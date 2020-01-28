"Угрозы февраля 2020": астролог предупредил о масштабных переменах

В феврале 2020 прогнозируются масштабные перемены, предупредил Влад Росс / Главред

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что февраль 2020 года обещает быть немного легче января - станет меньше ДТП, несчастных случаев и перестанут падать самолеты-вертолеты.

В феврале вероятны взрывы и пожары, техногенные катастрофы, извержения вулканов, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, февраль 2020-го ознаменуется жаждой перемен и неожиданными трансформациями, стоит готовиться к масштабным переменам в личной жизни, в семье, в работе и в деловых отношениях.

Росс добавил, что февраль отлично подойдет для саморазвития, медитации, духовных практик, работы над собой, погружения в себя и познания себя, занятий йогой и различными духовными практиками.

"Особенно благоприятной обещает быть первая половина месяца, со 2 по 16 февраля", - сказал эксперт.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на 2020 год всех знаков Зодиака и назвал счастливчиков и неудачников года. Астролог предупредил, что неудачи грозят Ракам, Близнецам, Весам и Стрельцам. В гороскопе говорится, что фартить может Козерогам, Тельцам, Девам и Овнам.