раскрыть себя. Они смогут расширить свой кругозор. Хороший период для презентаций, рекламы и ведения бизнеса. Однако в первой половине месяца у Львов могут быть разные неурядицы, связанные со здоровьем, они будут ощущать нехватку энергии и упадок сил. Будет повышена травмоопасность. Возможны трудные ситуации в дороге, потому лучше отложить командировки, если это возможно.

Водолеи. Водолеям в первой половине февраля следует опасаться тайных врагов и действующих за спиной недоброжелателей. Есть угроза стать жертвой воров или вымогателей. Кроме того, Водолеев могут обмануть или подставить. Потому им следует быть внимательными и не вестись на удочку соблазна. А вот вторая половина месяца Водолеев порадует: она станет блестящей в плане саморазвития, творчества, дальних путешествий, поездок куда-нибудь в Тибет, постижения законов мира и бытия. Водолеям будет неплохо расслабиться где-нибудь на островах или побывать на другом континенте, найти своего духовного учителя, наставника, заняться йогой, духовными практиками. Водолеи, которым все это чуждо и которые не хотят этим заниматься, могут посетить косметолога, массажиста или психолога –эти мероприятия окажут благотворный эффект. Вторая половина февраля станет для Водолеев отличным периодом, дабы настроить себя на позитивный лад.

Девы. Дев ждет блестящая вторая половина февраля в плане любви и отношений. В этот период Девы могут встретить своего суженого (или суженую), неожиданно влюбиться и найти свою судьбу. Те Девы, которые уже встретили свою вторую половину, в этот период могут завести хороших любовниц, наладить тайные связи и отношения на стороне. Но в первой половине месяца для Дев важно все четко документировать, иначе какая-то неточность или мелкая ошибка может привести к краху, вплоть до увольнения и конфликтов с начальством.

Скорпионы. Скорпионов ждут хорошие заграничные поездки и путешествия, особенно в первой половине месяца. У них все будет складываться замечательно в этот период. Им будет фартить во всем: в учебе, при сдаче экзаменов, посещении тренингов и семинаров. А во второй половине месяца им следует быть очень осторожными в любовных связях, так как велика опасность разоблачения, конфликтов и недопонимания со второй половинкой. Все это может закончиться для Скорпионов погружением в депрессию и нежеланием что-либо делать – они будут стремиться просто плыть по течению.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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