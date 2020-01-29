"Яркий роман и свадьба": трем знакам Зодиака насулили фарт в любви

Тельцам, Девам и Скорпионам 2020 в феврале подфартит в любви, спрогнозировала астропсихолог / УНИАН

Астропсихолог Валентина Виттрок спрогнозировала, что в феврале 2020 года трем знакам Зодиака подфартит в любви - Телец, Дева, Скорпион.

Тельцы могут сыграть свадьбу, Девам светит яркий роман, а к Скорпионам может нечаянно нагрянуть любовь, приводит прогноз эксперта ТСН.

По словам собеседницы, Тельцы могут найти свою судьбу, и им же напророчено рождение долгожданных детей.

Эксперт добавила, что Девы могут наладить отношения с начальством противоположного пола с помощью своей внешности. Виттрок предупредила, что не стоит переходить грань между флиртом и серьезными отношениями.

Астропсихолог спрогнозировала, что любовь может раскрасить жизнь одиноких Скорпионов в радужные цвета.

"Главное в данном случае - дать новоиспеченной второй половинке равные с собой права: не давить на нее, не навязывать свою точку зрения, не понукать и не помыкать, чтобы она не убежала восвояси", - посоветовала Виттрок.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака. Эксперт говорил, что счастливчиками 2020-го будут Козероги, Тельцы, Девы и Овны.