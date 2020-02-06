"Золотой человек": астролог составил гороскоп для Елены Зеленской и рассказал о будущем первой леди

По словам астролога, чета Зеленских доживет в браке до "золотой свадьбы", а благодаря поддержке супруги Владимир Зеленский достигнет больших высот.
Первая леди Украины Елена Зеленская отмечает свой 42-ой день рождения 6 февраля. Леди Зе – довольно независимая личность, способная работать сама на себя, однако она предпочитает всегда оставаться в тени своего супруга. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.
На независимость и самостоятельность Елены Зеленской, по мнению астролога, указывает и самый свободолюбивый знак – Водолей, под которым она родилась, и то, что Солнце и Меркурий в ее гороскопе находятся в знаке Водолея. Однако она очень не любит выделяться.
"В момент рождения первой леди на небе восходили Рыбы и планета Венера. А Рыбы традиционно очень не любят выделяться, высовываться, они всегда стремятся быть в тени или на заднем плане. Такие люди не любят публичности, неловко чувствуют себя, находясь в эпицентре внимания, им некомфортно выходить на сцену", – отметил Росс.
Гороскоп Зеленской, по словам астролога, указывает на проявленный писательский талант, которым она обладает.
"Елена Зеленская – прекрасный писатель. Луна (воображение) в соединении с Меркурием (писательство) всегда указывает на писательский талант. Меркурий управляет Близнецами, а Близнецы – это традиционно хорошие повествователи, интересные рассказчики, а при таком сочетании планет, вероятнее всего, человек преуспеет в написании книг или сценариев. Потому Елена занималась действительно своим делом, по призванию: она – хороший сценарист", – рассказал Влад Росс.
Что касается семейной жизни Елены Зеленской, то она, по мнению астролога, имеет все шансы быть счастливой, во многом благодаря качествам самой Леди Зе.
"Судя по гороскопу, Елена Зеленская – очень преданный человек, просто золотой. Солнце в соединении с Венерой в секстиле к Нептуну (планете высшей божественной любви и преданности) говорят о том, что она в одном браке может дожить до "золотой свадьбы". Потому, с большой долей вероятности, Елену ждет очень прочный брак, крепкие и глубокие отношения с одним и тем же человеком. Причем ее супруг благодаря ее поддержке может достигнуть больших высот: Сатурн в 7-ом доме, т.е. доме брака, указывает на то, что муж (или жена) такого человека очень далеко продвинется и многого достигнет благодаря надежному спутнику жизни", – отметил Росс.
Астролог также считает, что Леди Зе обладает и другими талантами, о которых мы пока не знаем.
"В доме славы и успеха Елены Зеленской находится Нептун, который также указывает на невыделенность, непроявленность, стремление оставаться в тени. А, кроме того, это – символ творчества, эстетики, мистики, а также знак о наличии литературных и художественных талантов. Первая леди вполне может стать хорошим художником (не знаю, возможно, она и пишет картины) или успешным модельером. Но при этом она все равно стремится находиться в тени, поскольку Солнце – главная планета гороскопа – находится у нее в доме скрытности, тайн, подсознания", – добавил Влад Росс.
Также астролог убежден, что супруга Владимира Зеленского способна прекрасно обустроить любой дом.
"Похоже, что мужу она не позволяет обустраивать что-либо в доме. Порядок в их жилище определяет именно она. Юпитер в гороскопе Зеленской – в доме недвижимости, а это, среди прочего, говорит о том, что она любит и умеет заниматься домом, обустройством жилища, созданием уюта", – считает Росс.
Елену Зеленскую, по заверениям астролога, точно не назовешь карьеристкой – ей интересна только главная роль в семье.
"Марс в зодиакальном знаке Рака указывает на отсутствие желания строить карьеру. Рак – это всегда лидер в семье. Да и Луна в Козероге позволяет быть лидером в семье, управлять рабочим процессом и быть очень ответственной. Потому Елена в семье Зеленских – безусловный лидер, а Владимир Александрович – на вторых ролях. Все, что она скажет, он выполнит. Он там – всего лишь Вовка, а не Владимир Александрович", – подытожил Влад Росс.
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