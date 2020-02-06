"Золотой человек": астролог составил гороскоп для Елены Зеленской и рассказал о будущем первой леди

Астролог рассказал о характере первой леди Елены Зеленской / instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская отмечает свой 42-ой день рождения 6 февраля. Леди Зе – довольно независимая личность, способная работать сама на себя, однако она предпочитает всегда оставаться в тени своего супруга. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

На независимость и самостоятельность Елены Зеленской, по мнению астролога, указывает и самый свободолюбивый знак – Водолей, под которым она родилась, и то, что Солнце и Меркурий в ее гороскопе находятся в знаке Водолея. Однако она очень не любит выделяться.

"В момент рождения первой леди на небе восходили Рыбы и планета Венера. А Рыбы традиционно очень не любят выделяться, высовываться, они всегда стремятся быть в тени или на заднем плане. Такие люди не любят публичности, неловко чувствуют себя, находясь в эпицентре внимания, им некомфортно выходить на сцену", – отметил Росс.

Гороскоп Зеленской, по словам астролога, указывает на проявленный писательский талант, которым она обладает.

"Елена Зеленская – прекрасный писатель. Луна (воображение) в соединении с Меркурием (писательство) всегда указывает на писательский талант. Меркурий управляет Близнецами, а Близнецы – это традиционно хорошие повествователи, интересные рассказчики, а при таком сочетании планет, вероятнее всего, человек преуспеет в написании книг или сценариев. Потому Елена занималась действительно своим делом, по призванию: она – хороший сценарист", – рассказал Влад Росс.

Астролог убежден, что Владимир и Елена Зеленские проживут в браке до "золотой свадьбы" / Instagram

Что касается семейной жизни Елены Зеленской, то она, по мнению астролога, имеет все шансы быть счастливой, во многом благодаря качествам самой Леди Зе.

"Судя по гороскопу, Елена Зеленская – очень преданный человек, просто золотой. Солнце в соединении с Венерой в секстиле к Нептуну (планете высшей божественной любви и преданности) говорят о том, что она в одном браке может дожить до "золотой свадьбы". Потому, с большой долей вероятности, Елену ждет очень прочный брак, крепкие и глубокие отношения с одним и тем же человеком. Причем ее супруг благодаря ее поддержке может достигнуть больших высот: Сатурн в 7-ом доме, т.е. доме брака, указывает на то, что муж (или жена) такого человека очень далеко продвинется и многого достигнет благодаря надежному спутнику жизни", – отметил Росс.

Астролог также считает, что Леди Зе обладает и другими талантами, о которых мы пока не знаем.

"В доме славы и успеха Елены Зеленской находится Нептун, который также указывает на невыделенность, непроявленность, стремление оставаться в тени. А, кроме того, это – символ творчества, эстетики, мистики, а также знак о наличии литературных и художественных талантов. Первая леди вполне может стать хорошим художником (не знаю, возможно, она и пишет картины) или успешным модельером. Но при этом она все равно стремится находиться в тени, поскольку Солнце – главная планета гороскопа – находится у нее в доме скрытности, тайн, подсознания", – добавил Влад Росс.

Также астролог убежден, что супруга Владимира Зеленского способна прекрасно обустроить любой дом.

"Похоже, что мужу она не позволяет обустраивать что-либо в доме. Порядок в их жилище определяет именно она. Юпитер в гороскопе Зеленской – в доме недвижимости, а это, среди прочего, говорит о том, что она любит и умеет заниматься домом, обустройством жилища, созданием уюта", – считает Росс.

Елену Зеленскую, по заверениям астролога, точно не назовешь карьеристкой – ей интересна только главная роль в семье.

"Марс в зодиакальном знаке Рака указывает на отсутствие желания строить карьеру. Рак – это всегда лидер в семье. Да и Луна в Козероге позволяет быть лидером в семье, управлять рабочим процессом и быть очень ответственной. Потому Елена в семье Зеленских – безусловный лидер, а Владимир Александрович – на вторых ролях. Все, что она скажет, он выполнит. Он там – всего лишь Вовка, а не Владимир Александрович", – подытожил Влад Росс.

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