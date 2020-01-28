Стервы-разлучницы: имена, чьи обладательницы крадут самое дорогое

Проклятые имена женские – их обладательницы крадут самое дорогое / УНИАН

Все люди, конечно, разные – но если вы верите, что имя влияет на судьбу человека и его характер, то к обладательницам этих имен стоит приглядеться пристальнее.

Астрологи назвали топ-5 женских имен, носительницы которых чаще всего уводят чужих мужчин. Они могут увести любимого даже у лучшей подруги – и даже не считать себя в чем-то виноватой, говорят эксперты.

Анна

Для нее даже наличие ребенка не будет проблемой, говорят астрологи. Ради личного счастья они переступят даже через близких людей.

Алла

Читайте такжеДети-гении: с кем лучше иметь детей – таблица знаков ЗодиакаС ними главный подвох и самая обидная подлость заключается в том, что Аллочки способны увести мужчину, даже если он им абсолютно не нужен. Из спортивного интереса, так сказать.

Анастасия

Эти чужих мужчин уводят без злого умысла и задней мысли. Просто увлеклись, занесло их малость на повороте – а потом: ой, а как так получилось? Но их подружкам-"брошенкам" от этого уже не легче.

Юлия

Юли очень милы и ласковы внешне – но проигрывать не любят категорически. Так что если уже они нацелились на чужой "каравай", то война будет до победного.

Яна

Яны – девушки умные. И в мужской психологии разбираются отлично. Плюс слишком часто нуждается в подпитке чужим восхищением. Отсюда и частая карусель поклонников. А свои это поклонники или чужие – ее волнует мало. Именно Яны больше других склонны брать, что поближе, то есть уводить возлюбленных у подружек.

Ранее мы писали про негативные имена – с кем после брака ждет тяжелая судьба. Астрологи выделяют тройку имен с плохим значением – плохим для их вторых половинок.